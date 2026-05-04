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Sabato a Lecce arriva una di quelle partite che, per tanti tifosi, valgono un’intera stagione. Al Via del Mare si gioca Lecce vs Juventus, una sfida che richiama entusiasmo, attesa e soprattutto tantissimi appassionati della Juventus sparsi in tutta la Puglia.

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E proprio qui nasce il problema.

Ci segnalano di aver provato ad acquistare un biglietto all’apertura ufficiale delle vendite, entrando nel sistema praticamente tra i primi, in perfetto orario. Eppure, la sensazione è stata immediata: disponibilità già ridotta al minimo. Molti settori risultavano completamente oscurati, quindi senza alcuna possibilità di acquisto. Altri, invece, mostravano pochissimi posti, per lo più sparsi qua e là. Il risultato? Se vuoi andare allo stadio in due, nella maggior parte dei casi ti ritrovi con un’opzione assurda: uno da una parte e uno dall’altra.

A quel punto la domanda sorge spontanea: tutti abbonati?

Resta un dato di fatto: è un peccato. E lo è soprattutto per i più piccoli, per le famiglie, per quei bambini che aspettano magari un anno intero per vedere dal vivo la loro squadra del cuore senza dover affrontare trasferte impossibili fino a Torino. Occasioni come questa, in cui la Juventus scende in campo in Puglia, dovrebbero essere una festa accessibile a tutti.

Invece, per molti, resta solo la frustrazione di una schermata piena di “posti non disponibili”. E la sensazione, amara, di essere arrivati puntuali… ma comunque troppo tardi.