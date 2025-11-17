Pubblicità in concessione a Google

Alcune famiglie del Comune di Grottaglie saranno contattate per partecipare al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2025, indetto dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Si tratta di un’indagine conoscitiva essenziale per tutti: essa fornisce informazioni per un insieme di variabili demografiche, economiche e sociali di base.

Si invitano, pertanto, tutti i cittadini coinvolti a collaborare e a rilasciare l’intervista che verrà condotta dal rilevatore che svolge, per conto dell’ISTAT, la raccolta dati ed è munito di apposito cartellino di riconoscimento.

Per qualunque chiarimento ci si potrà rivolgere al Comune, in particolare al Settore Demografico, via Martiri d’Ungheria, telefono 099/ 5620218-272- 220, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.