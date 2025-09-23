Ogni anno, con l’arrivo dell’autunno, moltissime persone iniziano a notare un fenomeno piuttosto comune: la caduta dei capelli stagionale. Si tratta di un evento che, pur generando spesso preoccupazione, è in realtà fisiologico e nella maggior parte dei casi non nasconde patologie. Ma perché avviene, quali sono le differenze tra uomini e donne e come possiamo affrontarla nel modo corretto?
Perché i capelli cadono di più in autunno?
I capelli, come tutto il nostro organismo, seguono dei cicli naturali legati non solo alla genetica e allo stile di vita, ma anche all’ambiente e alle stagioni. In estate i capelli sono esposti a sole, vento, salsedine e cloro: fattori che li indeboliscono e ne accelerano l’invecchiamento. Inoltre, durante i mesi più caldi, il cuoio capelluto riceve più luce solare, che influenza la produzione di melatonina e prolattina, due ormoni che regolano anche il ciclo vitale dei follicoli.
Con il cambio di stagione, in particolare tra settembre e novembre, molti capelli che avevano già concluso la loro fase di crescita cadono per lasciare spazio a nuovi. Si tratta di un processo naturale, simile a quello della muta degli animali, e che non dovrebbe allarmare se si parla di una perdita temporanea e contenuta (circa 50-100 capelli al giorno).
Differenze tra uomini e donne
La caduta stagionale colpisce tutti, ma ci sono alcune differenze da sottolineare:
- negli uomini, il diradamento fisiologico può sommarsi all’alopecia androgenetica, ossia la calvizie comune legata all’azione degli ormoni maschili (in particolare il DHT). In questi casi, la caduta stagionale può sembrare più evidente e creare timori maggiori.
- nelle donne, la perdita dei capelli è spesso influenzata da fattori ormonali (ciclo mestruale, gravidanza, menopausa). In autunno, inoltre, lo stress del rientro alla routine, i cambiamenti di alimentazione e la stanchezza incidono ulteriormente sulla salute della chioma.
Un altro aspetto importante: le donne tendono ad accorgersi di più della caduta perché i capelli sono mediamente più lunghi e quindi ogni ciocca persa è più evidente.
Quando preoccuparsi
La caduta stagionale è fisiologica e tende a risolversi spontaneamente in 6-8 settimane. Tuttavia, è bene consultare un medico o un tricologo se:
• la perdita è molto abbondante e prolungata;
• compaiono aree di diradamento o chiazze senza capelli;
• il cuoio capelluto presenta prurito, dolore o forfora eccessiva;
• la caduta si associa a fragilità marcata delle unghie o altri sintomi sistemici.
Questi segnali potrebbero indicare condizioni come alopecia androgenetica, alopecia areata o carenze nutrizionali significative.
Rimedi e buone pratiche quotidiane
Per gestire la caduta stagionale non esistono “pozioni magiche”, ma ci sono diverse abitudini e trattamenti che possono aiutare:
- Alimentazione equilibrata: una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali, legumi e proteine di qualità favorisce la salute dei follicoli. Particolarmente utili sono i cibi ricchi di ferro (spinaci, lenticchie, carne rossa magra), zinco (semi di zucca, noci, legumi) e vitamine del gruppo B.
- Shampoo delicati: meglio scegliere prodotti non aggressivi, che rispettino il film idrolipidico del cuoio capelluto. Evitare lavaggi troppo frequenti o con acqua troppo calda.
- Massaggi al cuoio capelluto: stimolano la microcircolazione e l’ossigenazione dei bulbi. Bastano pochi minuti al giorno, anche durante lo shampoo.
- Gestione dello stress: ansia e tensioni influiscono negativamente sulla salute dei capelli. Yoga, meditazione o semplicemente una passeggiata possono fare la differenza.
- Trattamenti cosmetici: fiale rinforzanti, lozioni a base di principi attivi come caffeina, serenoa repens o aminexil possono supportare i follicoli, ma vanno usati con costanza e pazienza.
Il ruolo degli integratori
In alcuni casi, per contrastare la caduta stagionale, possono essere utili gli integratori specifici per capelli. I più diffusi contengono:
• Biotina (vitamina H): rafforza capelli e unghie;
• Vitamine del gruppo B: fondamentali per il metabolismo cellulare;
• Vitamina D: utile anche per il benessere dei follicoli;
• Ferro e zinco: la cui carenza può causare caduta diffusa;
• Cheratina e collagene idrolizzato: migliorano struttura ed elasticità.
Gli integratori non devono però sostituire una dieta equilibrata e vanno scelti con criterio, meglio se dopo un consulto medico per valutare eventuali carenze reali.
Conclusioni
La caduta dei capelli in autunno è un fenomeno naturale che accomuna uomini e donne, legato a fattori ormonali, ambientali e stagionali. Pur essendo spesso motivo di ansia, non rappresenta nella maggior parte dei casi una patologia e tende a risolversi spontaneamente. Curare l’alimentazione, mantenere sane abitudini di vita, gestire lo stress e, se necessario, ricorrere a integratori e trattamenti mirati, permette di attraversare questo periodo senza particolari conseguenze.
In definitiva, la parola d’ordine è: niente panico. Con un po’ di attenzione e pazienza, i capelli torneranno a crescere forti e sani, pronti a risplendere anche nelle stagioni più fredde.