Fino a poco tempo fa, a Grottaglie, c’era un senso di comunità, una fiducia nel quartiere, nelle relazioni di vicinato, nella sensazione che “qui non succedeva niente”. Eppure, negli ultimi tempi, quella serenità sembra essersi incrinata. Diverse segnalazioni parlano di intrusioni, furti in appartamento e azioni rapide di malintenzionati che si muovono con strategia. Alcuni giorni fa, per citare un esempio, un inseguimento nella centralissima via Marconi, e un irruzione in pieno giorno in un’appartamento in una zona tranquilla e centrale. Un segnale che non possiamo ignorare: la nostra sicurezza è messa alla prova.

Cosa sta accadendo sul territorio grottagliese? Come interpretare l’aumento dei furti, in che modo proteggersi concretamente e perché questa escalation riflette un mutamento della società locale che va preso sul serio.

Cosa sta succedendo a Grottaglie: segnalazioni recenti

A Grottaglie sono emersi diversi casi di furto in appartamento che meritano attenzione.

Grottaglie era – e deve ancora poter essere – un luogo dove la tranquillità abitativa era un valore riconosciuto: le abitazioni non erano costantemente nel mirino, la comunità era più coesa, e la fiducia sociale elevata. Oggi invece appare evidente che qualcosa si è incrinato:

La diffusione delle denunce e segnalazioni è cresciuta: ciò significa che più spesso i cittadini si trovano a sperimentare invasioni del privato che prima non avvenivano (o se avvenivano, rimanevano più isolate). La mobilità dei malviventi: ladri che non operano più solo di notte o nei quartieri più periferici, ma anche in zone “residenziali” più tranquille e in pieno giorno. La società che cambia: crisi economiche, fragilità sociali, minore fiducia nelle istituzioni o nei legami di vicinato, tutti fattori che possono ridurre la sorveglianza naturale del quartiere.

Chi sono i bersagli e come operano i ladri

Capire il “come” aiuta a organizzare il “che cosa fare”. Ecco alcuni elementi ricorrenti nei furti denunciati:

Bersagli privilegiati: appartamenti al piano terra o al primo piano con finestre facilmente accessibili, palazzine con portoni comuni poco sorvegliati, abitazioni dove i proprietari si assentano per lavoro o vacanze.

appartamenti al piano terra o al primo piano con finestre facilmente accessibili, palazzine con portoni comuni poco sorvegliati, abitazioni dove i proprietari si assentano per lavoro o vacanze. Modalità operative: forzatura del portone d’ingresso o delle porte interne. Alcuni ladri sono stati visti uscire da finestre con passamontagna.

forzatura del portone d’ingresso o delle porte interne. Alcuni ladri sono stati visti uscire da finestre con passamontagna. Tempistiche: non solo di notte – alcuni furti avvengono o tentano durante il giorno, approfittando magari dell’assenza dei residenti.

non solo di notte – alcuni furti avvengono o tentano durante il giorno, approfittando magari dell’assenza dei residenti. Zona e contesto: palazzine nuove, zone residenziali “tranquille” che possono dare un falso senso di sicurezza. Anche le aree dove il vicinato non è abituato a fare ‘controllo sociale’ o a segnalare anomalie.

Come possiamo proteggere la nostra casa e i nostri affetti

Di fronte a una società che “va a rotoli” nelle relazioni e nella protezione reciproca, è fondamentale recuperare strumenti di sicurezza e buon vicinato. Ecco un elenco dettagliato di misure pratiche, da attuare subito:

Controlli strutturali all’abitazione: Verificare le chiusure: portone d’ingresso, serratura blindata, cerniere di porte e finestre.

Installare grate o balconi protetti per piani bassi se possibile.

Impianto elettrico ben visibile: evitare zone buie all’esterno; una buona illuminazione esterna scoraggia il malintenzionato. Allarmi e sorveglianza: Telecamere a circuito chiuso (CCTV) o videocitofono con registrazione.

Sistemi d’allarme collegati a cellulare o centrale.

Etichettare e documentare gli oggetti di valore. Comportamenti quotidiani attenti: Chiudere sempre bene porte e finestre, anche per brevi uscite.

Chiedere a un vicino fidato di controllare la casa in caso di assenza.

Non condividere sui social network i momenti della vostra assenza in tempo reale. Vicinato e comunità: Creare chat condominiali o di quartiere per allerta rapida.

Partecipare ad eventuali comitati di sicurezza.

Educare anziani e bambini a riconoscere pericoli e segnalarli. Collaborazione con le istituzioni: Segnalare tentativi di furto anche se falliti.

Richiedere installazione di illuminazione pubblica e videosorveglianza.

Coinvolgere il Comune in iniziative di sensibilizzazione e pattugliamenti.

Il ruolo della comunità e delle istituzioni nella prevenzione

Affidarsi esclusivamente a misure tecniche non è sufficiente: occorre una mobilitazione collettiva. In una città come Grottaglie, dove un tempo la rete sociale era più solida, oggi è urgente ricostruirla.

Comunità attiva: organizzare incontri tra condomini, assemblee di quartiere, gruppi informali “occhio al quartiere”.

organizzare incontri tra condomini, assemblee di quartiere, gruppi informali “occhio al quartiere”. Istituzioni localizzate: il Comune deve essere partner attivo: illuminazione efficiente, telecamere pubbliche, coordinamento con le forze dell’ordine.

il Comune deve essere partner attivo: illuminazione efficiente, telecamere pubbliche, coordinamento con le forze dell’ordine. Educazione civica: i cittadini devono essere formati a riconoscere i segnali di rischio e a reagire in modo coordinato.

Se guardiamo al fenomeno della criminalità in Puglia nel suo complesso, osserviamo come la regione sia stata segnalata per un aumento dei furti, delle estorsioni e delle rapine. Ciò significa che la prevenzione locale ha un ruolo tanto più importante, anche rispetto a ciò che affermano autorevoli analisi su istat.it.

Stiamo attraversando un momento nel quale la nostra città, come tante altre, è messa alla prova. È normale sentirsi preoccupati, magari anche arrabbiati: «prima a Grottaglie non si sentivano queste cose» è un pensiero che molti condividono. Ma quella consapevolezza non deve generare rassegnazione: può invece diventare il motore di un cambiamento reale. Investire nella protezione della nostra casa, nella vigilanza attiva del vicinato, nella collaborazione con le autorità significa dire che noi teniamo alla nostra città. Ripristinare la serenità non è magia: è impegno condiviso.