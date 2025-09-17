Pubblicità in concessione a Google

Se c’è una parola che ha dominato gli ultimi mesi nelle buste paga degli italiani, è inflazione. Aumenti generalizzati dei prezzi hanno risvegliato la discussione sul potere d’acquisto reale. In questa cornice, il tema degli stipendi è tornato centrale. Ma non tutti i settori hanno risposto allo stesso modo.

Le ultime rilevazioni ISTAT mostrano come in alcuni comparti le retribuzioni siano effettivamente salite, in linea (o quasi) con l’aumento del costo della vita. In altri, invece, i salari restano fermi. Una dinamica che influenza direttamente lo stipendio netto che arriva ogni mese sul conto, ma anche il benessere e le scelte future di milioni di lavoratori.

In questo scenario, si torna a parlare di salario minimo, ma anche di produttività, contrattazione collettiva e disparità tra Nord e Sud. Entriamo nel dettaglio per capire chi guadagna di più, chi resta indietro e perché.

Panorama generale: salari nominali vs potere d’acquisto

È importante distinguere tra salario nominale e salario reale. Il primo è quello scritto sul contratto. Il secondo è quello che ti permette effettivamente di vivere. Se guadagni 1.500 euro al mese ma tutto costa il 10% in più, stai di fatto perdendo potere d’acquisto. Questa è la fotografia attuale di gran parte dell’Italia.

Nel 2025, il problema principale non è che gli stipendi non crescano affatto. È che crescono troppo lentamente. L’indice dei prezzi al consumo corre più della retribuzione media. E mentre i dati ISTAT mostrano un leggero recupero in alcuni settori, il divario tra chi avanza e chi resta fermo si allarga.

Settori con aumenti significativi delle retribuzioni

Nonostante le difficoltà, ci sono comparti che stanno vivendo un momento positivo in termini di retribuzioni. Ecco i più rilevanti:

Legno, carta e stampa : uno dei settori con gli aumenti più significativi, spinti anche dalla digitalizzazione e dal ritorno dell’editoria stampata in nuove forme.

: uno dei settori con gli aumenti più significativi, spinti anche dalla digitalizzazione e dal ritorno dell’editoria stampata in nuove forme. Credito e assicurazioni : il mondo finanziario, grazie alla tenuta del comparto bancario e alla crescita dell’online banking, ha registrato incrementi medi attorno al 7%.

: il mondo finanziario, grazie alla tenuta del comparto bancario e alla crescita dell’online banking, ha registrato incrementi medi attorno al 7%. Metalmeccanico : nonostante la concorrenza asiatica e il costo dell’energia, i lavoratori del settore hanno visto aumenti reali grazie ai rinnovi contrattuali.

: nonostante la concorrenza asiatica e il costo dell’energia, i lavoratori del settore hanno visto aumenti reali grazie ai rinnovi contrattuali. Farmaceutico e chimico: innovazione e investimenti nella ricerca hanno portato nuove assunzioni e stipendi più alti per le figure specializzate.

Settori in difficoltà o con aumenti nulli

Non tutti però stanno beneficiando della ripresa. Ci sono settori in cui le retribuzioni restano ferme o crescono meno dell’inflazione.

Pubblica amministrazione : molti comparti — ministeri, enti locali, forze dell’ordine — non hanno ancora ricevuto adeguamenti consistenti.

: molti comparti — ministeri, enti locali, forze dell’ordine — non hanno ancora ricevuto adeguamenti consistenti. Commercio al dettaglio : colpito da concorrenza online e aumento dei costi fissi, il settore fatica a migliorare le condizioni dei lavoratori.

: colpito da concorrenza online e aumento dei costi fissi, il settore fatica a migliorare le condizioni dei lavoratori. Turismo e ristorazione : comparti fondamentali per il Sud Italia, ma spesso caratterizzati da stagionalità e contratti precari.

: comparti fondamentali per il Sud Italia, ma spesso caratterizzati da stagionalità e contratti precari. Telecomunicazioni: nonostante la centralità del digitale, gli stipendi sono rimasti fermi, con molte aziende in fase di ristrutturazione interna.

Fattori che spingono o bloccano la crescita salariale

Inflazione persistente : se non viene compensata da aumenti salariali, riduce il reddito reale.

: se non viene compensata da aumenti salariali, riduce il reddito reale. Contrattazione collettiva : dove i sindacati sono forti e i contratti aggiornati, i salari crescono più facilmente.

: dove i sindacati sono forti e i contratti aggiornati, i salari crescono più facilmente. Produttività : le imprese che innovano e producono di più possono permettersi salari migliori.

: le imprese che innovano e producono di più possono permettersi salari migliori. Tipo di contratto : i lavoratori a tempo indeterminato hanno più tutele e possibilità di crescita rispetto ai precari.

: i lavoratori a tempo indeterminato hanno più tutele e possibilità di crescita rispetto ai precari. Formazione: chi possiede competenze aggiornate e richieste dal mercato ottiene retribuzioni più elevate.

Conseguenze per il lavoratore e per le imprese

Frustrazione e precarietà : molti lavoratori vivono il paradosso di lavorare tanto e guadagnare poco.

: molti lavoratori vivono il paradosso di lavorare tanto e guadagnare poco. Fuga di talenti : i giovani qualificati cercano all’estero stipendi più coerenti con le loro competenze.

: i giovani qualificati cercano all’estero stipendi più coerenti con le loro competenze. Crisi delle imprese tradizionali : senza adeguamenti salariali, aumenta il turnover e si perdono risorse preziose.

: senza adeguamenti salariali, aumenta il turnover e si perdono risorse preziose. Calano i consumi: se i salari non reggono il passo, la spesa si contrae, con effetti a catena sull’economia.

Spunti di policy: come migliorare la situazione

Perché la crescita salariale sia sostenibile e diffusa, servono scelte strategiche:

Riformare i contratti collettivi : adeguamenti automatici all’inflazione e rinnovi più frequenti.

: adeguamenti automatici all’inflazione e rinnovi più frequenti. Tagliare il cuneo fiscale : aumentare il netto in busta senza gravare sulle imprese.

: aumentare il netto in busta senza gravare sulle imprese. Incentivare la formazione : collegare incentivi fiscali all’aggiornamento professionale dei dipendenti.

: collegare incentivi fiscali all’aggiornamento professionale dei dipendenti. Supportare i settori in difficoltà : con fondi mirati per il commercio, il turismo e il pubblico impiego.

: con fondi mirati per il commercio, il turismo e il pubblico impiego. Rendere trasparenti i dati retributivi: affinché i lavoratori possano negoziare con maggiore consapevolezza.

Dietro ogni busta paga c’è una storia. Una famiglia. Un futuro da costruire. Parlare di stipendi non è solo fare conti: è parlare di dignità. Il lavoro deve tornare a essere non solo strumento di sopravvivenza, ma occasione concreta di crescita, personale ed economica. E questa sfida riguarda tutti: lavoratori, imprese e istituzioni. È tempo di affrontarla davvero.