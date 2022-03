Pubblicità in concessione a Google

NIDI è il fondo attraverso cui la Regione Puglia sostiene, con contributi a fondo perduto e prestiti rimborsabili, persone che hanno perso il lavoro, giovani e donne che vogliono avviare studi professionali associati o microimprese, costituite da meno di 6 mesi o non ancora costituite, micro e piccole imprese esistenti che vogliono realizzare un subentro generazionale nella propria gestione, dipendenti che intendono salvaguardare la propria occupazione rilevando le imprese in crisi o le imprese confiscate per cui lavorano.

Pubblicità in concessione a Google

Beneficiari

Compagini Giovanili da costituirsi in forma di società, partecipate interamente da giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data della domanda preliminare;

Imprese Femminili, sia in forma di impresa individuale che di società, costituite da meno di 6 mesi o non ancora costituite e partecipate interamente da donne di età superiore a 18 anni;

Nuove Imprese, partecipate per almeno il 50%, sia del capitale sia del numero di soci, da

giovani con età tra 18 anni e 35 anni donne di età superiore a 18 anni soggetti che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato nell’ultimo mese persone in procinto di perdere un posto di lavoro, titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese che, nei 12 mesi antecedenti la domanda abbiano emesso fatture per un imponibile inferiore a 15.000 Euro, soci lavoratori e amministratori di cooperative sociali assegnatarie di beni immobili confiscati, soci e amministratori delle imprese beneficiarie dell’Avviso “PIN – Pugliesi Innovativi”

Nuove Imprese Turistiche in possesso degli stessi requisiti previsti per le Nuove Imprese, che vogliono avviare un’attività di B&B imprenditoriale o affittacamere.

Le domande possono essere presentate a partire da giovedì 17 febbraio.

Come partecipare

La domanda preliminare potrà essere presentata, all’apertura della procedura sul portale Sistema Puglia, solo online nella sezione dedicata a NIDI.

Approfondisci su POR