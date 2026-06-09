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Un atto politico insolito e significativo ha caratterizzato il territorio ionico nelle scorse ore: i Consigli comunali di Grottaglie e Monteiasi si sono riuniti in seduta congiunta e hanno approvato all’unanimità un Ordine del Giorno unitario a difesa dello stabilimento Leonardo B.U. Aerostrutture di Grottaglie-Monteiasi. Rappresentanti di schieramenti politici opposti hanno scelto di mettere da parte le divisioni partitiche per convergere su una posizione comune, dando un segnale forte alle istituzioni regionali e nazionali.

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Il Tavolo Permanente Leonardo

Il documento nasce dall’attività del Tavolo Permanente Leonardo, organismo che negli ultimi mesi ha promosso un percorso di confronto istituzionale con i lavoratori dello stabilimento e con le organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM Taranto. Attraverso incontri e interlocuzioni con rappresentanti a livello territoriale, regionale e nazionale, il Tavolo ha maturato una convinzione condivisa: lo stabilimento di Grottaglie-Monteiasi non è una semplice questione societaria o finanziaria, ma un asset industriale strategico di rilevanza nazionale.

Cosa chiede l’Ordine del Giorno

Il documento votato all’unanimità chiede al Presidente della Regione Puglia, al Governo della Repubblica, ai Ministeri competenti e a tutte le istituzioni coinvolte di riconoscere formalmente la strategicità nazionale dello stabilimento. Vengono inoltre individuati alcuni principi non negoziabili che dovranno essere garantiti in caso di qualsiasi futura partnership o joint venture internazionale:

mantenimento della centralità industriale del sito di Grottaglie-Monteiasi

investimenti produttivi certi e verificabili

piena salvaguardia occupazionale

valorizzazione delle competenze professionali presenti

tutela dell’indotto locale e della filiera produttiva

permanenza in Italia delle decisioni strategiche di governance

mantenimento della maggioranza di Leonardo S.p.A. nell’eventuale nuova governance societaria, escludendo assetti paritetici che potrebbero indebolire il controllo industriale nazionale

Su quest’ultimo punto il testo è particolarmente netto: viene chiesto di vigilare attentamente su ogni ipotesi di riassetto societario affinché non si traduca in una perdita di controllo dell’apparato industriale nazionale, ribadendo che i lavoratori devono mantenere il rapporto di dipendenza con Leonardo S.p.A.

Una partecipazione allargata

All’assemblea congiunta hanno preso parte, oltre alle due amministrazioni comunali, i parlamentari Dario Iaia e Francesca Viggiano, i consiglieri regionali Annagrazia Angolano e Cosimo Borraccino, e i rappresentanti di numerosi comuni del territorio: Carosino, Faggiano, Lizzano, San Giorgio Ionico, Sava, San Marzano di San Giuseppe e Taranto. Presenti anche le rappresentanze sindacali.

Un metodo da replicare

L’iniziativa è stata accolta come un esempio virtuoso di confronto democratico e collaborazione istituzionale. L’auspicio emerso dal dibattito è che il metodo del Tavolo Permanente Leonardo possa diventare un modello operativo anche per altre questioni strategiche del territorio, dimostrando come la comunione di intenti tra istituzioni, parti sociali e rappresentanze politiche possa produrre risultati concreti.

I sindaci di Grottaglie, Ciro D’Alò, e di Monteiasi, Cosimo Ciura, sono stati incaricati di trasmettere formalmente l’Ordine del Giorno alle istituzioni regionali e nazionali e ai vertici di Leonardo S.p.A., affinché la voce del territorio possa pesare nelle scelte che ne determineranno il futuro industriale.