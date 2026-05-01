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Nuovo aumento in vista per la benzina. Dal 2 maggio si riduce lo sconto sulle accise e i prezzi dei carburanti potrebbero tornare a sfiorare quota 2 al litro. Una prospettiva che preoccupa consumatori e associazioni, con possibili ricadute dirette sui bilanci familiari.

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Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, la riduzione dello sconto fiscale comporterà un rialzo immediato dei listini alla pompa. Un incremento che, sommato all’andamento delle quotazioni internazionali del petrolio, rischia di incidere in modo concreto sulla spesa quotidiana. La novità riguarda le accise sui carburanti, cioè le imposte applicate su benzina e gasolio. Con la diminuzione dell’agevolazione finora in vigore, il prezzo finale pagato dagli automobilisti aumenterà di alcuni centesimi al litro.

Le accise sono imposte indirette che gravano sui prodotti energetici, come spiegato anche nella pagina dedicata alle accise sui carburanti. Quando lo sconto viene ridotto o eliminato, l’effetto si trasferisce direttamente sul prezzo alla pompa. Il rialzo non dipende solo dalla leva fiscale. A incidere sono anche le quotazioni internazionali del greggio e le dinamiche dei mercati energetici. La combinazione tra minore sconto sulle accise e prezzo del petrolio stabile o in crescita spinge i carburanti verso una soglia considerata simbolica dagli automobilisti. Secondo le associazioni dei consumatori, l’impatto complessivo potrebbe tradursi in una spesa aggiuntiva rilevante su base annua. Anche pochi centesimi in più al litro, infatti, possono fare la differenza per chi utilizza l’auto ogni giorno per lavoro o studio.

Al momento non risultano annunci ufficiali su ulteriori interventi compensativi. Eventuali decisioni verranno comunicate nelle prossime settimane. Continueremo a seguire gli sviluppi anche nella sezione ultim’ora con eventuali aggiornamenti sui listini.