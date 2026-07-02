Bus da Taranto o Grottaglie all'aeroporto di Brindisi

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Chi vive a Grottaglie e deve prendere un volo dall’aeroporto del Salento “Papola Casale” di Brindisi conosce bene il dilemma: guidare per circa un’ora, magari con il pensiero fisso al parcheggio e ai suoi costi, oppure chiedere a qualcuno di accompagnarci (e poi venirci a riprendere, spesso in orari scomodi). C’è però una terza strada, che abbiamo voluto provare di persona: il Puglia Airbus, il servizio di collegamento gestito da CTP Taranto tra il capoluogo ionico e lo scalo brindisino, con fermata proprio a Grottaglie.

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Un viaggio senza pensieri

Il bilancio della nostra esperienza è decisamente positivo. L’autobus è arrivato in perfetto orario alla fermata di Piazza Unicef, il punto di riferimento a Grottaglie per chi sale sul Puglia Airbus. Da lì, il viaggio è filato liscio: mezzo comodo, silenzioso, clima a bordo gradevole anche con il caldo di questi giorni, e un autista gentile e disponibile, che ha reso il tragitto piacevole invece che una semplice incombenza da sbrigare prima del volo.

Nessun intoppo, nessuna sosta fuori programma, nessuno stress da parcheggio o da traffico: ci siamo seduti, controllato la carta d’imbarco sul telefono, e nel giro di circa 45 minuti da Grottaglie eravamo già davanti al terminal di Brindisi, pronti per il check-in.

Orari e fermata di Grottaglie

Il servizio Puglia Airbus collega Taranto (Parco Cimino) – Grottaglie (Piazza Unicef) – Brindisi Aeroporto Casale, tutti i giorni dal lunedì al sabato, festivi esclusi. Le corse in partenza da Grottaglie verso l’aeroporto sono cinque:

05:20 – arrivo a Brindisi Aeroporto ore 06:10

– arrivo a Brindisi Aeroporto ore 06:10 10:45 – arrivo a Brindisi Aeroporto ore 11:35

– arrivo a Brindisi Aeroporto ore 11:35 14:30 – arrivo a Brindisi Aeroporto ore 15:20

– arrivo a Brindisi Aeroporto ore 15:20 18:00 – arrivo a Brindisi Aeroporto ore 18:50

– arrivo a Brindisi Aeroporto ore 18:50 20:50 – arrivo a Brindisi Aeroporto ore 21:40

Anche il ritorno è coperto con buona frequenza, con corse da Brindisi Aeroporto Casale alle 09:00, 11:55, 16:15, 19:05 e 23:45, che transitano per Grottaglie rispettivamente alle 09:50, 12:45, 17:05, 19:55 e 00:35.

Il servizio funziona anche per chi parte o arriva a Taranto

Un aspetto che vale la pena sottolineare è che il Puglia Airbus non è pensato solo per Grottaglie: la linea nasce come collegamento tra Taranto (con fermata a Parco Cimino) e l’aeroporto di Brindisi, e Grottaglie è una tappa intermedia lungo il percorso. Questo significa che chi abita nel capoluogo ionico, o comunque deve raggiungere Taranto, può usufruire dello stesso autobus, salendo o scendendo alla fermata di Parco Cimino invece che a Piazza Unicef.

Per chi si muove da Taranto, i vantaggi sono gli stessi riscontrati sulla tratta di Grottaglie: niente auto da lasciare in aeroporto per giorni, niente parenti o amici da coinvolgere per accompagnamenti e riprese, e un costo fisso e contenuto rispetto alle alternative. Chi vive a Taranto città, in particolare, evita anche il traffico e i tempi morti del collegamento su statale verso Brindisi, potendo salire a bordo comodamente da Parco Cimino.

In sostanza, la stessa corsa che ho preso io da Grottaglie è utile a un bacino di utenza molto più ampio: da un capo all’altro, il Puglia Airbus mette in collegamento diretto Taranto, Grottaglie e l’aeroporto salentino, con orari pensati per intercettare la maggior parte dei voli in partenza e in arrivo.

Un prezzo onesto: 6,40 euro

Il biglietto costa 6,40 euro a tratta, sia che si salga a Taranto sia che si salga a Grottaglie. Facendo due conti, è una cifra decisamente conveniente se paragonata ai costi di un parcheggio multigiorno in aeroporto, al carburante e al pedaggio, senza contare l’usura dell’auto e lo stress della guida, soprattutto per chi parte all’alba o rientra a notte fonda. Il biglietto si può acquistare direttamente a bordo oppure online tramite la biglietteria PugliaAirbus/Cotrap o presso le Agenzie Viaggi.

Per chi è utile questo servizio

Il Puglia Airbus è la soluzione ideale per diverse situazioni molto comuni tra chi vive a Grottaglie, a Taranto o nei comuni limitrofi:

chi non ha un’auto propria o non vuole affrontare un lungo viaggio in autonomia;

chi non ha nessuno disponibile ad accompagnarlo e poi a riprenderlo in aeroporto;

chi vuole evitare i costi, spesso non trascurabili, del parcheggio in aeroporto;

chi preferisce non lasciare l’auto incustodita per diversi giorni;

chi viaggia per lavoro e vuole semplicemente rilassarsi durante il tragitto, magari lavorando dal telefono o dal portatile.

Alla luce di questa esperienza, ci sentiamo di consigliare il servizio a chiunque, dal territorio di Grottaglie come da Taranto, debba raggiungere l’aeroporto di Brindisi: puntualità, comfort e un prezzo giusto lo rendono un’alternativa concreta e conveniente all’auto privata.

Informazioni, orari da Taranto e acquisto biglietti: ctptaranto.it oppure telefonicamente al numero 099 7324252.