Cinque lavoratrici e lavoratori del settore culturale e della promozione turistica che operavano nel Comune di Grottaglie, avevano visto scadere il loro contratto d’appalto lo scorso 31 ottobre, ma grazie alla clausola sociale applicata dallo stesso ente comunale potranno continuare a lavorare nonostante il cambio dell’ente che si è aggiudicata il nuovo appalto.

A darne comunicazione la FILCAMS CGIL.

Si tratta di figure che cittadini, turisti e visitatori della cittadina delle ceramiche incontrano nell’info point turistico, all’interno del Castello Episcopio, sede anche del museo della ceramica e nella sede della biblioteca comunale.

Il sindacato sottolinea come l’applicazione rigorosa delle clausole sociali, che prevedono il riassorbimento del personale, sia stata gestita in modo trasparente, offrendo ai dipendenti la certezza di continuare a svolgere il proprio prezioso lavoro.