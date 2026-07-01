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Mercoledì 1 luglio in Puglia tra sole, temperature roventi e instabilità pomeridiana: attesi rovesci localizzati, soprattutto nell’entroterra e sul capoluogo ionico

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Giornata di caldo intenso su Taranto e provincia, con temperature massime comprese tra i 33 e i 37°C e minime tra i 26 e i 28°C. Le previsioni segnalano condizioni di afa diffusa, tipiche dell’ondata di calore che sta interessando il Sud Italia in questi giorni.

Cielo e temperature

Il cielo si presenterà nella prima parte della giornata da poco nuvoloso a parzialmente coperto, con nuvolosità innocua al mattino e nel primo pomeriggio. Le fonti meteorologiche concordano su un pomeriggio più instabile, con possibile sviluppo di nubi cumuliformi e rischio di rovesci o brevi temporali, soprattutto nelle zone interne e in prossimità del capoluogo ionico. Verso sera è atteso un generale miglioramento, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Vento e mare

I venti soffieranno deboli al mattino, tendenti a rinforzare nel pomeriggio dai quadranti occidentali (Ovest-Sudovest), con possibili raffiche più intense in prossimità dei fenomeni temporaleschi. Il mare si manterrà poco mosso lungo le coste ioniche, con temperatura dell’acqua intorno ai 26-27°C.

Le previsioni per i prossimi giorni

Secondo gli aggiornamenti più recenti, l’ondata di calore che ha caratterizzato la fine di giugno dovrebbe attenuarsi gradualmente nei prossimi giorni, con un possibile ritorno di condizioni più instabili e temporalesche entro venerdì 3 luglio, quando è previsto un calo delle temperature su tutto il Sud Italia.

Aggiornamento sulla base delle previsioni meteorologiche disponibili alla data odierna.