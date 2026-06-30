Pubblicità in concessione a Google

Una bella iniziativa del Comune di Grottaglie per promuovere benessere, socializzazione e contrastare la solitudine durante l’estate.

Pubblicità in concessione a Google

Dal 6 al 31 luglio 2026, dal lunedì al venerdì, sarà attivo un servizio gratuito di trasporto verso il mare per gli anziani autosufficienti residenti a Grottaglie. La destinazione sarà Lido Checca con partenza alle 7:00 e rientro previsto alle 12:00.

Possono partecipare i residenti che abbiano almeno 70 anni (eventualmente anche gli over 65, se resteranno posti disponibili), presentando domanda entro mercoledì 1° luglio.

Alla domanda occorre allegare:

• Documento d’identità valido

• Certificato del medico di base che attesti l’assenza di controindicazioni alla balneazione.

I posti disponibili sono 50. In caso di richieste superiori, avranno priorità le persone sole (vedovi/e, celibi e nubili). Se necessario, il servizio sarà organizzato in due turni. Un’opportunità per trascorrere qualche ora al mare in compagnia, in totale sicurezza e senza costi. QUI tutte le info per partecipare.

Al di là dell’aspetto pratico, iniziative come questa rappresentano un segnale importante di attenzione verso una fascia della popolazione che troppo spesso rischia di vivere l’estate in solitudine. Offrire la possibilità di trascorrere qualche ora al mare non significa soltanto garantire un servizio di trasporto gratuito, ma creare occasioni di incontro, benessere, movimento e condivisione. È proprio da interventi semplici, ma concreti, che si misura la capacità di una comunità di prendersi cura dei propri cittadini più anziani, valorizzandone il diritto a vivere pienamente il tempo libero e la socialità. L’auspicio è che questa sperimentazione possa riscuotere successo e trasformarsi, negli anni, in un appuntamento fisso dell’estate grottagliese.