Un atto politico insolito e significativo ha caratterizzato il territorio ionico nelle scorse ore: i Consigli comunali di Grottaglie e Monteiasi si sono riuniti in seduta congiunta e hanno approvato all’unanimità un Ordine del Giorno unitario a difesa dello stabilimento Leonardo B.U. Aerostrutture di Grottaglie-Monteiasi. Rappresentanti di schieramenti politici opposti hanno scelto di mettere da parte le divisioni partitiche per convergere su una posizione comune, dando un segnale forte alle istituzioni regionali e nazionali.
Il Tavolo Permanente Leonardo
Il documento nasce dall’attività del Tavolo Permanente Leonardo, organismo che negli ultimi mesi ha promosso un percorso di confronto istituzionale con i lavoratori dello stabilimento e con le organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM Taranto. Attraverso incontri e interlocuzioni con rappresentanti a livello territoriale, regionale e nazionale, il Tavolo ha maturato una convinzione condivisa: lo stabilimento di Grottaglie-Monteiasi non è una semplice questione societaria o finanziaria, ma un asset industriale strategico di rilevanza nazionale.
Cosa chiede l’Ordine del Giorno
Il documento votato all’unanimità chiede al Presidente della Regione Puglia, al Governo della Repubblica, ai Ministeri competenti e a tutte le istituzioni coinvolte di riconoscere formalmente la strategicità nazionale dello stabilimento. Vengono inoltre individuati alcuni principi non negoziabili che dovranno essere garantiti in caso di qualsiasi futura partnership o joint venture internazionale:
- mantenimento della centralità industriale del sito di Grottaglie-Monteiasi
- investimenti produttivi certi e verificabili
- piena salvaguardia occupazionale
- valorizzazione delle competenze professionali presenti
- tutela dell’indotto locale e della filiera produttiva
- permanenza in Italia delle decisioni strategiche di governance
- mantenimento della maggioranza di Leonardo S.p.A. nell’eventuale nuova governance societaria, escludendo assetti paritetici che potrebbero indebolire il controllo industriale nazionale
Su quest’ultimo punto il testo è particolarmente netto: viene chiesto di vigilare attentamente su ogni ipotesi di riassetto societario affinché non si traduca in una perdita di controllo dell’apparato industriale nazionale, ribadendo che i lavoratori devono mantenere il rapporto di dipendenza con Leonardo S.p.A.
Una partecipazione allargata
All’assemblea congiunta hanno preso parte, oltre alle due amministrazioni comunali, i parlamentari Dario Iaia e Francesca Viggiano, i consiglieri regionali Annagrazia Angolano e Cosimo Borraccino, e i rappresentanti di numerosi comuni del territorio: Carosino, Faggiano, Lizzano, San Giorgio Ionico, Sava, San Marzano di San Giuseppe e Taranto. Presenti anche le rappresentanze sindacali.
Un metodo da replicare
L’iniziativa è stata accolta come un esempio virtuoso di confronto democratico e collaborazione istituzionale. L’auspicio emerso dal dibattito è che il metodo del Tavolo Permanente Leonardo possa diventare un modello operativo anche per altre questioni strategiche del territorio, dimostrando come la comunione di intenti tra istituzioni, parti sociali e rappresentanze politiche possa produrre risultati concreti.
I sindaci di Grottaglie, Ciro D’Alò, e di Monteiasi, Cosimo Ciura, sono stati incaricati di trasmettere formalmente l’Ordine del Giorno alle istituzioni regionali e nazionali e ai vertici di Leonardo S.p.A., affinché la voce del territorio possa pesare nelle scelte che ne determineranno il futuro industriale.