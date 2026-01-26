Pubblicità in concessione a Google

Giornata difficile per la United, uscita sconfitta dalla trasferta con il punteggio di 7-1.

La partita si è messa subito in salita, con i padroni di casa capaci di prendere il controllo del gioco e allungare progressivamente nel corso dei minuti. L’United ha provato a reagire, ma senza riuscire a rientrare in partita.

Un passaggio a vuoto che arriva in un campionato di Terza Categoria dove equilibrio e continuità restano elementi decisivi. Il risultato finale non rispecchia il percorso complessivo della squadra, chiamata ora a voltare pagina.

Archiviata questa gara contro il Real San Pietro Vernotico, l’United Grottaglie tornerà al lavoro in settimana per preparare il prossimo turno di campionato, con l’obiettivo di ritrovare solidità e punti. La prossima partita, al nuovo campo 167 in via Primo Maggio, vedrà la sfida con lo Sporting Latiano, fanalino di coda.