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I Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 rappresentano non solo un grande evento sportivo internazionale, ma anche un’importante occasione di lavoro e crescita professionale per centinaia di persone. In vista della XX edizione, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026, sono state infatti aperte numerose opportunità lavorative all’interno del Comitato Organizzatore. ￼

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A guidare la selezione è Sport e Salute S.p.A., che ha avviato una campagna di recruiting per individuare diverse figure professionali da inserire nelle aree strategiche dell’evento. Le posizioni riguardano ambiti molto vari: dalla comunicazione al marketing, dalla gestione operativa all’organizzazione logistica, fino ai servizi per atleti e delegazioni. ￼

Si tratta di un’occasione concreta per entrare nel cuore di un evento che porterà in Puglia migliaia di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da tutta l’area mediterranea, con un impatto significativo anche sul territorio e sull’economia locale. ￼

Lavorare ai Giochi del Mediterraneo significa partecipare attivamente alla realizzazione di un progetto complesso e multidisciplinare, acquisendo competenze trasversali e vivendo un’esperienza professionale altamente formativa. Non solo: per molti candidati può rappresentare un trampolino di lancio nel mondo dello sport, degli eventi internazionali e della gestione organizzativa.

Le selezioni sono aperte a diversi profili, sia junior che senior, e rappresentano una possibilità concreta per chi desidera mettersi in gioco in un contesto dinamico e internazionale. Accanto alle opportunità lavorative, è prevista anche la possibilità di partecipare come volontari, contribuendo in prima persona al successo della manifestazione. ￼

Taranto 2026 si prepara così a diventare non solo una vetrina sportiva, ma anche un laboratorio di opportunità per il lavoro e lo sviluppo professionale, capace di coinvolgere e valorizzare competenze provenienti da tutta Italia.

Opportunità Lavorative per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026