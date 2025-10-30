Pubblicità in concessione a Google

In merito alla misura nazionale Carta Dedicata a Te per l’anno 2025‑26, come applicata nel territorio cittadino del Comune di Grottaglie, è stata pubblicata da parte dell’Amministrazione Comunale la lista dei beneficiari.

Nuovo anno, nuove risorse e nuove opportunità per molte famiglie: ecco tutto ciò che serve sapere, raccontato in modo chiaro e senza giri di parole.

Cos’è la “Carta Dedicata a Te” e qual è lo scopo

In un momento complesso per molte famiglie italiane, la misura “Carta Dedicata a Te” nasce con l’obiettivo di fornire un concreto sostegno all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. A livello nazionale, il contributo ammonta a € 500 per nucleo familiare.

La misura è stata istituita dal INPS (in collaborazione con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) con la finalità di aiutare le famiglie più in difficoltà economica, in modo automatico e con modalità digitalizzate.

Il contributo viene erogato tramite una carta prepagata, nominativa e ricaricabile, gestita da Poste Italiane S.p.A. tramite la controllata Postepay.

In questo modo, si facilita l’accesso senza che il cittadino debba presentare domanda in molti casi, e si promuove l’acquisto di generi alimentari essenziali.

Chi può accedere e chi è escluso

La misura è rivolta ai nuclei familiari che rispettano alcuni requisiti specifici:

Residenza in Italia e iscrizione all’anagrafe comunale di tutti i componenti.

Attestazione ISEE ordinario in corso di validità con indicatore non superiore a 15.000 € annui.

annui. Non essere beneficiari di altre misure di sostegno economico nazionale, regionale o comunale quali ad esempio Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione, la precedente “Carta acquisti”.

Non rientrare in nuclei dove almeno un componente percepisce prestazioni di disoccupazione come NASpI, DIS‑COLL, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni (CIG) o analoghe forme.

Quindi, la misura si rivolge a famiglie con redditi contenuti e senza altri sostegni sovrapposti: un criterio pensato per evitare sovrapposizioni e concentrare le risorse dove ce n’è più bisogno.

Criteri di selezione e pubblicazione della lista beneficiari a Grottaglie

Nella giornata del 30 ottobre 2025, il Comune di Grottaglie ha pubblicato l’elenco dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” per l’anno 2025, predisposto sulla base dei dati elaborati dall’INPS.

I criteri di selezione sono i seguenti:

Priorità ai nuclei familiari composti da almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2011 (e a parità di condizioni, quelli con ISEE più basso).

In assenza del requisito precedente, priorità ai nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2007.

Infine, nuclei familiari composti da almeno tre componenti, in ordine di ISEE più basso.

In pratica, si privilegiano famiglie più numerose con minori, e poi si considerano quelle con redditi più contenuti.

Dal comunicato emerge inoltre che: le carte emesse negli anni precedenti restano valide, se il beneficiario risulta confermato nella nuova lista.

Il Comune ha precisato che per i nuovi beneficiari la carta potrà essere ritirata presso qualsiasi Ufficio Postale a partire dal primo giorno utile dopo il 5 novembre. Invece, il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio. Le somme devono essere utilizzate entro il 28 febbraio 2026.

Modalità di utilizzo, scadenze e comportamenti da seguire

Ecco i punti operativi più importanti da ricordare:

La carta è nominativa e prepagata — va ritirata presso un Ufficio Postale quando si riceve comunicazione di assegnazione.

Il primo pagamento con la carta va effettuato entro il 16 dicembre 2025 (almeno un euro) altrimenti si rischia la perdita del beneficio.

La somma di 500 € (per ciascun nucleo beneficiario) deve essere spesa entro il 28 febbraio 2026 . I residui non spesi verranno riportati come risorse non utilizzate.

. I residui non spesi verranno riportati come risorse non utilizzate. La carta è utilizzabile solo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità , secondo l’allegato del decreto interministeriale. Gli alcolici sono esclusi.

, secondo l’allegato del decreto interministeriale. Gli alcolici sono esclusi. Nei negozi che aderiscono alla convenzione speciale, è prevista anche una scontistica aggiuntiva per i titolari della carta.

È importante conservare la comunicazione ricevuta e un documento di identità al momento del ritiro. In caso di smarrimento o furto, vanno seguite le regole previste dal gestore (Poste Italiane).

Cosa cambia per il territorio di Grottaglie

Nel caso specifico di Grottaglie, alcune informazioni utili da tener presente:

Non è necessario recarsi preventivamente all’Ufficio dei Servizi Sociali per richiedere la carta: il beneficio è automatico per chi è stato individuato.

Le comunicazioni ai nuovi beneficiari verranno inviate tramite posta ordinaria a partire da lunedì 3 novembre 2025.

Le carte emesse negli anni passati restano valide per chi viene riconfermato, evitandosi dunque l’iter di emissione nuova.

È fondamentale verificare tempestivamente la ricezione dell’avviso e ritirare la carta entro i termini per non perdere il contributo. Chi ha dubbi può consultare il sito del Comune o contattare l’Ufficio competente.

Per le famiglie grottagliesi, questo è un aiuto concreto che si unisce ad altri strumenti locali di sostegno al reddito familiare: avere tutte le informazioni chiare aiuta a cogliere l’opportunità.

Consigli utili per sfruttare al meglio il contributo

Ecco qualche dritta per non perdere l’occasione e massimizzare il beneficio:

Verifica tempestivamente la pubblicazione dell’elenco sul sito del Comune di Grottaglie: controlla se risulti beneficiario e se dovrai ritirare la carta.

la pubblicazione dell’elenco sul sito del Comune di Grottaglie: controlla se risulti beneficiario e se dovrai ritirare la carta. Ritira la carta appena ricevi comunicazione , preferibilmente nei primissimi giorni utili dopo il 5 novembre, per evitare problemi di attivazione.

, preferibilmente nei primissimi giorni utili dopo il 5 novembre, per evitare problemi di attivazione. Esegui il primo acquisto entro la scadenza del 16 dicembre 2025 : anche una spesa minima vale come attivazione.

: anche una spesa minima vale come attivazione. Pianifica gli acquisti : la somma deve essere utilizzata entro il 28 febbraio 2026. Suddividere bene le spese può aiutare a cogliere eventuali sconti aggiuntivi nei negozi convenzionati.

: la somma deve essere utilizzata entro il 28 febbraio 2026. Suddividere bene le spese può aiutare a cogliere eventuali sconti aggiuntivi nei negozi convenzionati. Controlla l’elenco degli esercizi convenzionati : cerca quelli che applicano sconti per i titolari della carta, così puoi “allungare” il valore del contributo.

: cerca quelli che applicano sconti per i titolari della carta, così puoi “allungare” il valore del contributo. Conserva documenti e comunicazioni: in caso di smarrimento, contatta subito l’operatore indicato o l’Ufficio postale per bloccare la carta.

In un momento in cui ogni euro conta, sapere con chiarezza come muoversi può fare davvero la differenza per una famiglia. La carta “Dedicata a Te” è pensata per dare un aiuto concreto, e a Grottaglie tutti gli elementi sono stati messi in campo: ora tocca a chi ne ha diritto coglierlo con consapevolezza.