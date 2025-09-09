Pubblicità in concessione a Google

Dal 9 ottobre 2025 i bonifici istantanei diventano la normalità per chi opera in euro: stessi canali del bonifico tradizionale, accredito in pochi secondi e un controllo aggiuntivo sul beneficiario per ridurre errori e frodi. Qui trovi la versione semplice e chiara di ciò che ti riguarda.

Cosa cambia in due righe Le banche dovranno permettere l’invio di bonifici istantanei su tutti i canali già usati per gli ordinari (app, home banking, filiale). In più, entra in gioco un controllo del nome del beneficiario rispetto all’IBAN per evitare errori: se non coincidono, ricevi un avviso prima di confermare.

Obbligo di invio istantaneo Se oggi puoi fare un bonifico tradizionale con la tua banca, da ottobre potrai farlo anche in versione istantanea dagli stessi canali. L’obiettivo è rendere i trasferimenti di denaro veloci e disponibili sempre, senza finestre orarie.

Come funziona un bonifico istantaneo Tempo di accredito: in genere meno di 10 secondi.

in genere meno di 10 secondi. Disponibilità: 24/7, weekend e festivi compresi.

24/7, weekend e festivi compresi. Costi: la commissione non può essere superiore a quella del bonifico ordinario.

la commissione non può essere superiore a quella del bonifico ordinario. Irreversibilità: una volta inviato, non si può annullare: controlla con cura i dati. Suggerimento: prepara una rubrica di beneficiari affidabili per ridurre gli errori in fase di digitazione.

Programmazione dei pagamenti Oltre all’invio “qui e ora”, potrai programmare un bonifico istantaneo indicando data e ora.

In questo modo l’operazione parte automaticamente al momento scelto, mantenendo i tempi di accredito immediati.

Più sicurezza: verifica del beneficiario (VoP) Prima di inviare, la banca confronta il nome del beneficiario che inserisci con quello associato all’IBAN del destinatario. Se i dati non coincidono, ricevi un alert.

Puoi correggere e riprovare oppure procedere consapevolmente assumendoti il rischio. Non è un blocco, è una cintura di sicurezza: riduce gli errori di digitazione e molte truffe basate su IBAN cambiati.

Vantaggi per i clienti Beneficio Cosa significa Velocità Accredito in pochi secondi, sempre disponibile. Costi chiari Nessun sovrapprezzo rispetto al bonifico ordinario. Sicurezza Avviso se nome e IBAN non coincidono. Comodità Puoi programmare pagamenti futuri senza rinunciare all’immediatezza.

Consigli pratici prima di inviare Verifica due volte nome e IBAN: l’istantaneo non si annulla. Diffida dei cambi IBAN comunicati via email o messaggi non ufficiali. Usa la rubrica dei beneficiari salvati per evitare refusi. Attiva le notifiche sull’app per tracciare in tempo reale invii e accrediti.

Mini-FAQ L’istantaneo costa di più? No, la commissione non può superare quella del bonifico tradizionale. Posso annullare un istantaneo appena inviato? No, l’operazione è irrevocabile: controlla bene i dati prima di confermare. Se il nome non coincide con l’IBAN, il bonifico viene bloccato? No, ricevi un avviso. Puoi correggere o procedere consapevolmente. Posso programmarne uno per una data futura? Sì, scegli data e ora: all’orario impostato partirà come istantaneo.