Il Comune di Grottaglie presenta un programma di attività e opere alla società Linea Ambiente, a seguito della chiusura definitiva della discarica sul territorio cittadino.

In arrivo oltre 7 milioni di euro nelle casse del Comune di Grottaglie, Il sindaco ha stilato un programma di come verranno utilizzati questi soldi.

Ecco:

1. Infrastrutture e Mobilità

– Strade e Marciapiedi: miglioramento della viabilità urbana e pedonale, con rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi per garantire sicurezza e accessibilità abbattimento barriere architettoniche.

– Acquisto e realizzazione parcheggio Cave di Fantiano: creazione di nuovi spazi di parcheggio per migliorare la fruibilità del teatro naturale “Cave di Fantiano”, principale attrattore per eventi e spettacoli nella città.

– Parcheggio Via Messapia: realizzazione di un parcheggio libero fruibile dai cittadini in corrispondenza di un importante asse ciclopedonale “Ciclovia dell’Acquedotto”.

– Parcheggio Piazza Cafforio: costruzione di un parcheggio in Piazza Cafforio per migliorare l’accessibilità al centro storico ed al centro cittadino.

– Parcheggio vicinanze Monumento ai Caduti: costruzione di un parcheggio per migliorare l’accessibilità al centro storico.

– Parcheggio Ex Convento dei Cappuccini: realizzazione di un parcheggio nella zona dell’ex Convento dei Cappuccini per facilitarel’accesso ai servizi ed ai locali del ex Convento.

– Sistemazione strade rurali: miglioramento delle strade rurali per facilitare l’accesso alle aree agricole e migliorare la sicurezza stradale.

– Impianti semaforici intelligenti: installazione di semafori intelligenti per ottimizzare la gestione del traffico e ridurre i tempi di attesa.

– Bici Elettriche Pubbliche: introduzione di biciclette elettriche pubbliche per promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento.

– Realizzazione di comunità energetica solare: condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.

– Stazioni di ricarica elettrica (gratuita per i cittadini): realizzazione di stazioni di ricarica gratuita alimentate da fonti rinnovabili.

– Interventi di smart city: integrazione di tecnologie intelligenti nella gestione urbana per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici.

– Interventi di sicurezza stradale e viabilità, stalli di sosta: ottimizzazione e realizzazione parcheggi liberi e a pagamento per aumentare la sicurezza stradale e favorire la viabilità

– Realizzazione di strade di piano regolatore (circonvallazione): progettazione e realizzazione di una circonvallazione cittadina che decongestioni il traffico del centro cittadino e ne migliori la qualità ambientale

– Ultimazione Centro Servizi Agricoltura: completamento capannone per la conservazione e movimentazione dei prodotti agricoli locali.

– Area servizi camper: realizzazione di un’area attrezzata per la sosta di camper e l’incremento del sistema turistico.

2. Patrimonio Storico e Culturale

– Ristrutturazione Castello “Episcopio”: restauro e valorizzazione del castello storico per promuovere il turismo culturale e preservare il patrimonio storico.

– Acquisto Palazzo Stoppa: acquisizione e ristrutturazione di un edificio storico per usi culturali e sociali, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio locale.

– Completamento basolato Centro Storico: rifacimento delle pavimentazioni nel centro storico per migliorare l’estetica e la fruibilitàdelle aree pedonali.

– Eventi estivi (3 anni): organizzazione di eventi culturali e ricreativi per animare la vita cittadina durante l’estate e attrarre turisti.

– Istituzione Fondazione Città di Grottaglie: supporto alle attività della fondazione per la promozione culturale e artistica della città.

– Acquisto e ristrutturazione cinema “Vittoria”: acquisto dell’immobile per la realizzazione di un teatro cittadino.

– Ristrutturazione del primo piano della stazione ferroviaria: completamento della riqualificazione della stazione ferroviaria cittadina per realizzazione della “Casa del Volontariato” nonché di un centro di Protezione Civile.

– Progetto illuminazione artistica dei monumenti: valorizzazione dei monumenti e palazzi storici della città mediante studio e realizzazione diun progetto illuminotecnico dedicato.

3. Sviluppo Urbano e Sociale

– Acquisto Giardino Ettorre: acquisizione e riqualificazione di un giardino pubblico situato all’interno dello storico Quartiere delle Ceramiche per creare uno spazio verde fruibile dai cittadini.

– Completamento Tendostruttura: completamento strutturale di una tendostruttura adibita allo svolgimento di convegni e spettacoli culturali.

– Espropri Zona industriale: acquisizione di terreni per lo sviluppo industriale e la creazione di nuove opportunità di lavoro.

– Redazione PUG: elaborazione del Piano Urbanistico Generale per una pianificazione territoriale sostenibile e ordinata.

– Sistemazione zona 167: riqualificazione di aree urbane per migliorare la qualità della vita dei residenti.

– Bando “Nuove attività commerciali” Centro Storico: incentivi per l’apertura di nuove attività commerciali nel centro storico, favorendo losviluppo economico locale.

– Scala Via della Quercia: messa in sicurezza della scala di accesso all’area adiacente al Liceo Artistico “Calò”

– Nuove piantumazioni alberi: piantumazione di nuovi alberi per migliorare l’ambiente urbano e contribuire alla sostenibilità ecologica.

– Riqualificazione delle Cave di Fantiano: sistemazione e rigenerazione di uno dei teatri naturali più belli d’Italia sede di grandi eventi di spettacolo e cultura.

– Riqualificazione delle rotatorie e degli ingressi della città: riqualificazione urbana degli ingressi della città per il miglioramento della viabilità in ingresso ed in uscita.

– Sistemazione Pineta Frantella: riqualificazione di una pineta, devastata da un incendio, per creare un’area verde attrezzata, migliorando gli spazi ricreativi.

– Riqualificazione casa comunale: ristrutturazione della facciata e degli ambienti del municipio per migliorare l’accoglienza dei cittadini e l’efficienza dei servizi.

– Bagni pubblici Centro Storico: realizzazione di bagni pubblici nel centro storico per migliorare i servizi ai turisti e ai residenti.

– Arredo urbano: miglioramento dell’arredo urbano per rendere la città più accogliente e vivibile, con l’installazione di panchine, illuminazione e altri elementi decorativi.

– Sistemazione piazza mercato “Campitelli”: riqualificazione della piazza del mercato per migliorare l’esperienza di acquisto e la fruibilitàdegli spazi pubblici.

– Sistemazione Cimitero: miglioramento delle infrastrutture del cimitero per garantire un servizio dignitoso e rispettoso.

– Realizzazione playground cittadini: creazione di aree gioco per bambini in diverse zone della città, promuovendo il benessere e la socializzazione.

– Centraline di rilevazione dello smog e inquinamento: installazione di sensori di rilevamento dell’inquinamento atte ad aiutare gli organi decisori nelle scelte in materia di qualità dell’ambiente.

– Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: progettazione e costruzione di nuovi alloggi ERP per far fronte all’emergenza abitativa dei cittadini.

– Rigenerazione quartiere delle ceramiche: rivisitazione urbana del Quartiere delle Ceramiche, centro di maggior attrazione turistica ecommerciale della città.

– Riqualificazione piazza Regina Margherita: sistemazione della piazza storica della città di Grottaglie mediante interventi di riqualificazione e arredo urbano.

– Riqualificazione piazza San Francesco De Geronimo: sistemazione della piazza mediante conservazione e ripristino delle opere ceramichepresenti e riqualificazione urbana.

– Completamento riqualificazione piazza IV Novembre: lavori di completamento e restauro del Monumento ai Caduti della città.