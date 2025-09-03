Pubblicità in concessione a Google

Con l’arrivo di settembre 2025 entrano in vigore una serie di nuovi bonus e agevolazioni rivolti alle famiglie italiane. Dallo sport dei figli alla salute mentale, passando per alimentari, elettrodomestici e auto elettriche, i contributi previsti offrono un concreto aiuto economico. In questo articolo analizziamo tutte le novità, requisiti e modalità di richiesta.

Bonus Psicologo: sostegno alla salute mentale

Da 15 settembre al 14 novembre 2025 sarà possibile richiedere online, tramite l’INPS, il contributo per sedute di psicoterapia denominato Bonus Psicologo. L’importo massimo è di 50 € per seduta, con livelli differenziati in base all’ISEE:

• fino a 1 500 € per ISEE < 15 000 €,

• fino a 1 000 € per ISEE tra 15 000 € e 30 000 €,

• fino a 500 € per ISEE tra 30 000 € e 50 000 €.

Le domande verranno ordinate per priorità di ISEE e data di presentazione; il bonus scade dopo 270 giorni dall’accoglimento. È gestito online sul portale INPS tramite il servizio “Contributo sessioni psicoterapia”.

Bonus Sport per figli 6–14 anni

Arriva anche un nuovo incentivo per lo sport giovanile: un buono fino a 300 € per figlio, massimo due per nucleo familiare, destinato a famiglie con ISEE ≤ 15 000 €. È pensato per coprire le spese di iscrizione a corsi sportivi organizzati da ASD, SSD o Onlus, con almeno due lezioni settimanali. I corsi devono svolgersi tra dicembre 2025 e giugno 2026; le domande dovrebbero aprirsi per fine settembre. Le risorse sono limitate e il sistema prevede un “click-day” a metà mese.

Carta “Dedicata a te” per alimentari

È confermata la carta sociale chiamata “Dedicata a te”, una prepagata da 500 € destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (e non più carburante o trasporti), dedicata a famiglie con ISEE ≤ 15 000 €. I beneficiari vengono individuati automaticamente dall’INPS e comunicati ai Comuni; non serve fare domanda. Priorità per famiglie con figli minori di 14 anni, poi under‑18, fino all’esaurimento dei fondi. La prima spesa deve essere effettuata entro il 16 dicembre 2025.

Bonus Elettrodomestici a basso consumo

A breve sarà attivato un incentivo per l’acquisto di grandi elettrodomestici (lavatrice, frigorifero, forno, lavastoviglie ecc.) ad alta efficienza energetica. Si prevede uno sconto del 30 % sul prezzo, con un tetto massimo di 100 € elevabile a 00 € per ISEE ≤ 25 000 €. Il voucher sarà richiesto sulla piattaforma PagoPA e l’impresa venditrice recupererà lo sconto tramite credito d’imposta. È previsto il vincolo della rottamazione dell’elettrodomestico usato. In molti casi, l’avvio slitta a ottobre per via di aspetti tecnici (decreti attuativi e piattaforma).

Altri incentivi: auto elettriche, asili nido e bonus Giorgetti

Oltre ai bonus sopra elencati, ecco una rapida panoramica sulle altre misure previste:

Auto elettriche : fino a 11 000 € per ISEE ≤ 30 000 €, 9 000 € per ISEE tra 30 000 e 40 000 €, per l’acquisto di veicoli elettrici (privati). Per le microimprese, contributo del 30 % fino a 20 000 € sui veicoli commerciali zero emissioni. Agevolazioni valide fino al 30 giugno 2026.

: fino a 11 000 € per ISEE ≤ 30 000 €, 9 000 € per ISEE tra 30 000 e 40 000 €, per l’acquisto di veicoli elettrici (privati). Per le microimprese, contributo del 30 % fino a 20 000 € sui veicoli commerciali zero emissioni. Agevolazioni valide fino al 30 giugno 2026. Asili nido : la domanda presentata una volta vale fino al compimento dei 3 anni del bambino, purché si attesti annualmente frequenza e requisiti. Bonus fino a 3 600 € l’anno per figlio entro ISEE ≤ 40 000 € (secondo alcune fonti, l’innalzamento vale per il 2025).

: la domanda presentata una volta vale fino al compimento dei 3 anni del bambino, purché si attesti annualmente frequenza e requisiti. Bonus fino a 3 600 € l’anno per figlio entro ISEE ≤ 40 000 € (secondo alcune fonti, l’innalzamento vale per il 2025). Bonus Giorgetti: incentivo per chi rinvia la pensione pur avendo raggiunto i requisiti. A partire dall’1 settembre, i contributi previdenziali a carico del dipendente vengono accreditati in busta paga come aumento esentasse. Non concorrono al montante contributivo e quindi riducono la futura pensione.

Nel complesso, settembre 2025 si apre con molteplici incentivi rivolti alle famiglie, da sostenere la salute mentale, lo sport dei figli, la spesa alimentare, la mobilità sostenibile, l’istruzione d’infanzia e anche la rimessa post-​pensionamento. Considerato che molte misure hanno fondi limitati e alcune richiedono click-day o l’antifratica tempistica d’apertura, conviene muoversi con tempestività.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo informativo e redatte sulla base delle fonti disponibili al momento della pubblicazione e salvo errori. Le misure descritte potrebbero subire modifiche o aggiornamenti con l’entrata in vigore dei relativi decreti attuativi. Si raccomanda sempre di verificare quanto previsto sui canali ufficiali (INPS, Ministeri, enti locali) e di rivolgersi a un CAF, commercialista o consulente esperto per una valutazione personalizzata della propria situazione.