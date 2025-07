Pubblicità in concessione a Google

L’estate è ormai alle porte e, dopo le fatiche scolastiche, arriva il momento di pensare a momenti di gioco, socialità e crescita per i più piccoli. Il Comune di Grottaglie lancerà presto le domande per ottenere i contributi economici ai centri estivi 2025, un’opportunità preziosa per sostenere le famiglie. In questo articolo ti spiego tutto ciò che serve sapere: requisiti, tempistiche e come fare.

Pubblicità in concessione a Google

Indice

Requisiti per accedere al contributo

I contributi economici saranno riservati ai nuclei familiari residenti a Grottaglie con figli in età da centri estivi (tipicamente 3–14 anni). L’importo sarà calcolato in base al valore ISEE, come accade per analoghe iniziative nei comuni pugliesi e italiani.

Importo del contributo

Il Comune ha stabilito che il contributo sarà parametrato settimanalmente in funzione dell’ISEE. In analogia con comuni limitrofi, dove si riconoscono circa 15 € a settimana per minore, si prevede una soglia simile anche a Grottaglie, con variazioni a seconda del reddito e delle necessità.

Modalità e scadenze per la presentazione

La finestra per le domande sarà aperta dal 7 al 31 luglio 2025, e la presentazione dovrà avvenire esclusivamente via PEC all’indirizzo istituzionale del Comune.

Queste tempistiche si inseriscono nel contesto del finanziamento nazionale ai centri estivi, gestito dal Dipartimento Famiglia, con graduatorie comunali pubblicate dopo il 4 giugno 2025.

Documentazione necessaria

Per presentare la domanda servono:

Modulo compilato (scaricabile dal sito del Comune);

Attestazione ISEE in corso di validità;

Ricevute di pagamento della retta del centro estivo;

Documento d’identità del genitore richiedente.

In base alla normativa nazionale, i Comuni possono destinare fondi fino a 60 milioni € per attività estive e socio-educative.

Dove trovare assistenza

Per chiarimenti, il Comune mette a disposizione l’Ufficio Servizi Sociali: puoi contattarli via telefono o email (verifica i contatti aggiornati sul sito istituzionale). Per ogni dubbio o dettaglio aggiuntivo, ti invitiamo a consultare direttamente la pagina ufficiale del Comune.