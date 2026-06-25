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L’attesa è finita. Da oggi sono ufficialmente in vendita i biglietti per assistere alla Cerimonia di Apertura dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, uno degli eventi più attesi dell’anno che segnerà l’inizio della più importante manifestazione sportiva mai ospitata dalla Puglia.

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L’appuntamento è fissato per venerdì 21 agosto 2026 alle ore 20:00, quando lo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto si trasformerà nel palcoscenico di uno spettacolo che unirà sport, musica, cultura e tradizioni del Mediterraneo, dando ufficialmente il via ai Giochi che coinvolgeranno migliaia di atleti provenienti da tre continenti.

Taranto pronta ad accendere i riflettori sul Mediterraneo

La Cerimonia di Apertura rappresenterà il momento simbolico che inaugurerà i XX Giochi del Mediterraneo, manifestazione internazionale che vedrà Taranto e numerose città pugliesi protagoniste di oltre dieci giorni di competizioni sportive.

L’evento allo Stadio Iacovone promette di essere uno spettacolo di grande impatto, pensato per raccontare l’identità della città, il legame con il mare e il ruolo della Puglia come ponte naturale tra Europa, Africa e Medio Oriente.

Per Taranto sarà un’occasione storica: la città entrerà ufficialmente nel panorama dei grandi eventi sportivi internazionali, ospitando delegazioni provenienti da decine di Paesi del bacino mediterraneo.

Biglietti già disponibili: come acquistarli

Chi desidera vivere dal vivo questa serata speciale può acquistare fin da subito il proprio biglietto attraverso la piattaforma ufficiale di Vivaticket.

I tagliandi sono disponibili online e permetteranno di assistere all’evento inaugurale che darà il via ai Giochi del Mediterraneo 2026.



Da pochi minuti sono stati messi in vendita i biglietti per assistere, il 21 agosto alle 20, alla Cerimonia Inguaurale dei Giochi del Mediterraneo dagli spalti dello Iacovone. I tagliandi sono acquistabili già da ora su vivaticket.com



Tribuna Est – Tribuna Ovest – Curva Nord – Curva Sud ospiti – Curva Sud (secondo anello) = €15,00

Tribuna Est – Curva Nord – Curva Sud ospiti – Curva Sud (primo anello) = €25,00

Tribuna Ovest lato Curva Sud – Tribuna Ovest lato Curva Sud = €40,00

Un evento destinato a entrare nella storia

La Cerimonia di Apertura sarà molto più di uno spettacolo sportivo. Sarà il momento in cui Taranto si presenterà al mondo, mostrando il proprio patrimonio culturale, la propria capacità organizzativa e il volto di una città pronta a vivere una nuova stagione di rilancio internazionale.

Con migliaia di spettatori attesi sugli spalti e milioni di persone che seguiranno l’evento attraverso i media, il 21 agosto rappresenterà una data destinata a rimanere nella storia del territorio.

Per questo motivo è consigliabile acquistare i biglietti con anticipo, vista l’elevata richiesta prevista per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2026.