1. Infrastrutture e Mobilità
– Strade e Marciapiedi: miglioramento della viabilità urbana e pedonale, con rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi per garantire sicurezza e accessibilità abbattimento barriere architettoniche.
– Acquisto e realizzazione parcheggio Cave di Fantiano: creazione di nuovi spazi di parcheggio per migliorare la fruibilità del teatro naturale “Cave di Fantiano”, principale attrattore per eventi e spettacoli nella città.
– Parcheggio Via Messapia: realizzazione di un parcheggio libero fruibile dai cittadini in corrispondenza di un importante asse ciclopedonale “Ciclovia dell’Acquedotto”.
– Parcheggio Piazza Cafforio: costruzione di un parcheggio in Piazza Cafforio per migliorare l’accessibilità al centro storico ed al centro cittadino.
– Parcheggio vicinanze Monumento ai Caduti: costruzione di un parcheggio per migliorare l’accessibilità al centro storico.
– Parcheggio Ex Convento dei Cappuccini: realizzazione di un parcheggio nella zona dell’ex Convento dei Cappuccini per facilitarel’accesso ai servizi ed ai locali del ex Convento.
– Sistemazione strade rurali: miglioramento delle strade rurali per facilitare l’accesso alle aree agricole e migliorare la sicurezza stradale.
– Impianti semaforici intelligenti: installazione di semafori intelligenti per ottimizzare la gestione del traffico e ridurre i tempi di attesa.
– Bici Elettriche Pubbliche: introduzione di biciclette elettriche pubbliche per promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento.
– Realizzazione di comunità energetica solare: condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.
– Stazioni di ricarica elettrica (gratuita per i cittadini): realizzazione di stazioni di ricarica gratuita alimentate da fonti rinnovabili.
– Interventi di smart city: integrazione di tecnologie intelligenti nella gestione urbana per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici.
– Interventi di sicurezza stradale e viabilità, stalli di sosta: ottimizzazione e realizzazione parcheggi liberi e a pagamento per aumentare la sicurezza stradale e favorire la viabilità
– Realizzazione di strade di piano regolatore (circonvallazione): progettazione e realizzazione di una circonvallazione cittadina che decongestioni il traffico del centro cittadino e ne migliori la qualità ambientale
– Ultimazione Centro Servizi Agricoltura: completamento capannone per la conservazione e movimentazione dei prodotti agricoli locali.
– Area servizi camper: realizzazione di un’area attrezzata per la sosta di camper e l’incremento del sistema turistico.
2. Patrimonio Storico e Culturale
– Ristrutturazione Castello “Episcopio”: restauro e valorizzazione del castello storico per promuovere il turismo culturale e preservare il patrimonio storico.
– Acquisto Palazzo Stoppa: acquisizione e ristrutturazione di un edificio storico per usi culturali e sociali, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio locale.
– Completamento basolato Centro Storico: rifacimento delle pavimentazioni nel centro storico per migliorare l’estetica e la fruibilitàdelle aree pedonali.
– Eventi estivi (3 anni): organizzazione di eventi culturali e ricreativi per animare la vita cittadina durante l’estate e attrarre turisti.
– Istituzione Fondazione Città di Grottaglie: supporto alle attività della fondazione per la promozione culturale e artistica della città.
– Acquisto e ristrutturazione cinema “Vittoria”: acquisto dell’immobile per la realizzazione di un teatro cittadino.
– Ristrutturazione del primo piano della stazione ferroviaria: completamento della riqualificazione della stazione ferroviaria cittadina per realizzazione della “Casa del Volontariato” nonché di un centro di Protezione Civile.
– Progetto illuminazione artistica dei monumenti: valorizzazione dei monumenti e palazzi storici della città mediante studio e realizzazione diun progetto illuminotecnico dedicato.
3. Sviluppo Urbano e Sociale
– Acquisto Giardino Ettorre: acquisizione e riqualificazione di un giardino pubblico situato all’interno dello storico Quartiere delle Ceramiche per creare uno spazio verde fruibile dai cittadini.
– Completamento Tendostruttura: completamento strutturale di una tendostruttura adibita allo svolgimento di convegni e spettacoli culturali.
– Espropri Zona industriale: acquisizione di terreni per lo sviluppo industriale e la creazione di nuove opportunità di lavoro.
– Redazione PUG: elaborazione del Piano Urbanistico Generale per una pianificazione territoriale sostenibile e ordinata.
– Sistemazione zona 167: riqualificazione di aree urbane per migliorare la qualità della vita dei residenti.
– Bando “Nuove attività commerciali” Centro Storico: incentivi per l’apertura di nuove attività commerciali nel centro storico, favorendo losviluppo economico locale.
– Scala Via della Quercia: messa in sicurezza della scala di accesso all’area adiacente al Liceo Artistico “Calò”
– Nuove piantumazioni alberi: piantumazione di nuovi alberi per migliorare l’ambiente urbano e contribuire alla sostenibilità ecologica.
– Riqualificazione delle Cave di Fantiano: sistemazione e rigenerazione di uno dei teatri naturali più belli d’Italia sede di grandi eventi di spettacolo e cultura.
– Riqualificazione delle rotatorie e degli ingressi della città: riqualificazione urbana degli ingressi della città per il miglioramento della viabilità in ingresso ed in uscita.
– Sistemazione Pineta Frantella: riqualificazione di una pineta, devastata da un incendio, per creare un’area verde attrezzata, migliorando gli spazi ricreativi.
– Riqualificazione casa comunale: ristrutturazione della facciata e degli ambienti del municipio per migliorare l’accoglienza dei cittadini e l’efficienza dei servizi.
– Bagni pubblici Centro Storico: realizzazione di bagni pubblici nel centro storico per migliorare i servizi ai turisti e ai residenti.
– Arredo urbano: miglioramento dell’arredo urbano per rendere la città più accogliente e vivibile, con l’installazione di panchine, illuminazione e altri elementi decorativi.
– Sistemazione piazza mercato “Campitelli”: riqualificazione della piazza del mercato per migliorare l’esperienza di acquisto e la fruibilitàdegli spazi pubblici.
– Sistemazione Cimitero: miglioramento delle infrastrutture del cimitero per garantire un servizio dignitoso e rispettoso.
– Realizzazione playground cittadini: creazione di aree gioco per bambini in diverse zone della città, promuovendo il benessere e la socializzazione.
– Centraline di rilevazione dello smog e inquinamento: installazione di sensori di rilevamento dell’inquinamento atte ad aiutare gli organi decisori nelle scelte in materia di qualità dell’ambiente.
– Realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: progettazione e costruzione di nuovi alloggi ERP per far fronte all’emergenza abitativa dei cittadini.
– Rigenerazione quartiere delle ceramiche: rivisitazione urbana del Quartiere delle Ceramiche, centro di maggior attrazione turistica ecommerciale della città.
– Riqualificazione piazza Regina Margherita: sistemazione della piazza storica della città di Grottaglie mediante interventi di riqualificazione e arredo urbano.
– Riqualificazione piazza San Francesco De Geronimo: sistemazione della piazza mediante conservazione e ripristino delle opere ceramichepresenti e riqualificazione urbana.
– Completamento riqualificazione piazza IV Novembre: lavori di completamento e restauro del Monumento ai Caduti della città.