Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie richiama l’attenzione delle famiglie sul termine ultimo per presentare la documentazione di spesa relativa al beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o dei sussidi didattici per l’anno scolastico 2025/2026, prima finestra temporale.

Pubblicità in concessione a Google

Si tratta del contributo previsto per gli studenti delle scuole secondarie, destinato ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia di diritto allo studio. Senza l’invio corretto e puntuale della documentazione di spesa non sarà possibile procedere all’erogazione del beneficio.

La documentazione va trasmessa esclusivamente via mail all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Grottaglie, all’indirizzo pi@comune.grottaglie.ta.it, entro e non oltre il 20 novembre 2025.

L’amministrazione comunale sottolinea l’importanza del rispetto della scadenza, necessaria per consentire la lavorazione delle pratiche e la liquidazione dei contributi in tempi congrui, nell’ambito della prima finestra temporale prevista dall’avviso pubblico regionale.

Si invitano pertanto le famiglie interessate a verificare di aver raccolto tutti i giustificativi di spesa richiesti (fatture, scontrini parlanti o altra documentazione valida) e a procedere quanto prima all’invio, per non perdere l’opportunità di accesso al beneficio.