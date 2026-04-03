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Kyma Mobilità annuncia l’apertura di due importanti procedure di selezione pubblica finalizzate al potenziamento del proprio organico con contratti a tempo indeterminato e full-time.
Nello specifico, l’azienda ha pubblicato due distinti bandi:
- – Operatori di esercizio (conducenti di autobus): selezione per la formazione di una graduatoria aperta per l’assunzione di autisti in possesso di patente D+E e CQC (Parametro 140 CCNL Autoferrotranvieri).
- – Capo Unità Organizzativa (Informatica): selezione per l’assunzione di n. 1 laureato/a da inserire nella Ripartizione Informatica, statistica e innovazione (Parametro 230 CCNL Autoferrotranvieri).
Modalità e Scadenze
Per entrambi i profili, il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per le ore 13:00 del 2 maggio 2026.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica tramite il portale dedicato: https://kymamobilita
.tuttoconcorsipa.it/.
I dettagli sui requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito ufficiale www.kymamobilita.it, nella sezione “SELEZIONI”.
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