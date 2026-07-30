Grottaglie accende l'Estate con TerraViva: in pieno centro i concerti di Alex Britti e Big Mama. Accesso Gratuito

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Grottaglie si prepara a vivere due delle serate più attese dell’intera stagione estiva. Il cartellone di TERRAVIVA 2026 porta in città due nomi di primo piano della musica italiana, che si esibiranno su Viale Matteotti e in Piazza Principe di Piemonte, richiamando pubblico da tutta la regione. Accesso gratuito.

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Domenica 2 agosto: sul palco Alex Britti

Ad aprire questo doppio appuntamento sarà Alex Britti, cantautore e chitarrista tra i più apprezzati dal pubblico italiano. Con una carriera che supera i venticinque anni, Britti porterà a Grottaglie uno spettacolo costruito sulla migliore tradizione della musica d’autore, capace di intrecciare sonorità blues, pop e cantautorale in un unico grande racconto musicale.

Un concerto che promette di richiamare un pubblico trasversale, tra chi lo segue da sempre e le nuove generazioni che ne riscoprono il repertorio.

Lunedì 3 agosto: arriva Big Mama in Piazza Principe di Piemonte

Il giorno successivo sarà la volta di Big Mama, tra le voci più originali della nuova scena musicale italiana. L’artista, reduce da importanti successi televisivi e discografici, porterà sul palco di Piazza Principe di Piemonte tutta l’energia e l’autenticità che l’hanno resa una delle protagoniste più seguite dell’attuale panorama musicale nazionale.

Un’estate di eventi gratuiti per la città

I due concerti si inseriscono nel più ampio cartellone di TERRAVIVA – Estate a Grottaglie 2026 (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO), che accompagna la città per tutta la bella stagione con decine di iniziative tra musica, cultura, cinema, teatro e sport. L’accesso a entrambe le serate sarà completamente gratuito, confermando la vocazione dell’iniziativa a rendere la cultura e lo spettacolo accessibili a tutta la comunità.

Area riservata alle persone con disabilità

Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità dell’evento. Sarà infatti disponibile un’area riservata alle persone con disabilità, con accesso garantito a ciascun disabile e a un suo accompagnatore, affinché tutti possano assistere ai concerti in sicurezza e con la migliore visibilità. Per agevolare l’afflusso, via Battisti sarà riservata esclusivamente al parcheggio dei veicoli al servizio delle persone con disabilità, che dovranno esporre l’apposito contrassegno in corso di validità. Una volta parcheggiata l’auto, sarà sufficiente raggiungere il punto di incontro, situato in via Battisti, angolo viale Matteotti. Da lì i volontari della Croce Rossa Italiana accompagneranno gli spettatori fino all’area loro riservata, garantendo accoglienza e assistenza lungo il percorso.

Parcheggi per viene da fuori

Si invitano tutti gli spettatori a parcheggiare l’auto nelle aree adiacenti lo stadio D’Amuri, la sede della Casa Comunale o ancora nelle vicinanze del Palasport Campitelli e a raggiungere piazza Principe di Piemonte, dove si svolgeranno i concerti, passeggiando piacevolmente tra le vie della città, godendone l’atmosfera

Una città da vivere, a due passi da casa

Due appuntamenti che regalano ai cittadini grottagliesi l’occasione di vivere l’estate senza allontanarsi dalla propria città. Il centro urbano di Grottaglie si presta perfettamente a serate come queste: compatto e raccolto, permette di raggiungere Viale Matteotti e Piazza Principe di Piemonte comodamente a piedi, senza le complicazioni legate al traffico o alla ricerca di parcheggio. Una comodità che invoglia intere famiglie, gruppi di amici e anche chi è meno abituato a spostarsi in auto la sera a scendere in strada e a partecipare.

Non è un dettaglio da poco: poter raggiungere il cuore della città a piedi, magari fermandosi prima per una passeggiata o un aperitivo nei locali del centro, trasforma il concerto in un’esperienza più ampia, un vero e proprio rito collettivo che restituisce alla comunità il senso di appartenenza al proprio territorio.

Un richiamo anche per forestieri e turisti

Eventi di questo calibro, però, non parlano soltanto ai grottagliesi. Nomi come Alex Britti e Big Mama hanno la forza di attirare pubblico anche da fuori provincia, portando a Grottaglie visitatori e turisti che nei giorni dei concerti avranno l’occasione di scoprire, o riscoprire, le bellezze della Città delle Ceramiche. Il centro storico, le botteghe degli artigiani, i quartieri e gli scorci più suggestivi diventano così una cornice naturale per chi arriva in città attratto dalla musica e finisce per innamorarsi anche del territorio.

Un flusso di persone che porta con sé anche una ricaduta economica concreta per il tessuto commerciale locale: bar, ristoranti, attività ricettive e commercianti del centro beneficiano direttamente dell’afflusso di pubblico, in un circolo virtuoso che unisce cultura, turismo ed economia. Investire in grandi eventi gratuiti significa quindi non solo regalare spettacolo, ma anche generare valore per l’intera comunità.

Domande frequenti

Dove si terranno i concerti?

Il concerto di Alex Britti si terrà su Viale Matteotti domenica 2 agosto, mentre Big Mama si esibirà in Piazza Principe di Piemonte lunedì 3 agosto.

L’ingresso è a pagamento?

No, l’accesso a entrambi gli spettacoli è gratuito.

A che rassegna appartengono questi eventi?

I due concerti fanno parte del cartellone TERRAVIVA – Estate a Grottaglie 2026.