Il gruppo Baldi Giovani Grottaglie organizza un evento speciale in programma giovedì 28 agosto, pensato per riunire la comunità all’insegna dei valori di solidarietà, rispetto e condivisione.

Non sarà soltanto un’occasione di ritrovo conviviale, ma anche un momento di riflessione sul significato autentico della parola “Ultras” e sul ruolo sociale che chi si riconosce in questo mondo vuole e deve rivendicare.

L’evento sarà articolato in diverse aree tematiche, pensate per coinvolgere pubblici di ogni età e sensibilità.

Spazio per bambini

I Baldi Giovani hanno voluto riservare un’area interamente dedicata ai più piccoli, con l’obiettivo di offrire loro un luogo sicuro e accogliente dove giocare, imparare e socializzare.

L’idea alla base è chiara: educare al rispetto reciproco e alla collaborazione fin da piccoli, trasmettendo valori positivi e creando occasioni per crescere insieme in un contesto sano, lontano da ogni forma di violenza.

Dalla parte delle vittime di violenza domestica

Un altro momento importante della serata sarà lo spazio riservato all’associazione Alzaia Onlus Ets, che da anni si impegna a supportare donne e minori vittime di violenza.

I partecipanti avranno l’occasione di ascoltare testimonianze, conoscere le attività dell’associazione e riflettere sul significato concreto di stare dalla parte delle vittime.

Per i Baldi Giovani, infatti, la mentalità Ultras significa anche schierarsi in modo netto contro ogni forma di violenza e abuso.

Presentazione del libro “Ultras” di Lamberto Ciabatti

Il cuore culturale della serata sarà la presentazione del libro “Ultras” di Lamberto Ciabatti, che proporrà una riflessione approfondita e senza retorica sul significato di questo termine spesso banalizzato o demonizzato.

Ad accompagnare l’autore ci sarà Giancarlo Capelli, noto come “il Barone”, storico volto della Curva Sud Milano.

Sarà un momento di racconto e dialogo aperto, pensato per condividere esperienze, storie e valori autentici del tifo organizzato.

Partita tra con le Vecchie Glorie

A concludere la serata ci sarà un incontro amichevole che vedrà in campo i Baldi Giovani Grottaglie contro le Vecchie Glorie dell’Ars Et Labor Grottaglie.

Più di una semplice partita, questo appuntamento sportivo vuole celebrare il rispetto reciproco e la passione per il calcio come strumento per unire generazioni diverse e consolidare legami veri.

Il messaggio dell’evento: mentalità, rispetto, non violenza

Gli organizzatori hanno voluto chiarire con forza che in questo evento non c’è spazio per chi non usa la mentalità. Per loro la mentalità Ultras non è solo tifo e appartenenza, ma soprattutto rispetto per chi si ha davanti, anche per i rivali. È coerenza e valori, non violenza gratuita.

Il messaggio è inequivocabile: l’Ultras non è soltanto un criminale, come spesso viene dipinto. È anche colui che dà voce e spazio ai bambini, alla loro libertà di crescere senza paure. È colui che difende la libertà di scelta e la sicurezza delle donne.

I Baldi Giovani vogliono ribadire la loro posizione netta: sono e saranno sempre contro ogni forma di violenza su minori e donne, senza se e senza ma, anche quando chi non conosce il movimento li etichetta superficialmente come delinquenti.

Un invito a tutta la cittadinanza

Proprio per questo motivo il gruppo rivolge un invito aperto a tutta la cittadinanza. L’evento sarà davvero inclusivo, pronto ad accogliere tutti — rivali o non rivali — purché pronti a rispettare questi principi. L’obiettivo è creare un momento di comunità autentica, capace di andare oltre le divisioni e di onorare davvero la parola “Ultras” nel suo significato più vero.

Per tutta la durata della serata sarà inoltre disponibile un servizio di street food, per consentire ai presenti di godersi buon cibo in compagnia e vivere un’esperienza di socialità genuina.

L’appuntamento è quindi per giovedì 28 agosto al Giardino degli Olivi: un’occasione per ritrovarsi, riflettere, confrontarsi e celebrare insieme i valori più alti del tifo e della comunità.