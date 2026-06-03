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Venerdì 5 giugno 2026, dalle ore 9.30 alle 11.30, l’Istituto Comprensivo Edmondo De Amicis di Grottaglie aprirà le proprie porte alla cittadinanza per inaugurare il Giardino delle Emozioni: un angolo verde ripensato come laboratorio all’aperto, dove bambine e bambini potranno esplorare il mondo interiore attraverso attività didattiche dedicate all’ascolto, alla scoperta di sé e alla costruzione di relazioni sane tra pari.

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Il progetto si inserisce in un percorso più ampio — “Spazio Emozione” — promosso da ScuolAttiva ETS con il sostegno di Boeing Italia e il patrocinio dell’Assessorato alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti di Roma Capitale, nonché del Comune di Grottaglie. Tra i primi spazi di questo tipo nelle scuole primarie italiane, il Giardino punta a fare della scuola un luogo di partecipazione autentica, contribuendo a superare stereotipi e a prevenire la violenza di genere a partire dall’infanzia.

«Educare fin dall’infanzia al rispetto, alla parità e al benessere emotivo: questo è l’obiettivo di un’intera comunità che si è messa in gioco insieme.»

Cuore pulsante del Giardino è la Spirale dei Sensi, un percorso ispirato al gioco dell’oca e pensato per stimolare i cinque sensi dei più piccoli. La sua realizzazione ha avuto un valore che va ben oltre il risultato fisico: dipendenti di Boeing Italia e volontari di ScuolAttiva ETS hanno lavorato fianco a fianco con studenti, studentesse e docenti dell’istituto in una giornata di volontariato aziendale condivisa, trasformando l’area esterna della scuola con le proprie mani.

È questo il tratto più innovativo dell’iniziativa: non un intervento calato dall’alto, ma un esempio virtuoso di riqualificazione territoriale partecipata. Un modello in cui istituzioni, imprese e Terzo Settore convergono attorno a un obiettivo comune, dimostrando che prendersi cura dello spazio scolastico può diventare un atto collettivo di cura della comunità.

Il Giardino delle Emozioni è destinato ad ospitare in modo permanente attività di educazione all’affettività e alla consapevolezza emotiva, promuovendo una cultura fondata sul rispetto reciproco e sulla parità di genere. Un seme piantato nella terra di Grottaglie che, come ogni buon giardino, è pensato per crescere.