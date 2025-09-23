Pubblicità in concessione a Google

Ogni anno, con l’arrivo dell’autunno, moltissime persone iniziano a notare un fenomeno piuttosto comune: la caduta dei capelli stagionale. Si tratta di un evento che, pur generando spesso preoccupazione, è in realtà fisiologico e nella maggior parte dei casi non nasconde patologie. Ma perché avviene, quali sono le differenze tra uomini e donne e come possiamo affrontarla nel modo corretto?

Pubblicità in concessione a Google

Perché i capelli cadono di più in autunno?

I capelli, come tutto il nostro organismo, seguono dei cicli naturali legati non solo alla genetica e allo stile di vita, ma anche all’ambiente e alle stagioni. In estate i capelli sono esposti a sole, vento, salsedine e cloro: fattori che li indeboliscono e ne accelerano l’invecchiamento. Inoltre, durante i mesi più caldi, il cuoio capelluto riceve più luce solare, che influenza la produzione di melatonina e prolattina, due ormoni che regolano anche il ciclo vitale dei follicoli.

Con il cambio di stagione, in particolare tra settembre e novembre, molti capelli che avevano già concluso la loro fase di crescita cadono per lasciare spazio a nuovi. Si tratta di un processo naturale, simile a quello della muta degli animali, e che non dovrebbe allarmare se si parla di una perdita temporanea e contenuta (circa 50-100 capelli al giorno).

Differenze tra uomini e donne

La caduta stagionale colpisce tutti, ma ci sono alcune differenze da sottolineare:

negli uomini , il diradamento fisiologico può sommarsi all’ alopecia androgenetica , ossia la calvizie comune legata all’azione degli ormoni maschili (in particolare il DHT). In questi casi, la caduta stagionale può sembrare più evidente e creare timori maggiori.

, il diradamento fisiologico può sommarsi all’ , ossia la calvizie comune legata all’azione degli ormoni maschili (in particolare il DHT). In questi casi, la caduta stagionale può sembrare più evidente e creare nelle donne, la perdita dei capelli è spesso influenzata da fattori ormonali (ciclo mestruale, gravidanza, menopausa). In autunno, inoltre, lo stress del rientro alla routine, i cambiamenti di alimentazione e la stanchezza incidono ulteriormente sulla salute della chioma.

Un altro aspetto importante: le donne tendono ad accorgersi di più della caduta perché i capelli sono mediamente più lunghi e quindi ogni ciocca persa è più evidente.

Quando preoccuparsi

La caduta stagionale è fisiologica e tende a risolversi spontaneamente in 6-8 settimane. Tuttavia, è bene consultare un medico o un tricologo se:

• la perdita è molto abbondante e prolungata;

• compaiono aree di diradamento o chiazze senza capelli;

• il cuoio capelluto presenta prurito, dolore o forfora eccessiva;

• la caduta si associa a fragilità marcata delle unghie o altri sintomi sistemici.

Questi segnali potrebbero indicare condizioni come alopecia androgenetica, alopecia areata o carenze nutrizionali significative.

Rimedi e buone pratiche quotidiane

Per gestire la caduta stagionale non esistono “pozioni magiche”, ma ci sono diverse abitudini e trattamenti che possono aiutare:

Alimentazione equilibrata: una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali, legumi e proteine di qualità favorisce la salute dei follicoli. Particolarmente utili sono i cibi ricchi di ferro (spinaci, lenticchie, carne rossa magra), zinco (semi di zucca, noci, legumi) e vitamine del gruppo B. Shampoo delicati: meglio scegliere prodotti non aggressivi, che rispettino il film idrolipidico del cuoio capelluto. Evitare lavaggi troppo frequenti o con acqua troppo calda. Massaggi al cuoio capelluto: stimolano la microcircolazione e l’ossigenazione dei bulbi. Bastano pochi minuti al giorno, anche durante lo shampoo. Gestione dello stress: ansia e tensioni influiscono negativamente sulla salute dei capelli. Yoga, meditazione o semplicemente una passeggiata possono fare la differenza. Trattamenti cosmetici: fiale rinforzanti, lozioni a base di principi attivi come caffeina, serenoa repens o aminexil possono supportare i follicoli, ma vanno usati con costanza e pazienza.

Il ruolo degli integratori

In alcuni casi, per contrastare la caduta stagionale, possono essere utili gli integratori specifici per capelli. I più diffusi contengono:

• Biotina (vitamina H): rafforza capelli e unghie;

• Vitamine del gruppo B: fondamentali per il metabolismo cellulare;

• Vitamina D: utile anche per il benessere dei follicoli;

• Ferro e zinco: la cui carenza può causare caduta diffusa;

• Cheratina e collagene idrolizzato: migliorano struttura ed elasticità.

Gli integratori non devono però sostituire una dieta equilibrata e vanno scelti con criterio, meglio se dopo un consulto medico per valutare eventuali carenze reali.

Conclusioni

La caduta dei capelli in autunno è un fenomeno naturale che accomuna uomini e donne, legato a fattori ormonali, ambientali e stagionali. Pur essendo spesso motivo di ansia, non rappresenta nella maggior parte dei casi una patologia e tende a risolversi spontaneamente. Curare l’alimentazione, mantenere sane abitudini di vita, gestire lo stress e, se necessario, ricorrere a integratori e trattamenti mirati, permette di attraversare questo periodo senza particolari conseguenze.

In definitiva, la parola d’ordine è: niente panico. Con un po’ di attenzione e pazienza, i capelli torneranno a crescere forti e sani, pronti a risplendere anche nelle stagioni più fredde.