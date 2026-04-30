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Il Castello Episcopio di Grottaglie entra in una nuova fase. Con la firma del contratto di comodato d’uso tra Arcidiocesi Metropolitana di Taranto e Comune di Grottaglie, il complesso monumentale torna al centro della programmazione cittadina. L’accordo, valido per 30 anni, fino al 30 aprile 2056, definisce un percorso di recupero e valorizzazione che punta a restituire stabilmente il Castello alla comunità.

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Non si tratta però di un semplice atto formale. Dopo mesi – e anni – segnati da riaperture, sospensioni e confronti istituzionali, il documento siglato tra l’arcivescovo Mons. Ciro Miniero e il sindaco Ciro D’Alò rappresenta un passaggio politico e amministrativo rilevante per uno dei simboli storici della città.

Cosa prevede l’accordo

Il contratto di comodato d’uso, della durata di 30 anni (28 aprile 2026 – 30 aprile 2056), affida al Comune la gestione e la responsabilità di un programma di ristrutturazione e restauro dell’intero complesso. L’obiettivo dichiarato è rendere il Castello pienamente funzionale, conforme alle normative vigenti e idoneo ad accogliere attività culturali e pubbliche in sicurezza.

Il cronoprogramma prevede il completamento dei lavori entro 12 anni, con avvio della prima fase entro 4 anni dalla sottoscrizione. Un orizzonte temporale ampio, che implica pianificazione finanziaria, progettazione tecnica e intercettazione di fondi. Entro il 30 giugno 2026 dovrà essere sottoscritto un protocollo d’intesa operativo per definire nel dettaglio funzioni, utilizzi e modalità di gestione del bene.

Il percorso degli ultimi anni

Per capire il peso dell’accordo bisogna guardare indietro. Il Castello Episcopio, monumento simbolo del centro storico, è stato al centro di un dibattito acceso tra Comune e Arcidiocesi. In passato si sono registrate riaperture parziali, annunci di valorizzazione, ma anche momenti di stop legati a questioni tecniche e amministrative. Il tema della valorizzazione era già stato affrontato nel Consiglio comunale con l’ok al protocollo con l’Arcidiocesi, e successivamente con la firma del primo accordo operativo. Tuttavia, restavano incognite legate alla gestione e agli investimenti necessari per una riqualificazione strutturale completa.

Non va dimenticato che il Castello – di origine medievale e legato storicamente alla presenza episcopale – rappresenta uno dei principali beni identitari della città, come ricostruito anche nella sua storia documentata (vedi la voce su Castello Episcopio di Grottaglie).

Tempi e lavori: 12 anni di interventi

Il dato che più colpisce è la durata prevista per il completamento degli interventi: 12 anni. Un periodo lungo, che lascia intendere la complessità delle opere necessarie. Si parla di ristrutturazione dell’intero complesso, adeguamenti normativi, sicurezza e accessibilità, anche per le fasce più fragili della popolazione. Questo significa intervenire non solo sugli spazi espositivi o museali, ma sull’intera struttura.

Nel frattempo, la fruizione potrebbe avvenire in modo progressivo, per fasi, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori.

La chiusura del contenzioso

Un passaggio non secondario dell’accordo riguarda la definizione concordata della precedente situazione contenziosa tra le parti, in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Taranto. Si chiude così una fase di tensione istituzionale, aprendo ufficialmente una stagione di collaborazione. Politicamente, è un segnale di stabilizzazione dei rapporti tra Comune e Arcidiocesi su un tema simbolico per la città.

La chiusura del 2016

La riapertura parziale del 2016 senza il piano superiore

Cosa può diventare il Castello

Il protocollo operativo dovrà chiarire le funzioni future del complesso. L’orientamento indicato nel comunicato parla di promozione di attività culturali e sociali, accessibilità e valorizzazione condivisa. In una città come Grottaglie, che punta molto su cultura e turismo, il rilancio del Castello Episcopio può incidere anche sull’indotto del centro storico e sul calendario degli eventi a Grottaglie. Il Castello potrebbe tornare a essere non solo spazio museale, ma contenitore polifunzionale: mostre, incontri, iniziative culturali, percorsi didattici.

Le incognite ancora aperte

Restano tuttavia alcuni punti da chiarire:

quali risorse economiche saranno destinate agli interventi;

quali saranno le priorità nei primi 4 anni;

come verrà garantita continuità gestionale durante i lavori;

quale modello di gestione verrà adottato.

L’accordo è un passo importante, ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità di trasformare le intenzioni in progetti concreti e finanziati.

