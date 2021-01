Prosegue oggi la Fase 1 della campagna di vaccinazione anti-covid avviata in ASL Taranto, come in tutta la Puglia, lo scorso 31 dicembre.

Oggi, in Asl Taranto, sono state somministrate in totale n. 605 dosi, così ripartite nelle strutture ospedaliere identificate per questa prima fase:

– n. 190 presso il presidio ospedaliero del SS. Annunziata

– n. 200 presso il presidio Valle d’Itria di Martina Franca

– n. 85 presso l’ospedale Giannuzzi di Manduria

– n. 70 presso il presidio ospedaliero San Pio di Castellaneta

– n. 60 presso il Dipartimento di Prevenzione (sede Taranto e Massafra).

Come previsto dal piano strategico nazionale per la vaccinazione, e secondo quanto recepito dalla Regione Puglia, in questa prima fase i vaccini anti-covid sono somministrati prioritariamente a personale che opera in ambito sanitario e sociosanitario. La gestione della somministrazione delle dosi è, in questa fase, centralizzata nelle strutture sanitarie identificate.