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Lo sport insegna ciò che nessuna aula scolastica può trasmettere completamente: la resilienza, il sacrificio, il valore del gruppo. Per un ragazzo, calciare un pallone non è solo giocare — è crescere. È imparare a rialzarsi dopo una sconfitta, a festeggiare con i compagni dopo una vittoria sudata, a rispettare l’avversario e ad ascoltare chi ti guida. Un’intera stagione fatta di allenamenti sotto il sole e sotto la pioggia, di rinunce, di sabati mattina in campo quando i coetanei dormono: tutto questo non è mai tempo perso. È investimento sul futuro. Ed è proprio questo che rende i risultati sportivi — anche quelli giovanili, forse soprattutto quelli giovanili — così preziosi e degni di essere raccontati.

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La United Grottaglie: una realtà che cresce

In questo contesto si inserisce la storia della A.S.D. United Grottaglie, società che negli ultimi anni sta costruendo qualcosa di solido e importante per il calcio cittadino. La scuola calcio del sodalizio grottagliese rappresenta oggi uno dei punti di riferimento del territorio per la formazione dei giovani calciatori, un vivaio attento non solo ai risultati in campo ma alla crescita umana dei ragazzi che lo frequentano. I valori che campeggiano sul materiale ufficiale del club — passione che unisce, impegno che educa, rispetto che vale, squadra che sogna — non sono semplici slogan: sono il manifesto di una filosofia sportiva seria e coerente.

Ma la United Grottaglie non è solo settore giovanile. Nella stagione in corso, la società è stata l’unica espressione del calcio federale della città di Grottaglie, portando con orgoglio i colori grottagliesi nel campionato di Terza Categoria. Un impegno doppio, sul fronte dei grandi e su quello dei giovani, che racconta di una società che crede nel calcio a tutto tondo e che lavora per costruire qualcosa di duraturo.

Sabato il grande giorno: spareggio per il primo posto

Il culmine di questa stagione ricca di soddisfazioni arriva sabato 30 maggio 2026, quando i Giovanissimi Under 15 scenderanno in campo per un appuntamento che vale una stagione intera: lo spareggio per il primo posto nel Secondo Livello Provinciale – Girone A.

L’avversaria sarà la Polisportiva San Martino, altro club di valore del panorama provinciale. Due squadre, come recita il manifesto, con un solo obiettivo: la vittoria.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 17:30 al Campo Comunale “A. Miglietta” di Carosino (TA). Una cornice importante per una partita che questi ragazzi si sono guadagnati con mesi di lavoro, sacrificio e dedizione.

Tutta Grottaglie è chiamata a sostenere i propri giovani campioni. Perché certi momenti, nella vita di un ragazzo, restano per sempre.

Forza United! 💙