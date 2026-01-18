Pubblicità in concessione a Google

Grottaglie, zona 167 – Dopo tanta attesa, finalmente il calcio è tornato a casa. Domenica pomeriggio la United Grottaglie ha esordito per la prima volta nel nuovo campo sportivo cittadino, omologato FIGC, ospitando il Casale Brindisi in una partita combattuta che si è conclusa con un pareggio per 2-2.

Ma il vero spettacolo è andato in scena sugli spalti.

Circa 100 tifosi hanno riempito la tribuna, tra cui tantissime famiglie, donne, bambini e – sorpresa delle sorprese – un neonato gruppo ultras, che ha sostenuto la squadra con cori e trombe per tutti i 90 minuti. Un entusiasmo contagioso che ha riportato aria di festa, senso di comunità e l’emozione della domenica pomeriggio sugli spalti.

Dopo tempo, Grottaglie riscopre la magia del calcio “in casa”. I colori biancazzurri della città sono tornati a brillare, non solo in campo, ma soprattutto nei cuori di chi ha sempre creduto in questo progetto sportivo. Il nuovo impianto non è solo un campo da gioco, ma un punto di ritrovo per tutta la comunità.

Questa giornata segna un nuovo inizio. E se il buongiorno si vede dal tifo, allora la strada è quella giusta.

United Grottaglie non è solo una squadra: è una città che ricomincia a crederci.