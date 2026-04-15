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Arriva un nuovo passo avanti per la valorizzazione del patrimonio urbano di Grottaglie.

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Il probabile interesse di acquisto, da parte del Comune, del cosiddetto Giardino Ettorre sito nel Quartiere delle Ceramiche, di proprietà di privati, diventa sempre più concreto. Con una Delibera di ieri la Giunta ha manifestato ufficialmente l’intenzione di acquisire al Patrimonio Immobiliare l’area ubicata tra Via Caravaggio e Via Crispi, identificato in catasto al Foglio 88 particelle 868 e 869.

A riguardo l’Ente ha quindi deliberato per procedere con l’affidamento del servizio tecnico per la stima tecnica ed economica dell’immobile, ovvero di affidare ad un tecnico la valutazione in euro necessaria per proporre l’acquisto.

Le somme per l’incarico, stimato in circa 6mila euro, saranno attinte dalle risorse rivenienti dall’accordo transattivo tra Linea Ambiente srl e Comune di Grottaglie, destinate all’acquisto e ristrutturazione di edifici storici. Si tratta di fondi vincolati per circa 1,4 milioni di euro, già inseriti nel bilancio comunale.