In occasione della 25ª edizione dei Giochi Olimpici, la città di Taranto accoglierà il Viaggio della Fiamma Olimpica, un percorso emozionante attraverso il Paese, capace di unire comunità e generazioni nella condivisione dei valori olimpici, dello sport, della pace e della solidarietà.

La Fiamma arriverà a Taranto lunedì 29 dicembre, intorno alle ore 17:30, nell’area antistante il Castello Aragonese, in Piazza Castello; il tedoforo farà ingresso all’interno del Castello, percorrerà la banchina, uscirà da Discesa Vasto e si immetterà sul Ponte Girevole.

L’arrivo della Fiamma Olimpica a Taranto

Un appuntamento atteso, suggestivo e ricco di significato: il 29 dicembre Taranto accoglierà la Fiamma Olimpica, simbolo universale di pace, fratellanza e sport. Una tappa emozionante del percorso nazionale che porterà la torcia in diverse città italiane, in vista della 25ª edizione dei Giochi Olimpici. Un’occasione unica per vivere un momento corale e simbolico, che unirà la cittadinanza in un’atmosfera di festa e riflessione.

L’arrivo è previsto alle ore 17:30 nell’area antistante il Castello Aragonese, uno dei luoghi più iconici e scenografici della città. Da lì, il percorso toccherà numerose strade del centro, attraversando simbolicamente la storia e il cuore pulsante di Taranto. Attraverserà le seguenti vie cittadine: Corso Due Mari, Lungomare Vittorio Emanuele III, Viale Virgilio, Viale Magna Grecia, Via Cuniberti, Via Acton, Via Magnaghi, Via Cugini, Via Pacoret, Corso Umberto.Un tragitto che si concluderà alle 19:30 in Piazza Archita con la cerimonia della City Celebration e l’accensione del braciere.

In questo contesto, oltre a rappresentare i valori olimpici, la manifestazione assume anche un’importanza locale: la presenza della Fiamma potrà contribuire a valorizzare l’immagine della città, proprio come avvenuto in altre occasioni di grande rilevanza pubblica. Non si tratta solo di sport: il tedoforo è un messaggero di pace e speranza, che attraversa territori e culture unendo le persone.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Viaggio della Fiamma coinvolgerà decine di città italiane, consolidando il legame tra lo sport e i territori, e puntando a coinvolgere comunità di ogni età ed estrazione sociale.

I valori dietro il Viaggio della Fiamma

Non è solo una corsa: è un simbolo che parla a tutti. La Fiamma Olimpica è emblema di inclusione, dialogo e rinascita. Il suo viaggio nel territorio tarantino, in particolare, porta un messaggio importante: promuovere lo sport come strumento di coesione e crescita, specialmente tra i più giovani. In un mondo sempre più frammentato, eventi come questo ci ricordano che è ancora possibile ritrovarsi, condividere e costruire insieme.

Ogni città attraversata dalla Fiamma aggiunge un tassello al mosaico di emozioni e speranze che accompagneranno i prossimi Giochi Olimpici. Taranto, con la sua storia millenaria e la sua anima mediterranea, rappresenta un luogo perfetto per ospitare questo momento.

Come cambia la viabilità in città

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, il Comune di Taranto ha predisposto alcune modifiche temporanee alla viabilità. Le deviazioni saranno attive solo durante il passaggio della staffetta, evitando così disagi prolungati per i cittadini. Nessun divieto di sosta sarà imposto lungo il tragitto della torcia, un segnale di attenzione verso la vita quotidiana dei residenti.

Tuttavia, in Piazza Archita, sede finale della celebrazione, a partire dal 28 dicembre saranno attivi i divieti di sosta e il traffico sarà interdetto dalle ore 9:00 del 29 dicembre. Per questo motivo, l’Amministrazione Comunale invita a utilizzare percorsi alternativi e ad affrontare con spirito di collaborazione eventuali rallentamenti.

City Celebration in Piazza Archita

Alle ore 19:30, l’arrivo dell’ultimo tedoforo sarà salutato con un grande momento collettivo: l’accensione del braciere e l’inizio della City Celebration. Piazza Archita sarà il cuore pulsante dell’evento, animata da musica, luci, parole e applausi. Sarà un’occasione per vivere insieme l’orgoglio di essere parte di una comunità che crede nel futuro, nello sport e nella cultura.

Chiunque potrà partecipare, senza restrizioni, contribuendo a rendere la serata un ricordo indelebile per la città. L’invito è esteso a famiglie, giovani, anziani e visitatori: la Fiamma è di tutti, e ciascuno ha un ruolo nel custodire i suoi valori.

Un momento storico da vivere insieme

Il passaggio della Fiamma Olimpica non è solo un evento sportivo, ma un momento che può imprimersi nella memoria collettiva. Taranto, per un giorno, sarà al centro di un racconto nazionale che celebra la bellezza dell’unione, della partecipazione e dell’identità condivisa.

Accogliere la Fiamma significa accendere una luce dentro ognuno di noi. Una luce che parla di impegno, di sogni, di obiettivi da raggiungere, insieme. Il consiglio? Scendere in strada, applaudire il passaggio dei tedofori, partecipare alla festa in piazza. Perché la Fiamma non si guarda soltanto: si vive.