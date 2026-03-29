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Sono stati aggiudicati i simboli della Settimana Santa di Taranto, l’evento più sentito e suggestivo della tradizione religiosa a Taranto e in Puglia. Le confraternite si riuniscono in assemblea straordinaria per assegnare, attraverso offerte pubbliche, i simboli, le poste, le sdanghe e altri elementi rituali che caratterizzano le processioni: il pellegrinaggio dell’Addolorata e la processione dei Misteri a Taranto.

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Nel cuore della città vecchia di Taranto, all’interno della chiesa di San Domenico, la Confraternita dell’Addolorata di San Domenico ha assegnato i simboli legati al Pellegrinaggio del Giovedì Santo, quello che vedrà in processione la Beata Vergine Addolorata. Subito dopo, nella Concattedrale Gran Madre di Dio nella centralissima viale Magna Grecia, l’Arciconfraternita del Carmine si aggiudicherà, in un’altra gara, le poste del pellegrinaggio, con le poste di città nuova e le poste di città vecchia, e i simboli della solenne Processione dei Misteri, quella che esce dal borgo umbertino, dalla chiesa del Carmine, la processione dei Misteri, a partire dalle 17.

Scopri qui cosa vedere a Taranto durante la Settimana Santa.

Gare Pellegrinaggio dell’Addolorata – Offerte

Dalle ore 18:30 si è avviata la cerimonia per l’assegnazione dei simboli del pellegrinaggio dell’Addolorata. Di seguito le offerte aggiornate con l’aggiunta della voce 2026 da completare.

Sdanghe: 2026: 100mila euro – 2025: € 40.200 – 2024: € 113.000 (2023: € 20.000 – 2022: € 30.000 – 2019: € 111.000)

2026: 100mila euro – 2025: € 40.200 – 2024: € 113.000 (2023: € 20.000 – 2022: € 30.000 – 2019: € 111.000) Troccola: 2026: 30.200 euro – 2025: € 27.100 – 2024: € 35.000 (2023: € 23.400 – 2022: € 23.100)

2026: 30.200 euro – 2025: € 27.100 – 2024: € 35.000 (2023: € 23.400 – 2022: € 23.100) Croce dei Misteri: 2026: 11.000 euro – 2025: € 11.100 – 2024: € 8.000 (2023: € 7.000 – 2022: € 9.000)

2026: 11.000 euro – 2025: € 11.100 – 2024: € 8.000 (2023: € 7.000 – 2022: € 9.000) Pesare: 2026: 2000 euro – 2025: € 24.000 – 2024: € 2.000 (2023: € 2.000 – 2022: € 13.000)

2026: 2000 euro – 2025: € 24.000 – 2024: € 2.000 (2023: € 2.000 – 2022: € 13.000) Prima croce: 2026: 4700 – 2025: € 9.500 – 2024: € 7.500 (2023: € 7.500 – 2022: € 6.500)

2026: 4700 – 2025: € 9.500 – 2024: € 7.500 (2023: € 7.500 – 2022: € 6.500) Seconda croce: 2026: 7000 – 2025: € 5.000 – 2024: € 7.500 (2023: € 6.000 – 2022: € 5.200)

2026: 7000 – 2025: € 5.000 – 2024: € 7.500 (2023: € 6.000 – 2022: € 5.200) Terza croce: 2026: 5500 – 2025: €5.100 – 2024: € 7.400 (2023: € 3.000 – 2022: € 5.700)

2026: 5500 – 2025: €5.100 – 2024: € 7.400 (2023: € 3.000 – 2022: € 5.700) Prima mazza: 2026: 2000 – 2025: … – 2024: € 3.800 (2023: € 3.000 – 2022: € 2.250 – 2019: € 2.050)

2026: 2000 – 2025: … – 2024: € 3.800 (2023: € 3.000 – 2022: € 2.250 – 2019: € 2.050) Seconda mazza: 2026: (in arrivo) – 2025: … – 2024: € 3.050 (2023: € 3.200 – 2022: € 2.400 – 2019: € 1.600)

2026: (in arrivo) – 2025: … – 2024: € 3.050 (2023: € 3.200 – 2022: € 2.400 – 2019: € 1.600) Terza mazza: 2026: (in arrivo) – 2025: … – 2024: € 3.500 (2023: € 3.300 – 2022: € 2.400 – 2019: € 1.750)

2026: (in arrivo) – 2025: … – 2024: € 3.500 (2023: € 3.300 – 2022: € 2.400 – 2019: € 1.750) Bastoncino: 2026: (in arrivo) – 2025: € 6.100 – 2024: € 5.800 (2023: € 3.000 – 2022: € 8.200 – 2019: € 9.600)

Gare Processione dei Misteri – Offerte

Subito dopo, nella Concattedrale, è la volta della suggestiva asta per la processione del Venerdì Santo. Anche qui le offerte sono in aggiornamento con i valori 2026.

Troccola: 2026: 27300 euro – 2025: € 43.400 – 2024: € 35.000 (2023: € 30.000 – 2022: € 12.000)

2026: 27300 euro – 2025: € 43.400 – 2024: € 35.000 (2023: € 30.000 – 2022: € 12.000) Gesù Morto: 2026: 103.000 euro – 2025: € 45.000 – 2024: € 30.000 (2023: € 87.000 – 2022: € 70.000)

2026: 103.000 euro – 2025: € 45.000 – 2024: € 30.000 (2023: € 87.000 – 2022: € 70.000) Addolorata: 2026: 65.000 – 2025: € 40.100 – 2024: € 55.100 (2023: € 41.000 – 2022: € 50.100)

2026: 65.000 – 2025: € 40.100 – 2024: € 55.100 (2023: € 41.000 – 2022: € 50.100) Croce dei Misteri: 2026: 11.000 euro – 2025: € 11.000 – 2024: € 13.000 (2023: € 15.400 – 2022: € 13.000 – 2019: € 10.600)

2026: 11.000 euro – 2025: € 11.000 – 2024: € 13.000 (2023: € 15.400 – 2022: € 13.000 – 2019: € 10.600) Gonfalone: 2026: 8100 euro – 2025: € 10.000 – 2024: € 6.500 (2023: € 5.500 – 2022: € 7.600 – 2019: € 5.100)

2026: 8100 euro – 2025: € 10.000 – 2024: € 6.500 (2023: € 5.500 – 2022: € 7.600 – 2019: € 5.100) Sacra Sindone: 2026: 24.600 euro – 2025: € 40.000 – 2024: € 20.000 (2023: € 40.100 – 2022: € 36.200)

2026: 24.600 euro – 2025: € 40.000 – 2024: € 20.000 (2023: € 40.100 – 2022: € 36.200) Crocifisso: 2026: 35.100 euro – 2025: € 37.600 – 2024: € 10.000 (2023: € 35.000 – 2022: € 38.400)

2026: 35.100 euro – 2025: € 37.600 – 2024: € 10.000 (2023: € 35.000 – 2022: € 38.400) La Cascata: 2026: 10.000 euro – 2025: € 30.200 – 2024: € 10.000 (2023: € 20.500 – 2022: € 25.000)

2026: 10.000 euro – 2025: € 30.200 – 2024: € 10.000 (2023: € 20.500 – 2022: € 25.000) Ecce Homo: 2026: 10.000 euro – 2025: € 40.000 – 2024: € 22.500 (2023: € 10.000 – 2022: € 30.100)

2026: 10.000 euro – 2025: € 40.000 – 2024: € 22.500 (2023: € 10.000 – 2022: € 30.100) La Colonna: 2026: 26.300 euro – 2025: € 33.000 – 2024: € 30.000 (2023: € 18.500)

2026: 26.300 euro – 2025: € 33.000 – 2024: € 30.000 (2023: € 18.500) Cristo all’Orto: 2026: 25.100 euro – 2025: € 33.200 – 2024: € 21.000 (2023: € 19.100)

2026: 25.100 euro – 2025: € 33.200 – 2024: € 21.000 (2023: € 19.100) Forcelle Gesù Morto: 2026: (in arrivo) – 2025: € 20.100

Forcelle Addolorata: 2026: (in arrivo) – 2025: € 22.000

Forcelle Sacra Sindone: 2026: (in arrivo) – 2025: € 22.000

Forcelle alla Cascata: 2026: (in arrivo) – 2025: 2.000€

Forcelle Ecce Homo 2026: (in arrivo) – 2015: 500€

Forcelle La Colonna: 2026: (in arrivo) – 2025: 6.000€

Forcelle Cristo all’Orto: 2026: (in arrivo) – 2025: 6.000€

Prima mazza: 2026: (in arrivo) – 2025: 2000€

Prima mazza: 2026: (in arrivo) – 2025: 2000€

Seconda mazza: 2026: (in arrivo) – 2025: 2400€

Terza mazza: 2026: (in arrivo) – 2025: 2200€

Quarta mazza: 2026: (in arrivo) – 2025: 1800€

Quinta mazza: 2026: (in arrivo) – 2025: 2000€

Sesta mazza: 2026: (in arrivo) – 2025: 1500€

Settima mazza: 2026: (in arrivo) – 2025: 1500€

Ottava mazza: 2026 (in arrivo) – 2025: 1200€

Nona mazza: 2026 (in arrivo) – 2025: 1500€

Poste del pellegrinaggio

Prima posta Città Vecchia: 2026: (in arrivo) – 2025: 3000€

Seconda posta: 2026: (in arrivo) – 2025: 2000€

Taranto si conferma ancora una volta custode di una tradizione unica, capace di fondere spiritualità, identità e partecipazione collettiva. Aggiorneremo in serata tutti i valori con le aggiudicazioni definitive.