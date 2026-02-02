A bordo dell’Alpi Aviation Pioneer 200 sorvolando Grottaglie

Pubblicità in concessione a Google

A bordo dell’Alpi Aviation Pioneer 200 il pilota grottagliese Gaetano L’Assainato sorvola Grottaglie, in fase di atterraggio per un touch and go, ci mostra un insolita visuale della Pira di San Ciro.

L’Alpi Pioneer 200 è un velivolo italiano ultraleggero e sportivo leggero. Nato per essere facile da usare, affidabile e accessibile, è versatile e divertente. Adatto a piste brevi e consente voli a lungo raggio, pilotato da Gaetano ci ha dato la possibilità di guardare la pira da una prospettiva insolita.