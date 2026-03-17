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A Grottaglie cresce l’attenzione sul tema della sicurezza dopo l’aumento dei furti nelle abitazioni registrato negli ultimi mesi. Un fenomeno che sta generando preoccupazione diffusa tra i cittadini e che ha portato le istituzioni a un confronto diretto per individuare soluzioni concrete.

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Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro in Prefettura a Taranto, convocato dal prefetto, al quale hanno preso parte il questore e il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò. La riunione è stata richiesta proprio dal primo cittadino, che nelle settimane precedenti aveva interessato anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per rappresentare la situazione del territorio.

Furti in aumento tra 2025 e 2026

I numeri confermano un trend in crescita. Nel corso del 2025 i furti nelle abitazioni a Grottaglie sono raddoppiati rispetto all’anno precedente. I dati relativi ai primi mesi del 2026, inoltre, indicano che il fenomeno non si è arrestato, ma continua a destare allarme.

Una situazione che ha spinto Prefettura, Forze dell’Ordine e amministrazione comunale ad avviare un confronto costante, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e la presenza sul territorio.

Controlli a tappeto e maggiore presenza sul territorio

Tra le misure annunciate, la convocazione di un tavolo tecnico con tutte le forze dell’ordine operative a Grottaglie e nei comuni limitrofi. L’obiettivo è coordinare interventi mirati e intensificare i controlli.

Previsti servizi straordinari di pattugliamento sia nel centro urbano sia nelle contrade, con una presenza più visibile delle forze dell’ordine nelle zone ritenute più sensibili.

La risposta dei cittadini

Nel frattempo, molti cittadini hanno scelto di dotarsi di sistemi di sicurezza come telecamere e impianti di allarme. Strumenti che, oltre a rappresentare una forma di deterrenza, si stanno rivelando utili anche per le attività investigative.

Una collaborazione sempre più stretta tra residenti e forze dell’ordine, considerata fondamentale per contrastare il fenomeno.

Le parole del sindaco D’Alò

«La sicurezza della nostra comunità viene prima di tutto», ha dichiarato il sindaco Ciro D’Alò. «Prefettura, Forze dell’Ordine e Comune stanno lavorando insieme con azioni concrete. I controlli saranno rafforzati su tutto il territorio per dare risposte efficaci ai cittadini».

L’attenzione resta alta, con l’obiettivo di riportare serenità tra i residenti e contrastare in modo deciso i furti nelle abitazioni a Grottaglie.