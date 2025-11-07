Pubblicità in concessione a Google

Ci sono città dove il calcio è più di uno sport. È un legame, una bandiera, una voce che risuona dagli spalti e nei vicoli. A Grottaglie, il calcio ha sempre avuto un’anima popolare, profonda, intergenerazionale. Oggi, però, questo cuore batte in modo diverso. La storica squadra cittadina non si è iscritta al campionato, lasciando un vuoto. Ma il calcio, qui, non è morto. Si è trasformato, ha cambiato forma, ma non essenza. Le scuole calcio sono vive, affollate. E una sola squadra porta oggi il nome della città nel panorama ufficiale: la United Grottaglie.

Pubblicità in concessione a Google

In un momento di transizione, raccontare questa storia non è solo cronaca sportiva. È un invito a guardare avanti, a credere ancora, a sostenere chi ci prova. Perché il calcio, a Grottaglie, è ancora tutto da scrivere. Un movimento che ha ancora energia, come dimostrano le numerose attività sportive locali, l’interesse delle famiglie e l’impegno costante delle realtà del territorio.

Del resto, il calcio è considerato in tutto il mondo lo sport più popolare, capace di unire e dare senso d’identità. Lo dimostra anche l’interesse crescente nei piccoli centri. E secondo quanto riportato da figc.it, il numero di tesserati nei settori giovanili continua a crescere, segno che qualcosa di autentico si muove.

Indice dei contenuti

Le radici profonde del calcio a Grottaglie

Il calcio a Grottaglie non è solo una disciplina sportiva: è una tradizione, una memoria collettiva. Dalle domeniche al D’Amuri alle trasferte indimenticabili, la città ha vissuto stagioni esaltanti, promozioni, sfide accese con realtà limitrofe. Il bianco e l’azzurro delle maglie storiche ha rappresentato un simbolo d’identità, che ha unito generazioni.

Come accade in molte città italiane, il calcio ha avuto la forza di raccontare il carattere della comunità: tenace, orgogliosa, appassionata. Chi ha vissuto quegli anni sa bene cosa significasse salire su un pullman per seguire la squadra, o riunirsi al bar per commentare un gol.

Proprio come accade in città simbolo del calcio popolare italiano, come Taranto o Foggia, anche Grottaglie ha costruito un’identità attorno a quel rettangolo verde.

Il boom delle scuole calcio: seme di futuro

Oggi, mentre la storica società non è presente, le scuole calcio di Grottaglie sono piene di voci, speranze, scarpe consumate e sogni lucidi. Mai come adesso, tanti bambini e ragazzi si avvicinano al pallone, segno che la passione è più viva che mai.

Ce ne sono molte, forse troppe, e questo da un lato dimostra una ricchezza di offerta, ma dall’altro solleva una riflessione: sarebbe bello se tutte queste energie riuscissero, un giorno, a confluire in un progetto comune, magari proprio in una prima squadra capace di raccogliere e valorizzare questo vivaio straordinario.

Come spiega anche la FIGC, le scuole calcio sono fondamentali non solo per formare giocatori, ma cittadini: insegnano rispetto, collaborazione, disciplina. E a Grottaglie, questo patrimonio umano è forte, presente, fertile.

L’assenza della storica squadra: ferita e occasione

È inutile girarci intorno: non vedere la storica società iscritta al campionato è una ferita. Per chi l’ha fondata, seguita, amata. Per chi ha visto quegli spalti pieni e sente ora un silenzio insolito nei weekend.

Ma ogni fine è anche un nuovo inizio. Forse proprio questa pausa può servire per riflettere, riorganizzare, immaginare una struttura più solida, moderna, sostenibile. Un progetto che metta al centro i giovani, la comunità, il territorio. Non più un calcio basato solo su nomi o budget, ma su idee e radici.

Molte realtà, in Italia, hanno vissuto crisi simili, per poi rinascere. Anche a Grottaglie si può. Serve coraggio, visione, pazienza. E, soprattutto, unione.

United Grottaglie: una squadra, una responsabilità

Oggi, la United Grottaglie è l’unica prima squadra che porta il nome della città in un campionato ufficiale FIGC. Una responsabilità enorme, ma anche un’opportunità unica. Questo progetto, seppur relativamente giovane, esiste da diversi anni e ha saputo colmare un vuoto profondo, lasciato dall’assenza della storica società cittadina.

A guidarlo con passione c’è una società fatta di persone appassionate, che con grandi sacrifici ha permesso al calcio grottagliese di non scomparire del tutto dai tabellini domenicali. La loro dedizione è il cuore pulsante di una realtà che ha continuato a vivere contro tutto e tutti.

Ma come ogni attività sportiva, a qualsiasi livello, anche la United ha bisogno di sostegno. Serve l’aiuto di tutti: appassionati, famiglie, e soprattutto sponsor. Senza il supporto economico e logistico, mantenere vivo un progetto del genere diventa ogni anno più difficile.

Ad aggravare la situazione, c’è la mancanza di strutture sportive certificate a Grottaglie: lo storico stadio D’Amuri è al momento fuori uso per rifacimento, e anche altre strutture comunali versano in condizioni simili. Per questo motivo, la squadra è costretta a giocare le partite ufficiali sul campo in terra battuta di San Marzano, una realtà che nulla ha a che vedere con l’erba vera del D’Amuri, ma che fortunatamente è a disposizione.

Gli allenamenti, inoltre, si svolgono in strutture private, con enormi sforzi economici sostenuti dalla società. Nulla è semplice, ogni scelta pesa sul bilancio, ma la voglia di tenere vivo il nome di Grottaglie nel panorama calcistico è più forte di tutto.

Per questo oggi più che mai è fondamentale sostenere la United Grottaglie: non è solo una squadra di calcio, ma è l’ultima voce che ancora porta il nome della nostra città sui campi da gioco delle cosiddette “prime squadre”. E ogni voce merita di essere ascoltata, incoraggiata, accompagnata.

La speranza corre su un pallone

Grottaglie ha sempre avuto una voce forte nel calcio. Oggi quella voce è più sommessa, ma non spenta. Si sente nei cori dei bambini, nei passi sul sintetico, nei progetti dei tecnici, nelle partite della United. È una voce che aspetta di tornare potente, ma non ha mai smesso di parlare.

Chi ama questa città e il suo calcio può scegliere: rammaricarsi per ciò che manca o sostenere ciò che resiste. La seconda via è quella che costruisce futuro. Serve il tifo, la partecipazione, l’interesse. Serve essere presenti, anche in tribuna, anche solo con un messaggio di supporto.

Il calcio è ciclico. Le difficoltà passano, le storie ritornano. Del calcio femminile vi parleremo in un’altra occasione. Grottaglie può risorgere, magari più forte, più unita, più consapevole. Perché il calcio, qui, è ancora un sogno collettivo. E ogni sogno, se condiviso, può diventare realtà.