Grottaglie si arricchisce di un’importante iniziativa sociale: è stato inaugurato il Centro Servizi per le Famiglie dell’Ambito Territoriale TA/6, una struttura pensata per accompagnare, ascoltare e sostenere i nuclei familiari del territorio. In un periodo storico segnato da cambiamenti rapidi, incertezze e bisogni emergenti, questo centro rappresenta una risposta concreta e innovativa, mirata a rafforzare la funzione educativa della famiglia e a promuovere relazioni sane e costruttive.

Il Centro Servizi non si limita a offrire assistenza: diventa un luogo di incontro, crescita e prevenzione, dove ogni componente della famiglia, dal bambino all’adolescente, dal genitore al caregiver, può trovare supporto psicologico, attività formative, spazi ludici e mediazione familiare. Un’iniziativa che si inserisce pienamente nella missione sociale dell’Ambito Territoriale TA/6 e conferma la centralità del welfare di prossimità.

Per comprendere meglio la portata di questo progetto, è utile inserirlo nel contesto più ampio delle politiche di sostegno alla famiglia attivate in Italia. Le politiche familiari mirano a garantire condizioni di vita adeguate, protezione sociale e promozione dei diritti per ogni membro del nucleo domestico. In questo senso, il centro di Grottaglie si pone come un esempio virtuoso di attuazione concreta di tali politiche. Ne parla anche un approfondimento su Vita.it, sottolineando l’urgenza di creare spazi di ascolto e aiuto per le famiglie nei territori.

Ambito TA/6: Nasce a Grottaglie il Centro Servizi per le Famiglie

Obiettivi e missione del Centro

La nascita del Centro Servizi per le Famiglie dell’Ambito TA/6 si fonda su una chiara finalità: sostenere il benessere relazionale, emotivo ed educativo delle famiglie. Il centro promuove un modello integrato e partecipato di welfare, dove il sostegno non è solo emergenziale ma diventa percorso di crescita e valorizzazione delle risorse interne alla famiglia.

La missione è quella di prevenire il disagio, rafforzare la capacità genitoriale, offrire opportunità di confronto e ascolto. Il tutto all’interno di spazi accoglienti e protetti, che stimolano la fiducia e la partecipazione attiva.

Servizi offerti: supporto psicologico e mediazione

Il Centro mette a disposizione diversi servizi pensati per rispondere a situazioni di fragilità e conflitto. Tra i principali:

Sostegno psicologico individuale e familiare, per affrontare ansie, stress, momenti di crisi e difficoltà relazionali;

Mediazione familiare, rivolta a genitori separati o in fase di separazione, per facilitare il dialogo e la collaborazione;

Spazio neutro, un ambiente protetto per incontri tra genitori e figli in situazioni complesse.

Questi servizi sono offerti da professionisti del settore psicologico, educativo e sociale, con l’obiettivo di accompagnare le famiglie nel ritrovare equilibrio e serenità.

Attività ludiche, educative e formative

Accanto al supporto psicologico, il Centro propone un calendario di attività ludico-educative pensate per favorire l’incontro tra famiglie e stimolare la crescita di bambini e ragazzi. Si tratta di:

laboratori creativi e artistici,

spazi gioco per l’infanzia,

attività sportive e ricreative,

eventi culturali e momenti aggregativi.

Queste iniziative non solo promuovono il benessere individuale, ma contribuiscono a rafforzare il tessuto sociale del territorio, costruendo relazioni significative e durature.

Percorsi per la genitorialità consapevole

Il Centro Servizi dedica ampio spazio alla formazione e al supporto alla genitorialità. Attraverso incontri di gruppo, consulenze individuali e percorsi formativi, mamme e papà possono migliorare le proprie competenze educative e affrontare con maggiore consapevolezza il delicato compito di crescere i figli.

Tra i temi trattati: gestione delle emozioni, comunicazione efficace, educazione affettiva, uso consapevole delle tecnologie, gestione dei conflitti. L’obiettivo è costruire una relazione più forte e positiva tra genitori e figli.

Promozione dell’affido e cultura dell’accoglienza

Un’altra area di intervento è quella della promozione dell’affido familiare. Il Centro organizza campagne informative, incontri con esperti e momenti di testimonianza per sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’accoglienza e del supporto a minori in difficoltà.

L’affido viene proposto non come soluzione emergenziale, ma come scelta consapevole e generosa, in grado di fare la differenza nella vita di un bambino o di un ragazzo. Il Centro accompagna le famiglie affidatarie in ogni fase del percorso, offrendo formazione, assistenza e sostegno.

Come accedere al Centro e orari

Il Centro ha sede presso il Comune di Grottaglie, ente capofila dell’Ambito Territoriale TA/6. L’ingresso si trova dal lato parcheggio comunale, scelta che facilita l’accesso anche alle persone con disabilità.

Orari di apertura:

dal lunedì al venerdì: 10:00 – 12:00 e 16:00 – 18:00

sabato: 10:00 – 12:00

L’accesso è libero e gratuito. Per informazioni o appuntamenti:

Telefono: 351 4382755

Email: alimacsfgrottaglie@gmail.com

Una rete per tutto il territorio TA/6

L’obiettivo del progetto è chiaro: creare una rete territoriale forte e coesa, capace di rispondere in modo tempestivo ai bisogni delle famiglie. Fanno parte dell’Ambito TA/6 i comuni di:

Grottaglie

Carosino

Faggiano

Leporano

Monteiasi

Montemesola

Monteparano

Pulsano

Roccaforzata

San Giorgio Ionico

San Marzano di San Giuseppe

Grazie ai prossimi finanziamenti, si prevede l’attivazione di sportelli decentrati in ognuno di questi comuni, per portare i servizi sempre più vicino alle persone.

Con la nascita del Centro Servizi per le Famiglie, l’Ambito TA/6 ribadisce il suo impegno concreto verso il benessere delle comunità locali. Un progetto che guarda al futuro, partendo dalla centralità della famiglia e dalla forza delle relazioni umane.