Scopri come richiedere il voucher sportivo della Regione Puglia per i minori, chi può accedere, importi, scadenze e tutti i passi per fare domanda.

Cosa è l’Avviso Voucher Sportivi 2025

L’“Avviso pubblico per l’assegnazione dei Voucher sportivi in favore dei minori – anno 2025” è un’iniziativa della Regione Puglia per sostenere le spese legate all’iscrizione e alla partecipazione ad attività sportive da parte di minori residenti in Puglia. L’idea è di garantire che anche le famiglie con risorse economiche più modeste possano permettere ai propri figli, dai 6 fino a 18 anni (non compiuti), di svolgere un’attività sportiva.

Un’iniziativa simile, già promossa negli anni scorsi, ha visto un’ampia partecipazione. Questo tipo di misura, oggi, assume un significato ancora più importante, considerando il ruolo centrale dello sport nello sviluppo psico-fisico dei giovani, come descritto nella pedagogia dello sport.

Misure di questo tipo sono già attive in molte altre regioni italiane e si inseriscono in un più ampio piano nazionale per il diritto allo sport. E proprio in un momento storico in cui molte famiglie devono fare i conti con un’economia in ripresa ma ancora fragile, un aiuto concreto può fare la differenza. Un approfondimento utile lo trovi in questa guida sulle misure regionali di sostegno.

Finalità e vantaggi per le famiglie

Questo avviso ha diversi obiettivi chiave:

Promuovere l’attività sportiva come strumento di salute e integrazione per tutti i minori, compresi quelli con disabilità.

Sostenere le famiglie economicamente meno agiate, facilitando l’accesso a corsi e attività sportive.

Favorire inclusione sociale e benessere giovanile sul territorio regionale.

Incentivare le ASD/SSD (Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche) locali, che partecipano all’iniziativa come soggetti erogatori delle attività sportive.

Chi può partecipare: requisiti richiesti

Per poter presentare domanda, bisogna soddisfare questi requisiti essenziali:

Età del minore: tra i 6 anni compiuti e 18 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda.

tra i 6 anni compiuti e 18 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda. Residenza: il minore (o i genitori/tutori) deve essere residente nella Regione Puglia alla data di pubblicazione dell’avviso.

il minore (o i genitori/tutori) deve essere residente nella Regione Puglia alla data di pubblicazione dell’avviso. Cittadinanza / permesso: cittadini italiani, UE, titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, rifugiati politici o persone con protezione sussidiaria.

cittadini italiani, UE, titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, rifugiati politici o persone con protezione sussidiaria. ISEE: l’indicatore economico del nucleo familiare deve rispettare questi limiti: fino a € 17.000 se il nucleo ha ≤ 3 figli; fino a € 28.000 se il nucleo ha 4 o più figli.

l’indicatore economico del nucleo familiare deve rispettare questi limiti: Attestazione ASD/SSD: necessario allegare l’“Attestazione ASD/SSD di presa in carico” compilata e firmata dall’associazione sportiva scelta per il minore.

necessario allegare l’“Attestazione ASD/SSD di presa in carico” compilata e firmata dall’associazione sportiva scelta per il minore. Altri documenti speciali se applicabili: certificato di invalidità se il minore è con disabilità; eventuali deleghe o certificazioni particolari.

Importo del contributo e cosa copre

Totale risorse stanziate: € 400.000 per l’anno 2025.

€ 400.000 per l’anno 2025. Importo massimo per voucher: € 400 per minore.

€ 400 per minore. Cosa copre: spese per iscrizione e partecipazione a corsi e attività sportive svolte da ASD/SSD. Include anche minori con disabilità.

Come fare domanda: la procedura passo passo

Assicurarsi di avere tutti i requisiti (ISEE valido, residenza, età, attestazioni ASD/SSD, eventuale certificato invalidità). Munirsi di SPID, CNS o CIE per autenticarsi. Preparare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Accedere alla piattaforma online della Regione Puglia tramite il sito moduli.regione.puglia.it, sezione SPORT. Compilare la domanda allegando i documenti richiesti: ISEE

Certificato di invalidità (se del caso)

Attestazione ASD/SSD di presa in carico (Allegato 1)

Attestazione bancaria o postale con dati del conto intestato all’ASD/SSD scelta Verificare che la domanda sia completa e corretta. Inviare la domanda entro i termini.

Scadenze da non perdere

Inizio domande: ore 12:00 del 25 settembre 2025 .

ore 12:00 del . Termine ultimo: ore 12:00 del 16 ottobre 2025.

Documenti necessari

SPID, CNS o CIE per identificazione

Indirizzo PEC

ISEE in corso di validità

Certificato di invalidità (solo se il minore ha una disabilità)

Attestazione ASD/SSD di presa in carico (modulo allegato)

Attestazione bancaria/postale con i dati dell’ASD/SSD

Domande frequenti

Posso fare domanda per più di un minore nello stesso nucleo familiare?

Sì, ogni minore può avere un voucher separato fino al massimo previsto.

Se ho più di 4 figli, cambia qualcosa per l’ISEE?

Sì: con quattro o più figli il limite di ISEE sale a € 28.000.

E se il minore è disabile?

Serve il certificato di invalidità e l’attestazione ASD/SSD che prenda in carico il minore.

Quando ricevo il contributo?

Dopo la valutazione e ammissione al finanziamento. Segui gli aggiornamenti ufficiali sul portale della Regione.

Se fai parte di una famiglia in Puglia con figli che vorrebbero iscriversi ad uno sport, questo voucher può essere un’aiuto concreto. Organizzati per tempo, assicurati di avere tutto quello che serve e non perdere le scadenze: potrebbe essere un’opportunità importante per lo sviluppo, la socializzazione e il benessere dei più giovani.

Disclaimer: Questo articolo ha solo scopo informativo e non sostituisce in alcun modo le fonti ufficiali della Regione Puglia. Per dettagli aggiornati, modulistica e chiarimenti formali si invita a consultare il sito istituzionale regione.puglia.it. Grottaglieinrete non è responsabile di eventuali variazioni, errori o interpretazioni non conformi alle disposizioni ufficiali.