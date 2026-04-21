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Si avvisa la cittadinanza che, lungo la direttrice Brindisi–Taranto, in prossimità dello svincolo Paparazio (nel territorio di Grottaglie), è stato attivato un dispositivo fisso per il controllo della velocità (autovelox). A darne comunicazione il Comune di Grottaglie.
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L’intervento si è reso necessario a causa dell’elevato numero di incidenti registrati in quel tratto, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre comportamenti di guida non rispettosi dei limiti.
Si invita pertanto tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla segnaletica e a rispettare i limiti di velocità, contribuendo così alla sicurezza propria e degli altri utenti della strada.
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