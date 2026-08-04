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Se la prima serata di Terraviva aveva già acceso Viale Matteotti con Alex Britti, quella con BigMama l’ha fatta esplodere. Una piazza piena, tra Piazza Principe di Piemonte e il viale, per una serata che ha restituito a Grottaglie l’immagine di una città capace di vivere il proprio centro come le località turistiche vicine, da Ostuni a Locorotondo, da Martina Franca in giù.

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Non solo musica: uno show potente, trasgressivo, ironico

In molti si aspettavano un concerto. Hanno trovato uno spettacolo. BigMama ha portato sul palco una performance potente e senza filtri, capace di alternare momenti di pura energia a passaggi di ironia tagliente, senza mai perdere il contatto con il pubblico. Non un concerto costruito a distanza dalla gente, ma un dialogo continuo con la piazza: ha coinvolto ragazzi e bambini portandoli fisicamente sul palco, li ha fatti sentire parte dello show, ha trasformato Viale Matteotti in una pista da ballo a cielo aperto.

La sorpresa vera, per chi era presente, non è stata tanto la voce — quella la si conosceva già — quanto la capacità di tenere il palco e di condividerlo con chi era arrivato lì solo per ascoltare. Un’artista che non si è negata a nessuno: foto, saluti, un contatto diretto con la piazza che raramente si vede in eventi di questa portata.

Chi era scettico per la location o altro, dopo questi due giorni ha dovuto ricredersi: Grottaglie ha risposto con un entusiasmo che in pochi si aspettavano, e gli artisti hanno ripagato quella fiducia con due delle serate più partecipate degli ultimi anni.

Bella location e importante comunicazione

La piazza ha parlato da sola. Un colpo d’occhio che raccontava di migliaia di persone riunite non solo da Grottaglie, ma anche da numerosi comuni del territorio e da tanti turisti che stanno trascorrendo le vacanze in città e nei posti vicini. Un pubblico eterogeneo che ha riempito l’area del concerto, creando un’atmosfera di grande partecipazione.

Un risultato che non può essere attribuito soltanto al richiamo dell’artista o alla qualità della location. A fare la differenza è stata anche una strategia di comunicazione efficace e capillare, capace di promuovere l’evento attraverso diversi canali e di raggiungere un pubblico ben oltre i confini cittadini. La risposta del pubblico dimostra come, quando un appuntamento viene raccontato e valorizzato nel modo giusto, riesca ad attirare visitatori, generare interesse e trasformarsi in un’occasione di promozione per l’intero territorio.

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Viale Matteotti e Piazza Principe di Piemonte: la vera rivoluzione di Terraviva

Al di là del nome sul palco, il vero protagonista di queste due serate è un altro: la location. Per decenni gli eventi estivi di Grottaglie si sono giocati quasi esclusivamente tra le Cave di Fantiano, suggestive ma decentrate, e il centro storico, identitario ma con capienza limitata. Terraviva ha rotto quello schema, riportando la musica dal vivo dove Grottaglie, in fondo, è sempre stata: Viale Matteotti e Piazza Principe di Piemonte, il punto in cui confluiscono via Marconi, via Diaz e via Ennio, le arterie del commercio cittadino, il vero salotto urbano della città.

È una scelta che va oltre la singola serata di musica. Significa restituire centralità a un’area che per almeno trent’anni è stata trascurata dal punto di vista degli eventi, nonostante sia il luogo dove Grottaglie vive ogni giorno, fa la spesa, si incontra, passeggia. Le cave vanno benissimo per la suggestione, il centro storico per la tradizione, ma il cuore pulsante — quello vero, quotidiano — di Grottaglie è lì, tra il viale e la piazza.

Una città che si è mostrata al meglio

In questi giorni di Terraviva, Grottaglie si è vestita a festa. Non solo per il palco e per le luci, ma per il clima diffuso: famiglie, ragazzi, anziani, cittadini e turisti mescolati nello stesso spazio, negozi e bar del viale che hanno lavorato una serata che altrimenti sarebbe stata una qualsiasi sera d’agosto. Un’immagine di città viva, accogliente, capace — finalmente — di attrarre e non solo di ospitare.

Se c’era bisogno di una conferma che puntare su Viale Matteotti e Piazza Principe di Piemonte fosse la scelta giusta, queste due serate l’hanno data con chiarezza: una piazza piena, un pubblico eterogeneo, una città che si riconosce di nuovo nei propri spazi. Terraviva, in questo senso, non è stato solo un cartellone di concerti: è stata la riscoperta di un pezzo di Grottaglie che aspettava solo di tornare protagonista.

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