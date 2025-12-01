Pubblicità in concessione a Google

Centri per l’impiego di Taranto e provincia: annunci attivi 81 e 230 le figure ricercate. Il 47° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Taranto di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://bit.ly/3Mi7SO9 attesta un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione:

81 annunci attivi, per un totale di 230 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 3 posizioni aperte. Nei settori dell’ Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 4 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica 107 posizioni. Si trovano inoltre 5 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 4 posizioni nel settore Pulizie e servizi alla persona, 1 posizione nel settore della Sanità e 5 posizioni nel settore dell’ Istruzione.

Trenta posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 71 posizioni di lavoro in Europa tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi).

È possibile candidarsi alle offerte direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid e chiedere assistenza presso gli sportelli dei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico.

Consulta tutte le offerte di lavoro online su lavoroperte.regione.puglia.it (clicca qui)

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Taranto (Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra, Martina Franca, Taranto.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.