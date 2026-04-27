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Un importante traguardo per la sanità pugliese: all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto è stato eseguito un innovativo intervento per trattare l’epilessia farmaco-resistente.

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Nei giorni scorsi è stato impiantato il sistema EASEE a una giovane paziente: si tratta del quinto caso in Italia e del primo in Puglia, dove la tecnica è disponibile solo dalla fine del 2025. L’intervento, frutto della collaborazione tra Neurologia e Neurochirurgia, utilizza uno stimolatore cerebrale che invia lievi impulsi elettrici mirati per ridurre le crisi epilettiche. Il Centro Epilessia di Taranto è oggi l’unico in regione a offrire questa procedura e prevede circa sei impianti l’anno, diventando punto di riferimento per tutta la Puglia.

Un passo concreto verso nuove cure per pazienti che convivono da anni con una patologia complessa e invalidante.