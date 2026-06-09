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Prosegue l’attività di contrasto al lavoro irregolare nelle campagne del Tarantino. Nella giornata dell’8 giugno i Carabinieri della Compagnia di Grottaglie, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato una serie di controlli mirati nelle aziende agricole del territorio per verificare il rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza.

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Nel corso delle ispezioni sono stati esaminati rapporti di lavoro, condizioni di impiego dei lavoratori e adempimenti previsti dalla normativa vigente. Le verifiche hanno portato all’accertamento di alcune irregolarità, con l’applicazione di sanzioni amministrative e prescrizioni a carico delle aziende interessate.

L’attività rientra nel più ampio piano di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento della manodopera, particolarmente attenzionato durante il periodo delle attività agricole stagionali. I controlli, fanno sapere dall’Arma dei Carabinieri, proseguiranno anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di tutelare i lavoratori e garantire il rispetto delle regole da parte delle imprese che operano nel settore agricolo.