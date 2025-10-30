In merito alla misura nazionale Carta Dedicata a Te per l’anno 2025‑26, come applicata nel territorio cittadino del Comune di Grottaglie, è stata pubblicata da parte dell’Amministrazione Comunale la lista dei beneficiari.
Nuovo anno, nuove risorse e nuove opportunità per molte famiglie: ecco tutto ciò che serve sapere, raccontato in modo chiaro e senza giri di parole.
Indice
- Cos’è la “Carta Dedicata a Te” e qual è lo scopo
- Chi può accedere e chi è escluso
- Criteri di selezione e pubblicazione della lista beneficiari a Grottaglie
- Modalità di utilizzo, scadenze e comportamenti da seguire
- Cosa cambia per il territorio di Grottaglie
- Consigli utili per sfruttare al meglio il contributo
Cos’è la “Carta Dedicata a Te” e qual è lo scopo
In un momento complesso per molte famiglie italiane, la misura “Carta Dedicata a Te” nasce con l’obiettivo di fornire un concreto sostegno all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. A livello nazionale, il contributo ammonta a € 500 per nucleo familiare.
La misura è stata istituita dal INPS (in collaborazione con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) con la finalità di aiutare le famiglie più in difficoltà economica, in modo automatico e con modalità digitalizzate.
Il contributo viene erogato tramite una carta prepagata, nominativa e ricaricabile, gestita da Poste Italiane S.p.A. tramite la controllata Postepay.
In questo modo, si facilita l’accesso senza che il cittadino debba presentare domanda in molti casi, e si promuove l’acquisto di generi alimentari essenziali.
Chi può accedere e chi è escluso
La misura è rivolta ai nuclei familiari che rispettano alcuni requisiti specifici:
- Residenza in Italia e iscrizione all’anagrafe comunale di tutti i componenti.
- Attestazione ISEE ordinario in corso di validità con indicatore non superiore a 15.000 € annui.
- Non essere beneficiari di altre misure di sostegno economico nazionale, regionale o comunale quali ad esempio Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione, la precedente “Carta acquisti”.
- Non rientrare in nuclei dove almeno un componente percepisce prestazioni di disoccupazione come NASpI, DIS‑COLL, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni (CIG) o analoghe forme.
Quindi, la misura si rivolge a famiglie con redditi contenuti e senza altri sostegni sovrapposti: un criterio pensato per evitare sovrapposizioni e concentrare le risorse dove ce n’è più bisogno.
Criteri di selezione e pubblicazione della lista beneficiari a Grottaglie
Nella giornata del 30 ottobre 2025, il Comune di Grottaglie ha pubblicato l’elenco dei beneficiari della Carta “Dedicata a Te” per l’anno 2025, predisposto sulla base dei dati elaborati dall’INPS.
I criteri di selezione sono i seguenti:
- Priorità ai nuclei familiari composti da almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2011 (e a parità di condizioni, quelli con ISEE più basso).
- In assenza del requisito precedente, priorità ai nuclei con almeno tre componenti, di cui uno nato entro il 31 dicembre 2007.
- Infine, nuclei familiari composti da almeno tre componenti, in ordine di ISEE più basso.
In pratica, si privilegiano famiglie più numerose con minori, e poi si considerano quelle con redditi più contenuti.
Dal comunicato emerge inoltre che: le carte emesse negli anni precedenti restano valide, se il beneficiario risulta confermato nella nuova lista.
Il Comune ha precisato che per i nuovi beneficiari la carta potrà essere ritirata presso qualsiasi Ufficio Postale a partire dal primo giorno utile dopo il 5 novembre. Invece, il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio. Le somme devono essere utilizzate entro il 28 febbraio 2026.
Modalità di utilizzo, scadenze e comportamenti da seguire
Ecco i punti operativi più importanti da ricordare:
- La carta è nominativa e prepagata — va ritirata presso un Ufficio Postale quando si riceve comunicazione di assegnazione.
- Il primo pagamento con la carta va effettuato entro il 16 dicembre 2025 (almeno un euro) altrimenti si rischia la perdita del beneficio.
- La somma di 500 € (per ciascun nucleo beneficiario) deve essere spesa entro il 28 febbraio 2026. I residui non spesi verranno riportati come risorse non utilizzate.
- La carta è utilizzabile solo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, secondo l’allegato del decreto interministeriale. Gli alcolici sono esclusi.
- Nei negozi che aderiscono alla convenzione speciale, è prevista anche una scontistica aggiuntiva per i titolari della carta.
È importante conservare la comunicazione ricevuta e un documento di identità al momento del ritiro. In caso di smarrimento o furto, vanno seguite le regole previste dal gestore (Poste Italiane).
Cosa cambia per il territorio di Grottaglie
Nel caso specifico di Grottaglie, alcune informazioni utili da tener presente:
- Non è necessario recarsi preventivamente all’Ufficio dei Servizi Sociali per richiedere la carta: il beneficio è automatico per chi è stato individuato.
- Le comunicazioni ai nuovi beneficiari verranno inviate tramite posta ordinaria a partire da lunedì 3 novembre 2025.
- Le carte emesse negli anni passati restano valide per chi viene riconfermato, evitandosi dunque l’iter di emissione nuova.
- È fondamentale verificare tempestivamente la ricezione dell’avviso e ritirare la carta entro i termini per non perdere il contributo. Chi ha dubbi può consultare il sito del Comune o contattare l’Ufficio competente.
Per le famiglie grottagliesi, questo è un aiuto concreto che si unisce ad altri strumenti locali di sostegno al reddito familiare: avere tutte le informazioni chiare aiuta a cogliere l’opportunità.
Consigli utili per sfruttare al meglio il contributo
Ecco qualche dritta per non perdere l’occasione e massimizzare il beneficio:
- Verifica tempestivamente la pubblicazione dell’elenco sul sito del Comune di Grottaglie: controlla se risulti beneficiario e se dovrai ritirare la carta.
- Ritira la carta appena ricevi comunicazione, preferibilmente nei primissimi giorni utili dopo il 5 novembre, per evitare problemi di attivazione.
- Esegui il primo acquisto entro la scadenza del 16 dicembre 2025: anche una spesa minima vale come attivazione.
- Pianifica gli acquisti: la somma deve essere utilizzata entro il 28 febbraio 2026. Suddividere bene le spese può aiutare a cogliere eventuali sconti aggiuntivi nei negozi convenzionati.
- Controlla l’elenco degli esercizi convenzionati: cerca quelli che applicano sconti per i titolari della carta, così puoi “allungare” il valore del contributo.
- Conserva documenti e comunicazioni: in caso di smarrimento, contatta subito l’operatore indicato o l’Ufficio postale per bloccare la carta.
In un momento in cui ogni euro conta, sapere con chiarezza come muoversi può fare davvero la differenza per una famiglia. La carta “Dedicata a Te” è pensata per dare un aiuto concreto, e a Grottaglie tutti gli elementi sono stati messi in campo: ora tocca a chi ne ha diritto coglierlo con consapevolezza.