Calcio a Grottaglie, è ufficiale: le ragazze biancoazzurre tornano in Serie B

Pubblicità in concessione a Google

Dopo alcuni giorni di attesa dalla presentazione della domanda di ripescaggio, è arrivata l’ufficialità tanto attesa: la WFC Grottaglie torna a disputare il campionato nazionale di Serie B di calcio a 5 femminile.

Pubblicità in concessione a Google

La comunicazione ufficiale è arrivata nella giornata di martedì 4 agosto, quando la Lega ha confermato il ripescaggio della società biancoazzurra, che ritrova così una categoria nazionale di grande prestigio.

Per la formazione grottagliese si apre una stagione impegnativa e ricca di stimoli. La WFC Grottaglie è stata inserita nel Girone B, un raggruppamento competitivo che vedrà le biancoazzurre affrontare diverse trasferte e confrontarsi con avversarie di valore provenienti da varie regioni del Centro-Sud Italia.

Le squadre che comporranno il girone sono:

Bologna FC SPA

Atletico Chiaravalle

Atletico Foligno

Ternana Thyrus C5

Mediolanum Martinsicuro

Nora Calcio Femminile

Sivel Avezzano

Futsal Ascoli Satriano

Virtus Cap San Michele

Il ritorno in Serie B rappresenta un importante traguardo per la società, frutto del lavoro svolto negli ultimi anni e della volontà di continuare a crescere nel panorama del futsal femminile nazionale.

Adesso l’attenzione si sposta sulla preparazione della nuova stagione, con l’obiettivo di affrontare al meglio un campionato che si preannuncia intenso e ricco di sfide. Per la WFC Grottaglie sarà l’occasione per misurarsi nuovamente a livello nazionale, portando in alto i colori biancoazzurri e il nome della città di Grottaglie.