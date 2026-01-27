Pubblicità in concessione a Google

In occasione dei festeggiamenti in onore del patrono della città di Grottaglie, San Ciro, il 30 e 31 gennaio 2026, per effetto di ordinanza sindacale è stato istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli dalle ore 14.00 alle ore 24.00 nelle seguenti vie e piazze:

Via B. Lista; Via Pasolini; Piazza Angelo Fago incr. D’Addario; Piazza Angelo Fago incr. Fanigliulo; Via Rodari tratto compreso tra via D. Luigi Sturzo e rotatoria viale dello Sport; S. S. 7 viale Rodari contrada Paparazio; Via Rodari “lato cancellata scuola Savarra”.

A partire dalle ore 19.00 di venerdì 30 gennaio entrambe le uscite cittadine di zona Paparazio della Strada Statale 7, in direzione Taranto e Brindisi, saranno chiuse al traffico veicolare.

Per tutti i veicoli uscenti dalla Zona 167/bis è previsto l’obbligo di svolta a sinistra per complanare via delle Betulle/S. Catoto.

È stato, altresì, disposto il senso unico di marcia per tutti i veicoli su via delle Betulle con senso di marcia da viale Ariosto a Ciro Fanigliulo e l’obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli uscenti da via Lupo per via Fanigliulo complanare via delle Betulle/S. Catoto; chiusura della uscita SS.7 da e per contrada Paparazio/Grottaglie direzione Brindisi/Taranto.

In data 30 e 31 gennaio 2026 Festa Santo Patrono “San Ciro” – Area “Pira” – vi è l’istituzione di area di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone disabili, nel rispetto del 5° comma dell’art. 381 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), su via Falcone e Borsellino fronte civico 04 (area parcheggio delimitata) dalle ore 12.00 del 30.01.2026 alle ore 24.00 del 31.01.2026.