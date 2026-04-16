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Arriva, finalmente, anche in Italia la nuova Alexa, l’evoluzione del conosciutissimo e diffusissimo assistente virtuale di Amazon, entrato ormai stabilmente in tante case e uffici grazie ai costi bassi dei dispositivi.

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Indice

Cos’è Alexa+

Si chiama Alexa+ e ha un nuovo grande modello linguistico interno chiamato Nova. Da oggi quindi chiunque compri un dispositivo Echo, ovvero gli speaker di Amazon, troverà integrata la nuova versione di Alexa+ con la nuova versione generativa dell’intelligenza artificiale.

Nuovi dispositivi e aggiornamenti

E se hai già un dispositivo Alexa sei escluso? Assolutamente no. Chi invece ha già uno speaker Amazon può iscriversi all’early access da amazon.it/nuovalexa e aspettare l’attivazione. L’espansione del servizio sarà dunque graduale.

Early access e disponibilità

Per ora il servizio è gratuito, poi resterà tale solo per gli utenti Prime oppure dovrà essere pagato 23 euro al mese (tenendo conto che Prime ne costa 50 all’anno, è abbastanza evidente la volontà di Amazon di aggiungere una ragione di abbonamento).

Costi e modello Prime

L’arrivo di Alexa+ segna finalmente un corposo passo in avanti del diffuso assistente virtuale, molto presente nelle famiglie italiane, che si era un po’ fermato dopo l’arrivo di ChatGPT. Si tratta di un’evoluzione che permetterà un dialogo vero introducendo elementi da agente e portando quindi a svolgere operazioni in completa autonomia.

Funzionalità e integrazioni

Chiaramente su questo giocherà molto l’interazione con app e servizi di terze parti. Il primo sarà TheFork, che sarà il primo partner a essere integrato nelle prossime settimane per prenotare ristoranti. Alexa si baserà su Amazon Bedrock, la webfarm cloud che consente di usare diversi modelli linguistici (LMM) e non uno solo, scegliendo il migliore per l’esigenza richiesta. Quindi, come dicevamo, non ci saranno solo risposte ma vere e proprie azioni che svolgerà.

Potrà inviare anche email, mantenere la memoria su cose di cui si è già parlato, fare ordini online, ma avrà anche una conversazione più naturale e cambierà anche la parola di attivazione “Alexa” per funzionare: andrà detta solo alla prima attivazione, poi durante il dialogo non servirà più. Sarà diverso anche il timbro della sua voce che avrà una capacità di adattamento migliore.

Privacy e controllo

Alexa+ nello stesso tempo protegge la tua privacy, offrendoti trasparenza e dandoti il controllo completo. La dashboard sulla privacy di Alexa ti consente di rivedere e gestire le tue interazioni con Alexa+ in un unico posto. Puoi ascoltare esattamente cosa ha registrato Alexa, controllare i contenuti che hai condiviso, modificare per quanto tempo vengono conservate le registrazioni vocali ed eliminare registrazioni in qualsiasi momento. Tutto è facilmente accessibile nell’app Alexa e online. Sei tu ad avere il controllo.