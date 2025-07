Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 25° report 2025 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 96 annunci, relativi a 405 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 3 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 9 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 12 posizioni. Si trovano inoltre 52 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo, 1 posizione nel settore della Sanità ed 1 posizione nel settore delle Pulizie e servizi alla persona.

Quarantuno posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 286 posizioni di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offerte di Lavoro a Taranto e Provincia direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid, inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Cerchi lavoro? Offerte per tirocini formativi

Si rammenta che il tirocinio non comporta la costituzione di un rapporto

di lavoro, ma consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione.

Si tratta, infatti, di una misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire

l’arricchimento delle conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali,

nonché l’inserimento o il reinserimento lavorativo. È disciplinato dalla Legge

Regionale n.26/2023, che ha novellato la precedente legge Regionale n.

23/2013, la quale resta in vigore solo per i tirocini già attivati in virtù di tale

norma.

● I percorsi di tirocinio non possono avere una durata inferiore a due mesi.

● Se il soggetto ospitante svolge una attività stagionale la durata minima è

ridotta a un mese.

● I tirocini hanno una durata non superiore a sei mesi, comprensiva di

proroghe e rinnovo. In alcuni casi specifici, il termine è elevabile fino a dodici

mesi.

● La partecipazione al tirocinio non può comportare un impegno orario superiore

all’orario settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle

associazioni sindacali comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale e applicato dal soggetto ospitante in riferimento

alle attività oggetto del percorso formativo.

● In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono

equiparati ai “lavoratori”.

● L’attivazione del tirocinio extracurriculare non è consentita per ricoprire

in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento dell’organizzazione

aziendale del soggetto ospitante; per far fronte ai periodi di più intensa attività

aziendale o stagionale, laddove ordinariamente si ricorrerebbe all’assunzione,

anche a termine, di lavoratori subordinati; per sostituire lavoratori assenti con

diritto alla conservazione del posto di lavoro.

● Il tirocinante che abbia partecipato ad almeno il 70 per cento del monte ore

mensile previsto dal progetto formativo ha diritto a percepire una indennità, al

lordo delle ritenute di legge, stabilita nella misura minima mensile di 600

euro per i primi sei mesi e di 700 euro oltre i sei mesi.

Martina Franca (TA) – NEGOZIO DI OGGETTISTICA CERCA TIROCINANTE

ADDETTO VENDITA – Rif. offerta 8995/2025

Negozio di oggettistica cerca tirocinante addetto vendita.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Cerchi lavoro? Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Entro la data di scadenza di ogni offerta, è indispensabile, ai fini dell’avviamento

lavorativo, che il candidato sia in possesso del verbale d’invalidità e della

diagnosi funzionale correlata al verbale emesso, entrambi in corso di

validità, non scaduti e privi di omissis.

Si invitano i candidati a presentare tale documentazione al Centro per l’impiego

territorialmente competente per residenza o domicilio.

In difetto, la candidatura non potrà essere trasmessa.

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto (TA) – NEGOZIO CERCA ADDETTO ALLE VENDITE – Rif. offerta

9049/2025

Azienda impegnata in attività di “Commercio al dettaglio di apparecchiature per

la telecomunicazione” cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l.

68/99 (persone con disabilità) da inserire in organico con la mansione di

addetto/a alle vendite.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Taranto (TA)

E’ preferibile aver maturato pregressa esperienza nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 02.07.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CERCA PROGRAMMATORE INFORMATICO – Rif. offerta

7515/2025

Azienda impegnata in attività di “elettronica per la difesa” e “costruzioni

aeronautiche” cerca un programmatore informatico iscritto nelle liste speciali ex

art. 1, l. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato/indeterminato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Grottaglie (TA)

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione. Indispensabile la

conoscenza della lingua inglese. Preferibile (ma non indispensabile) il possesso

di laurea in discipline tecniche o informatiche.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 04.07.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CERCA TECNICI DI PRODUZIONE – Rif. offerta

7554/2025

Azienda impegnata in attività di “elettronica per la difesa” e “costruzioni

aeronautiche” cerca due tecnici di produzione iscritti nelle liste speciali ex art. 1,

l. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: somministrazione 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Grottaglie (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione. Indispensabile la

conoscenza della lingua inglese. Preferibile (ma non indispensabile) il possesso

di laurea in discipline tecniche o in economia.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 04.07.2025

PROVINCIA DI LECCE

Lecce (LE) – RISTORANTE CERCA INSERVIENTE DI CUCINA – Rif. offerta

8645/2025

Ristorante cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da

inserire in organico con la mansione di inserviente di cucina.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 12 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego:Lecce.

La risorsa si occuperà di lavoro non qualificato in cucina in ausilio al personale

qualificato quale ad esempio lavaggio e taglio delle verdure, preparazioni

semplici e pulizia alla plonge. Non è necessario aver maturato esperienza

pregressa nella mansione. E’ richiesta capacità di coordinarsi con i colleghi della

cucina.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 10.07.2025

Lecce (LE) – CARPENTERIA CERCA MANUTENTORE ELETTROMECCANICO – Rif.

offerta 7893/2025

Carpenteria cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da

inserire in organico con la mansione di manutentore elettromeccanico.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego:Lecce

La risorsa si occuperà di: attività di manutenzione elettrica e meccanica,

preventiva e programmata nonché attività di intervento in caso di guasto o

malfunzionamento. E’ indispensabile aver maturato esperienza pregressa nella

mansione; è preferibile il possesso del diploma ed essere automunito. E’ altresì

richiesto il possesso della patente B e la disponibilità ad eventuali trasferte

presso sedi aziendali.

Sono inoltre richieste capacità organizzative, puntualità, precisione e flessibilità.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 09.07.2025

Lecce (LE) – CARPENTERIA CERCA CARPENTIERE – Rif. offerta 7890/2025

Carpenteria cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da

inserire in organico con la mansione di carpentiere.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego:Lecce

La risorsa si occuperà di: assemblaggio componenti metallici, lettura disegno

tecnico, saldatura e imbastitura e uso di molette e smerigliatrici. E’

indispensabile aver maturato esperienza pregressa nella mansione; è preferibile

il possesso del diploma ed essere automunito. E’ altresì richiesto il possesso

della patente B e la disponibilità ad eventuali trasferte presso sedi aziendali.

Sono inoltre richieste capacità organizzative, puntualità, disponibilità e

flessibilità.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 09.07.2025

Lecce (LE) – CARPENTERIA CERCA IMPIEGATO UFFICIO TECNICO – Rif. offerta

7888/2025

Carpenteria cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da

inserire in organico con la mansione di impiegato ufficio tecnico e

coordinamento attività cantieri e preventivazione.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego:Lecce

La risorsa si occuperà di: realizzazione di preventivi, organizzazione attività

manutentive, attività di gestione dei contatti con i clienti, predisposizione schede

manutentive, compilazione rapportini cliente ed eventuale modellazione 2D/3D.

E’ indispensabile aver maturato esperienza pregressa nella mansione ed essere

in possesso del diploma; è preferibile il possesso della laurea, essere

automunito e la conoscenza della lingua inglese (livello B2). E’ altresì richiesto il

possesso della patente B, la disponibilità ad eventuali trasferte occasionali in

Italia e capacità di utilizzo di internet, della posta elettronica e dei seguenti

programmi: Autocad 2D/3D. Sono richieste inoltre capacità organizzative, doti

comunicative e flessibilità.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 09.07.2025

Sternatia (LE) – AZIENDA DI COSTRUZIONE STRADE CERCA CARPENTIERE – Rif.

offerta 3498/2025

Azienda di costruzione strade cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art.

1, l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di carpentiere.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Lido Marini, T.S. Giovanni, Ugento contrada

Fontanelle, Sternatia (LE)

La risorsa si occuperà di realizzazione di strutture in calcestruzzo,

predisponendo i ferri di armatura e realizzando le casseforme in legno o altri

materiali, eseguendo i getti di conglomerato cementizio nelle strutture costruite.

Indispensabile aver maturato esperienza pregressa, aver assolto l’obbligo

scolastico e il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 09.07.2025

Gallipoli (LE) – PASTICCERIA CERCA CAMERIERI O LAVAPIATTI – Rif. offerta

7046/2025

Bar pasticceria cerca quattro risorse iscritte nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99

da inserire in organico con la mansione di camerieri o lavapiatti.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi.

● Orario di lavoro: part-time (turni diurni e festivi)

● Località di impiego: Lido Marini, T.S. Giovanni, Ugento contrada

Fontanelle, Torre Pali, Gallipoli.

Per la mansione di cameriere la risorsa si occuperà di servizio ai tavoli della

clientela; per la mansione di lavapiatti la risorsa si occuperà di lavaggio delle

stoviglie. Indispensabile aver adempiuto all’obbligo scolastico. E’ preferibile aver

maturato esperienza pregressa nella mansione, il possesso del diploma, essere

automunito e la conoscenza della lingua inglese.

Sono altresì richiesti possesso della patente B, capacità di utilizzo di internet e

della posta elettronica, capacità di lavorare in gruppo e a contatto con i clienti e

la disponibilità ad eventuali trasferte in altre sedi operative. E’ previsto un

percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 10.07.2025

Cerchi lavoro? Offerte per categorie protette ART.18

L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Fragagnano (TA) – AZIENDA CERCA OPERAIO ELETTRICISTA MECCANICO – Rif.

offerta 8812/2025

Azienda impegnata in attività di “Riparazione e manutenzione di apparecchiature

elettriche” cerca un operaio elettricista meccanico.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Fragagnano (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 11.07.2025

Fragagnano (TA) – AZIENDA CERCA OPERAIO ELETTRICISTA MECCANICO – Rif.

offerta 9334/2025

Azienda impegnata in attività di “Installazione di motori, generatori e

trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo

dell’elettricità” cerca un operaio elettricista meccanico.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Fragagnano (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 08.07.2025

Fragagnano (TA) – AZIENDA CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – Rif. offerta

9073/2025

Azienda impegnata in attività di “Installazione di motori generatori e

trasformatori elettrici e apparecchiature per la distribuzione e il controllo

dell’elettricità” cerca un impiegato amministrativo.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Fragagnano (TA).

E’ gradita, ma non indispensabile, l’esperienza professionale pregressa nella

mansione. Indispensabile il possesso del diploma di scuola secondaria ad

indirizzo economico – amministrativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 03.07.2025

Taranto (TA) – AZIENDA CERCA ADDETTO AL BACK OFFICE – Rif. offerta

8812/2025

Organizzazione sindacale cerca, per la propria sede di taranto, un addetto al

back office. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle

categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Taranto (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 27.06.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CERCA PROGRAMMATORE INFORMATICO – Rif. offerta

7530/2025

Azienda impegnata in attività di “Elettronica per la difesa” e “Costruzioni

aeronautiche” cerca un programmatore informatico. La risorsa deve essere

iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L.

68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: somministrazione 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Grottaglie (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione e la conoscenza

della lingua inglese.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 04.07.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CERCA OPERATORI DI PRODUZIONE – Rif. offerta

7559/2025

Azienda impegnata in attività di “Elettronica per la difesa” e “Costruzioni

aeronautiche” cerca tre operatori di produzione. Le risorse deve essere iscritta

alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: somministrazione 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Grottaglie (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione e la conoscenza

della lingua inglese.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 04.07.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CERCA INGEGNERI DI PRODUZIONE – Rif. offerta

7561/2025

Azienda impegnata in attività di “Elettronica per la difesa” e “Costruzioni

aeronautiche” cerca 4 ingegneri di produzione. Le risorse deve essere iscritta

alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: somministrazione 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Grottaglie (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione. Indispensabile la

conoscenza della lingua inglese e il possesso della laurea in ingegneria.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 04.07.2025

PROVINCIA DI LECCE

Gallipoli (LE) – PER PASTICCERIA SI CERCA CAMERIERE O LAVAPIATTI – Rif.

offerta 7139/2025

Per bar pasticceria si cerca una persona da impiegare nella mansione di

cameriere o lavapiatti.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi.

● Orario di lavoro: part-time (turni diurni e festivi)

● Località di impiego:Lido Marini, T.S. Giovanni, Ugento contrada Fontanelle,

Torre Pali, Gallipoli.

Per la mansione di cameriere, la risorsa si occuperà di servizio ai tavoli della

clientela; per la mansione di lavapiatti, la risorsa si occuperà di lavaggio delle

stoviglie. Indispensabile aver adempiuto all’obbligo scolastico. E’ preferibile aver

maturato esperienza pregressa nella mansione, il possesso del diploma, essere

automunito e la conoscenza della lingua inglese.

Sono altresì richiesti il possesso della patente B, capacità di utilizzo di internet e

della posta elettronica, capacità di lavorare in gruppo e a contatto con i clienti e

la disponibilità ad eventuali trasferte in altre sedi operative. E’ previsto un

percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 10.07.2025

Casarano (LE) – PER AZIENDA DI SERVIZI AMBIENTALI SI CERCA

MAGAZZINIERE – Rif. offerta 8130/2025

Per azienda di servizi ambientali si cerca una persona da impiegare nella

mansione di magazziniere.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi,

apprendistato.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Casarano

Preferibile l’esperienza pregressa nella mansione, il possesso del diploma ed

essere auto-munito. E’ richiesto il possesso della patente B, la capacità di

utilizzo di internet e la disponibilità ad eventuali trasferte nel territorio regionale.

Sono richieste inoltre flessibilità, disponibilità e capacità di organizzarsi ed

affrontare gli imprevisti. E’ previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 10.07.2025

Casarano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCANO OPERAI – Rif. offerta

7091/2025

Per calzaturificio si cercano tre risorse da impiegare nella mansione di operaio.

Le risorse devono essere iscritte alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi,

apprendistato.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Casarano

Le risorse si occuperanno di montaggio della pelletteria, attività di manovia,

modellistica di pelletteria. E’ preferibile aver maturato esperienza nella

mansione, il possesso del diploma in ambito commerciale/economia, la

conoscenza della lingua inglese. E’ altresì richiesta capacità di utilizzo di

internet, della posta elettronica e conoscenza del pacchetto office. E’ previsto un

percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 10.07.2025

Casarano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCANO OPERAI – Rif. offerta

7083/2025

Per calzaturificio si cercano due risorse da impiegare nella mansione di operaio.

Le risorse devono essere iscritte alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi,

apprendistato.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Casarano

Le risorse si occuperanno di montaggio della pelletteria, attività di manovia,

modellistica di pelletteria. E’ preferibile aver maturato esperienza nella

mansione, il possesso del diploma in ambito commerciale/economia, la

conoscenza della lingua inglese. E’ altresì richiesta capacità di utilizzo di

internet, della posta elettronica e conoscenza del pacchetto office. E’ previsto un

percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 10.07.2025

Casarano (LE) – PER “BRAND LABEL SRL” SI CERCANO RISORSE – Rif. offerta

9069/2025

Per “BRAND LABEL SRL” si cerca una risorse da impiegare in una delle seguenti

mansioni:

● impiegato amministrativo

● tessitore

● addetto al taglio

● confezione delle etichette

Le risorse devono essere iscritte alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno (turni notturni e diurni)

● Località di impiego: Casarano

È preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione, il possesso del

diploma, essere automunito e la conoscenza della lingua inglese. E’ altresì

richiesto il possesso della patente B, la capacità di utilizzo di internet e la

disponibilità ad eventuali trasferte nella sede di Carpi (MO).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 03.07.2025

Casarano (LE) – PER “SV71 SRL” SI CERCA RESPONSABILE MANUTENTORE

MACCHINARI o ADDETTO AL MAGAZZINO – Rif. offerta 1688/2025

Per calzaturificio di Casarano, si cerca una persona da impiegare nella mansione

di responsabile manutentore e movimentazione macchinari interni o addetto al

magazzino.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Casarano

La risorsa dovrà svolgere la mansione di manutenzione ordinaria di macchinari

da lavoro e spostamento macchinari in base alla produzione oppure, per la

mansione di addetto al magazzino, dovrà occuparsi di carico e scarico del

prodotto finito, confezionamento prodotto finito, bollettazione merce (emissione

bolle di accompagnamento ) e consegna.

È preferibile essere in possesso del diploma, conoscere la lingua inglese, avere

competenze informatiche, aver maturato esperienza nel settore e aver acquisito

qualifica in ambito calzaturiero. Indispensabile essere in possesso della patente

B ed aver assolto l’obbligo scolastico.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 03.07.2025

Taurisano (LE) – PER “DE.CA. LOGISTICS SRL” SI CERCA RISORSA – Rif. offerta

9408/2025

Per “DE. CA. Logistics Srl” si cerca una persona da impiegare nella mansione di

autista di furgone o riparatore di apparecchi elettromedicali.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 12 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Taurisano.

Non è necessario aver maturato esperienza pregressa nella mansione; è

indispensabile aver assolto all’obbligo scolastico e la conoscenza della lingua

italiana (livello buono); è altresì richiesto il possesso della patente B e la

capacità di utilizzo di internet. E’ previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 09.07.2025

Poggiardo (LE) – PER SUPERMERCATO SI CERCA ADDETTO ALLA VENDITA – Rif.

offerta 7528/2025

Per supermercato si cerca una persona da impiegare nella mansione di addetto

alla vendita.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi.

● Orario di lavoro:part time.

● Località di impiego: Poggiardo.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione richiesta e la conoscenza

della lingua inglese. E’ altresì richiesta capacità di utilizzo di internet e della

posta elettronica.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 04.07.2025

Surano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA CALZOLAIO – Rif. offerta

7768/2025

Per calzaturificio si cerca una persona da impiegare nella mansione di calzolaio.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta:apprendistato, tempo indeterminato o tempo

determinato di 6 mesi.

Orario di lavoro: tempo pieno

Località di impiego: Surano.

E’ preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 05.07.2025

Alessano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA OPERAIO – Rif. offerta

7287/2025

Per calzaturificio si cercano due risorse da impiegare nella mansione di operaio.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta:tempo determinato di 6

mesi/apprendistato

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego:Alessano.

La risorsa svolgerà le seguenti attività: montaggio di pelletteria, manovia,

modellistica in pelletteria. Preferibile possesso del diploma in ambito

commerciale/economico, l’esperienza pregressa nella mansione, la conoscenza

della lingua inglese (livello buono). E’ altresì richiesta la capacità di utilizzo di

internet, della posta elettronica e del seguente programma: pacchetto Office. E’

previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 11.07.2025

Specchia (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA OPERAIO – Rif. offerta

7284/2025

Per calzaturificio si cercano due risorse da impiegare nella mansione di operaio.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi/apprendistato.

Orario di lavoro: tempo pieno.

Località di impiego: Specchia.

La risorsa svolgerà le seguenti attività: montaggio di calzature, manovia,

cucitura a macchina e a mano. Preferibile possesso del diploma in ambito

commerciale/economico, l’esperienza pregressa nella mansione, la conoscenza

della lingua inglese (livello buono). E’ altresì richiesta la capacità di utilizzo di

internet, della posta elettronica e del seguente programma: pacchetto Office. E’

previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 11.07.2025

Cerchi lavoro? Offerte di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete EURES

SEIZE THE SUMMER WITH EURES 2025

ITALIA

STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA IN ITALIA RICERCA PERSONALE

La rete EURES ricerca diversi profili professionali per hotel 4 stelle situato in

provincia di Cosenza. Numerose sono le unità di personale ricercate. Le posizioni

da ricoprire sono le seguenti:

• Staff di cucina: Capo Partita; Commis di Cucina; Pasticcere o Commis di

pasticceria (linea colazione e dessert)

• Staff di sala: Responsabile/Maître di Sala; Chef de Rang; Commis de Rang

(camerieri semplici); Barman

• Ricevimento: Capo Ricevimento; Addetto/a Ricevimento; Portiere Notturno

(con esperienza nel ricevimento)

• Staff ai Piani: Cameriere ai piani (rassetto e pulizia camere, pulizia ambienti

comuni)

• Bagnini: Assistenti Bagnanti con brevetto MIP

• Animazione: Capo Animazione/Piano Bar; Animatrice miniclub, fitness e

balli; Animatrice miniclub.

LUOGO DI LAVORO: provincia di Cosenza, Italia.

TIPO DI CONTRATTO: assunzione a tempo determinato full time. Vitto e alloggio

a carico del datore di lavoro.

REQUISITI: è gradita, ma non obbligatoria, provenienza scuola alberghiera.Per i

candidati al settore ricevimento e responsabili di sala è gradita la conoscenza

della lingua inglese. Per gli assistenti bagnanti obbligatorio il brevetto.

Per candidarsi inviare e una email con allegato un CV a

curriculum@seapalacehotel.it e per conoscenza a

eurescalabria@regione.calabria.it ed eures.puglia@regione.puglia.it specificando

nell’oggetto il nome del profilo per il quale si invia candidatura (esempio:

“Profilo Capo Partita Sea Palace Hotel”).

SCADENZA: 30.09.2025

BELGIO

DISEGNATORE INDUSTRIALE / SVILUPPATORE di SOFTWARE

La rete EURES ricerca un disegnatore industriale ed uno sviluppatore di sotfware

per ICsense NV.

REQUISITI: 5 anni di esperienza, conoscenza della lingua inglese (livello C2),

laurea magistrale od equivalente.

LUOGO DI LAVORO: Gaston Geenslaan 14; 3001 HEVERLEE, Arrondissement di

Lovanio – Belgio

TIPO DI CONTRATTO: full time

Per candidarsi inviare il cv in inglese a Marijke Tuerlinckx (jobs@icsense.com) e,

per cc, a eures@regione.puglia.it

CIPRO

EDITOR

EURES ricerca un editor, grafico, per una azienda di attività di ristorazione

mobile da assumere con contratto a termine e possibilità di assunzione a tempo

indeterminato.

G & C IL VECCHIO POWERHOUSE CHIL BAR LTD è una attività di ristorazione

mobile.

La risorsa individuata dovrà occuparsi di:

Creazione del logo; progettazione di un marchio unico che si adatti all’identità

del negozio; progettazione del menù per cibi e bevande e dei cataloghi, di

insegne, gestione dei social media e della pubblicità, creazione di post, storie,

materiali per Facebook e Instagram; creazione di volantini, magliette del

personale.

LUOGO DI LAVORO: NICOSIA, Cipro

TIPO DI CONTRATTO: part time a tempo determinato (agosto e settembre

2025)

RETRIBUZIONE: Tempo determinato – 1235 EUR al mese (compenso iniziale)

REQUISITI: Istruzione terziaria a ciclo breve; capacità di creare design originali

ed accattivanti; capacità di comprendere focus e tendenze; buone capacità di

collaborazione e gestionali.

Per candidarsi: inviare lettera di presentazione e CV in lingua inglese al datore

di lavoro ed a pchrysanthou@dll.mlsi.gov.cy.

STIVATORE

EURES ricerca n. 2 stivatori per una azienda di attività di ristorazione mobile da

assumere con contratto a termine e possibilità di assunzione a tempo

indeterminato.

G & C IL VECCHIO POWERHOUSE CHIL BAR LTD è una attività di ristorazione

mobile.

La risorsa individuata dovrà occuparsi di:

Creazione del logo; progettazione di un marchio unico che si adatti all’identità

del negozio; progettazione del menù per cibi e bevande e dei cataloghi, di

insegne, gestione dei social media e della pubblicità, creazione di post, storie,

materiali per Facebook e Instagram; creazione di volantini, magliette del

personale.

LUOGO DI LAVORO: NICOSIA, Cipro

TIPO DI CONTRATTO: part time a tempo determinato (agosto e settembre

2025)

RETRIBUZIONE: Tempo determinato – 1235 EUR al mese (compenso iniziale)

REQUISITI: Istruzione terziaria a ciclo breve; capacità di creare design originali

ed accattivanti; capacità di comprendere focus e tendenze; buone capacità di

collaborazione e gestionali.

Per candidarsi: inviare lettera di presentazione e CV in lingua inglese al datore

di lavoro ed a pchrysanthou@dll.mlsi.gov.cy.

DANIMARCA

SI CERCANO 125 IDRAULICI PER LA COSTRUZIONE DI UN

NUOVO OSPEDALE

Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S è alla ricerca di 125 idraulici da

impiegare nella costruzione di un nuovo ospedale

LUOGO DI LAVORO: Odense, Danimarca

TIPO DI CONTRATTO: Contratto full time con salario competitivo

REQUISITI: è richiesta esperienza nel settore. I candidati dovranno effettuare

lavori di installazione e manutenzione di impianti idraulici, dovranno interpretare

i disegni tecnici, avere conoscenza dei sistemi idraulici sul larga scala. E’

richiesta la capacità di lavorare in team e di rispettare le scadenze

Per candidarsi, inviare il curriculum in inglese a hr@odensehpt.dk e, in cc, a

eurespuglia@regione.puglia.it

SCADENZA: 14.07.2025

OPPORTUNITA’ DI LAVORO NEL SETTORE DELL’INGEGNERIA

FARMACEUTICA

La rete EURES, per società danese operante nel settore della produzione

farmaceutica, ricerca DCS Process Automation Engineer.

LUOGO DI LAVORO: Kalundborg, Danimarca

TIPO DI CONTRATTO: full-time

REQUISITI: laurea in ingegneria ed esperienza lavorativa pregressa nel settore.

SCADENZA: 31.12.2025

GERMANIA

L’IMPRESA EDILE TELL BAU GMBH RICERCA DIVERSE FIGURE

L’impresa edile Tell Bau GmbH ricerca le seguenti figure:

● 1 meccanico

E’ richiesto diploma di scuola superiore, conoscenza del tedesco (B1);

● 1 disegnatori impianti civili

E’ richiesto diploma di scuola superiore, conoscenza del tedesco (B1),

interesse per il disegno tecnico e l’immaginazione spaziale, precisione;

● 1 conduttore macchine movimento terra

E’ richiesto diploma di scuola superiore, conoscenza del tedesco (B1),

perfetta padronanza di tutti i lavori di sterro e della realizzazione della più

giusta sottostruttura stradale. È essenziale una conoscenza precisa dei

materiali;

● 1 responsabile ufficio amministrativo

E’ richiesto diploma di scuola superiore, conoscenza del tedesco (B1),

buona conoscenza dei numeri, dell’ortografia, della grammatica e del

computer;

● 1 muratore

E’ richiesto diploma di scuola superiore, conoscenza del tedesco (B1),

esperienza nella cementificazione dei soffitti, nell’installazione di materiali

isolanti e nella regolazione dei camini.

● 1 idraulico

E’ richiesto diploma di scuola superiore, conoscenza del tedesco (B1);

LUOGO DI LAVORO: 26506 Norden, Ostfriesland, Aurich – Germania

TIPO DI CONTRATTO: apprendistato.

Per candidarsi, inviare il curriculum (in inglese o in in tedesco) via email a

ausbildung@tellbau.de e, in cc a eurespuglia@regione.puglia.it indicando

reference number e posizione nell’oggetto dell’e-mail. Il cv può essere anche

inviato per posta al seguente indirizzo: Tell Bau GmbH

Gewerbestraße 23 26506 Norden.

SCADENZA 01.08.2025

PREMIUM FOOD GROUP RICERCA n°50 MACELLAI

Premium Food Group, azienda a conduzione familiare fondata nel 1971 che

fornisce ogni giorno a milioni di persone in tutto il mondo preziose fonti

alimentari e proteiche, ricerca per la sede centrale del gruppo situato a

Rheda-Wiedenbrück n° 50 macellai.

LUOGO DI LAVORO: Rheda-Wiedenbrück, Germania

TIPO DI CONTRATTO: tempo pieno

REQUISITI: esperienza pregresso come macellaio (m/f/d) o come specialista in

tecnologia alimentare o esperienza professionale in una posizione simile;

flessibilità; disponibilità a lavorare su turni.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV e lettera di presentazione in

inglese a sebastian.kropp@premiumfoodgroup.de indicando reference number

e posizione nell’oggetto dell’e-mail.

WOLF SYSTEM GmbH RICERCA n°7 SALDATORI

WOLF System Deutschland, azienda con circa 1.350 dipendenti e una superficie

operativa di 26 ettari, ricerca n°7 saldatori (m/f/d) da inserire immediatamente

nel suo organico, anche per la saldatura a gas inerte o a elettrodo.

LUOGO DI LAVORO: Osterhofen, Bassa Baviera, Germania

TIPO DI CONTRATTO: tempo pieno e indeterminato

REQUISITI: esperienza professionale base (disponibile formazione interna per

ottenimento di una certificazione professionale); disponibilità a lavorare su turni

dalle 05:00 alle 14:00 e dalle 14:00 a mezzanotte.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV e lettera di presentazione in

inglese a Georg.Wenzl@wolfsystem.de indicando reference number e posizione

nell’oggetto dell’e-mail.

GRECIA – CIPRO

LANSERA AB RICERCA n° 10 ADDETTI ALL’ASSISTENZA CLIENTI

ITALIANI AD ATENE

Lansera AB, leader mondiale nel outsourcing, che fornisce servizi di gestione

dell’acquisizione clienti, assistenza clienti, supporto tecnico, recupero crediti e

social media, ricerca n°10 addetti all’assistenza clienti italiani ad Atene.

LUOGO DI LAVORO: Atene, Grecia

TIPO DI CONTRATTO: Contratto full time con stipendio fisso+bonus

REQUISITI: Conoscenza fluente della lingua italiana (livello C2); buona

conoscenza della lingua inglese (livello B1-B2); competenze informatiche

(competenze di base obbligatorie, competenze avanzate come la codifica

preferenziali); cittadinanza UE o permesso di lavoro per la Grecia; eccellenti

capacità comunicative; proattività.

STEWARD/HOSTESS

EURES ricerca 13 steward/hostess per l’azienda GOLDAIR HANDLING CYPRUS

LTD (settore movimentazione merci) che si occuperanno di servizio accettazione

ed accompagnamento passeggeri, servizio bagagli, biglietteria, verifica

documenti di viaggio e identità, coordinamento imbarco, arrivo aeromobili.

LUOGO DI LAVORO: Cipro

TIPO DI CONTRATTO: Contratto part time

REQUISITI: conoscenze informatiche di base, conoscenza di base della lingua

inglese, propensione per il lavoro con il pubblico.

Per candidarsi, inviare il curriculum in inglese alla consulente Eures Maria

Ioakim mioakim@dl.mlsi.gov.cy e, in cc, a eurespuglia@regione.puglia.it

IRLANDA

N. 35 ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLA CARNE

La rete EURES ricerca personale da impiegare in diversi stabilimenti irlandesi di

nota azienda specializzata nella lavorazione di carni.

LUOGO DI LAVORO: diversi stabilimenti, Irlanda.

TIPO DI CONTRATTO: contratto di lavoro full time.

REQUISITI: è richiesta disponibilità a lavorerà su turni diurni e serali con una

rotazione quindicinale.

SCADENZA: 03.07.2025

MALTA

BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS (BMS) TECHNICIAN

La rete EURES ricerca un Building Management Systems (BMS) Technician per

azienda leader nella gestione dell’energia, nei sistemi di sicurezza,

nell’automazione degli edifici e nell’IoT.

LUOGO DI LAVORO: Iz-Zejtun, Malta

TIPO DI CONTRATTO: contratto di lavoro full time.

REQUISITI: conoscenza della lingua inglese (livello C1), patente B ed esperienza

pregressa nel ruolo/settore di almeno due anni.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV e lettera di presentazione in

inglese a eures.recruitment.jobsplus@gov.mt e in cc a

eures.puglia@regione.puglia.it

SCADENZA 16.07.2025

ELV PROJECT ENGINEER

La rete EURES ricerca un ELV Project Engineer per azienda leader nella gestione

dell’energia, nei sistemi di sicurezza, nell’automazione degli edifici e nell’IoT.

LUOGO DI LAVORO: Bulebel, Malta.

TIPO DI CONTRATTO: contratto di lavoro full time.

REQUISITI: conoscenza della lingua inglese (livello C1), patente B ed esperienza

pregressa nel ruolo/settore di almeno due anni.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV e lettera di presentazione in

inglese a eures.recruitment.jobsplus@gov.mt e in cc a

eures.puglia@regione.puglia.it

SCADENZA 16.07.2025

SPAGNA

INGEGNERE SPECIALIZZATO IN INTELLIGENZA ARTIFICIALE

EURES ricerca un ingegnere specializzato in intelligenza artificiale per un

acceleratore in Spagna.

La risorsa si occuperà di ricercare e sviluppare nuove microarchitetture e

progetti per unità di elaborazione di matrice/tensore, innovare e progettare la

prossima generazione di acceleratori di intelligenza artificiale ad alte prestazioni,

guidare gli sforzi di co-progettazione software-hardware per ottimizzare le

prestazioni e l’efficienza complessive del sistema per i carichi di lavoro di

intelligenza artificiale, valutare l’implementazione architetturale dei progetti vpu

e mpu, supportare la perfetta integrazione di vpu e mpu con la CPU scalare.

LUOGO DI LAVORO:Barcellona, Spagna

TIPO DI CONTRATTO: full time tempo determinato

REQUISITI: comprovata esperienza in ricerca e sviluppo di progetti di unità

matrice/tensore per l’accelerazione ai, conoscenza approfondita di varie

architetture di processori scalari e vettoriali,forte conoscenza pratica delle sfide

architetturali nella progettazione di acceleratori multi-core e many-core,

familiarità con l’architettura risc-v e la sua applicazione nella progettazione di

acceleratori, vasta conoscenza pratica dei simulatori funzionali e prestazionali

utilizzati per l’esplorazione e la verifica dell’architettura.

SCADENZA: 17.07.2025

MAIN SOLUTION RICERCA n°2 INGEGNERI ELETTRICI

SPECIALIZZATI NEL SETTORE NAVALE

Main Solution azienda leader nei lavori nel settore nell’elettromeccanica navale

ed industriale ricerca n°2 ingegneri elettrici specializzati nel settore navale.

LUOGO DI LAVORO: Pontevedra, Spagna.

TIPO DI CONTRATTO: contratto di lavoro full time.

REQUISITI: Laurea in Ingegneria Elettronica\Elettrica\Automazione o Meccanica

o titolo equivalente; capacità di disegnare ed interpretare schemi elettrici;

conoscenza del programma di interfaccia grafica HMI; titoli preferenziali sono la

conoscenza della lingua inglese e 3 anni di esperienza nel settore elettrico

navale.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV e lettera di presentazione a

administración@mainsolutions.es e in cc a elisa.gonzalez.perez@xunta.gal

SCADENZA: 14.07.2025

N. 5 TECNICI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DI ASCENSORI

Per azienda leader nelle soluzioni per la mobilità verticale, specializzata nella

progettazione, produzione, installazione, manutenzione e modernizzazione di

ascensori, scale mobili, rampe e tappeti mobili, la rete EURES ricerca n. 5

Elevator Maintenance Technicians.

LUOGO DI LAVORO: Marratxi, Maiorca, Spagna.

TIPO DI CONTRATTO: contratto di lavoro full time.

REQUISITI: si richiede buona conoscenza della lingua Spagnola (livello B2) e

pregressa esperienza nella mansione.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV e lettera di presentazione a

psesma@orona-group.com e in cc a pcpmixto.eures@sepe.es

SCADENZA: 31.07.2025

SVEZIA

SI RICERCA PERSONALE PER ACCIAIERIA

La rete EURES ricerca personale per nota acciaieria con sede a Boden, Svezia

settentrionale. Numerose le posizioni disponibili per elettricisti, meccanici e

operatori.

I candidati ricercati hanno idonea formazione ed esperienza pregressa nel

settore. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese, la conoscenza dello

svedese è un titolo preferenziale.

Le figure professionali ricercate sono:

● Electrician – Hydrogen Plant

● Electrician – Hot mill area

● Electrician – Continuous casting

● Mechanic Hydrogen Plant

● Mechanic Hot Mill

● Mechanic Casting area

● Mechanic Cranes & Lifting equipment

● Process Operator EAF

● Process Operator Hydrogen Plant

● Operator Cranes & Logistic

● Process Operator Hot Mill

● Process Operator Continuous Casting

È possibile inviare la propria candidatura fino al 31 luglio 2025 cliccando sui link

indicati e in copia a eurespuglia@regione.puglia.it

SCADENZA 31.07.2025

HEAD CHEF e CHEF

La rete EURES, in collaborazione con Swedish Public Employment Service,

ricerca un Head Chef ed uno Chef per l’hotel Käringön, del gruppo

Skeppersholme Hotel & Ristorante AB.

REQUISITI: 1/2 anni di esperienza; conoscenza della lingua inglese e svedese

(quest’ultimo requisito è titolo di preferenza).

LUOGO DI LAVORO: Orust nella contea di Västra Götaland

TIPO DI CONTRATTO: fino a 3 mesi

BENEFIT: 225SEK-250 SEK/h per l’Head Chef; 180SEK-200 SEK/h per lo Chef.

Per candidarsi inviare il cv in inglese (unitamente ad una lettera di

presentazione) – indicando nell’oggetto “application chef” – a

marcus@hotell-karingon.se e, per cc, a eures@regione.puglia.it e

banna.thioubou@arbetsformedlingen.se

SCADENZA: 15.07.2025

CHEF

La rete EURES ricerca uno chef per un importante maniero della Svezia, Hooks

Herrgård, a soli 20 minuti a sud di Jönköpin.

LUOGO DI LAVORO: Contea di Jönköping, Svezia

TIPO DI CONTRATTO: full-time

REQUISITI: formazione o esperienza come chef, HACCP.

Per candidarsi inviare il proprio CV in inglese tramite email all’indirizzo

martina.b@hooksherrgard.se e per conoscenza a eurespuglia@regione.puglia.it.

SCADENZA: 17.08.2025

HEALTH AND SAFETY OFFICER

Collen AB, azienda operante nel settore edilizio, ricerca 5 responsabili della

salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

LUOGO DI LAVORO: Stockholm, Svezia

TIPO DI CONTRATTO: full-time

REQUISITI: formazione nel settore Health & Safety ed esperienza pregressa di

3-5 anni.

Per candidarsi inviare il proprio CV (in inglese) a jobs@collen.com ed in Cc a

eurespuglia@regione.puglia.it

SCADENZA: 18.07.2025

Cerchi lavoro? Offerte di lavoro per settore Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Massafra (TA) – TURISMO&LAVORO-GINOSA&MARINA 2025 – ESPERTO

MARKETING – Rif. offerta 8785/2025

Noto esercizio commerciale attivo a Massafra, ricerca due esperti in marketing e

comunicazione, da inserire nel proprio organico.

I colloqui per questa offerta si terranno il prossimo 26 giugno, dalle ore 10:30

alle ore 16:30, presso il Palazzo della Delegazione di Marina di Ginosa (Piazza

Martiri dell’Indipendenza), durante il Job Day “Turismo & Lavoro – Ginosa &

Marina 2025”, evento inserito nel contesto dell’iniziativa “Last call for summer”,

recruiting day “diffuso” nei Centri per l’Impiego dell’ambito Brindisi-Taranto. Si

consiglia di portare con sé più copie sottoscritte di CV da consegnare alle

imprese. Esclusivamente per i candidati residenti o domiciliati fuori dalla Puglia,

nell’ambito della strategia #mareAsinistra, sarà possibile prenotare un colloquio

online compilando il seguente form https://forms.gle/NFn1tiGTL6pRJCXQ8,

indicando obbligatoriamente il codice offerta. I colloqui online si svolgeranno

successivamente.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – COOPERATIVA CERCA EDUCATRICE PROFESSIONALE – Rif.

offerta 8798/2025

Cooperativa cerca educatrice professionale. Si offre contratto a Tempo

Indeterminato full Time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Artigianato – Commercio – Vendita

Taranto (TA) – AUTOCARROZZERIA CERCA VERNICIATORE – Rif. offerta

9437/2025

Taranto autocarrozzeria cerca Verniciatore addetto alla verniciatura dei veicoli.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AUTOCARROZZERIA CERCA MONTATORE – Rif. offerta 9439/2025

Taranto autocarrozzeria cerca Montatore addetto allo smontaggio e montaggio

delle vetture.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AUTOCARROZZERIA CERCA ADDETTO ALLA RIQUADRATURA

DELLE LAMIERE AUTO – Rif. offerta 9440/2025

Taranto autocarrozzeria cerca addetto alla qualifica di battilamiera, per la

riquadratura delle lamiere auto.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AUTOCARROZZERIA CERCA RIFINITORE – Rif. offerta 9441/2025

Taranto autocarrozzeria cerca rifinitore addetto alla rifinitura e lucidatura dei

veicoli.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AUTOCARROZZERIA CERCA MECCANICO – Rif. offerta 9442/2025

Taranto autocarrozzeria cerca meccanico addetto alla riparazione meccanica di

vetture.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AUTOCARROZZERIA CERCA PREPARATORE – Rif. offerta

9446/2025

Taranto autocarrozzeria cerca preparatore addetto alla preparazione dei veicoli

per la verniciatura.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Grottaglie (TA) – AZIENDA DEL SETTORE CALZATURIERO CERCA ORLATRICE

ORLATORE – Rif. offerta 9305/2025

Azienda che produce scarpe su misura, con sede a Grottaglie (TA), cerca

operaia/o orlatrice/orlatore di tomaie.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – NEGOZIO DI OGGETTISTICA CERCA TIROCINANTE

ADDETTO VENDITA – Rif. offerta 8995/2025

Negozio di oggettistica cerca tirocinante addetto vendita.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA RICERCA UNA SARTA MACCHINISTA – Rif.

offerta 9616/2025

Azienda del settore camiceria sita a martina franca, ricerca una sarta

macchinista con esperienza nel settore camiceria e nell’assemblaggio della

camicia. Si offre contratto a tempo determinato part-time con possibilità di

trasformazione.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Taranto (TA) – AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE ELETTRICISTA – Rif. offerta

9336/2025

Taranto agenzia di somministrazione cerca elettricista addetto alla manutenzione

elettrica su impianti civili ed industriali, assemblaggio di componenti e cablaggio

elettrico di quadri con un medio – basso grado di complessità.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE TERMOIDRAULICO – Rif.

offerta 9337/2025

Taranto agenzia di somministrazione cerca termoidraulico addetto

all’installazione di impianti termoidraulici, igienico sanitari e di condizionamento;

installazione tubature, raccordi e valvole; collegamento sistema idraulico ai

sanitari ed agli elettrodomestici ad uso civile; risoluzioni di problematiche

inerenti al malfunzionamento degli impianti.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Italia (UE) – AGENZIA PER IL LAVORO CERCA OPERAI TERMOIDRAULICI

TRASFERTISTI – Rif. offerta 9388/2025

L’ agenzia cerca n.3 Operai Termoidraulici industriali che si occuperanno della

manutenzione di impianti termici e idrici industriali e anche dell’installazione.

L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 3 mesi rinnovabile, vitto

alloggio e indennità di trasferta.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Italia (UE) – AGENZIA PER IL LAVORO CERCA OPERAI ELETTRICISTI

TRASFERTISTI – Rif. offerta 9387/2025

L’ agenzia cerca n.3 Operai elettricisti industriali che si occuperanno della

manutenzione di impianti elettrici industriali, cablaggio quadri e passaggio cavi.

L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 3 mesi rinnovabile, vitto

alloggio e indennità di trasferta.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Cisternino (BR) – CAVA MARMI CERCA ADDETTO SEGHERIA – Rif. offerta

8992/2025

Cava marmi cerca addetto segheria. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato e reale opportunità di trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Cisternino (BR) – CAVA MARMI CERCA ADDETTO TAGLIO – Rif. offerta

8998/2025

Cava marmi cerca addetto al taglio. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato e reale opportunità di trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Cisternino (BR) – CAVA MARMI CERCA MANOVALE – Rif. offerta 9001/2025

Cava marmi cerca manovale. L’azienda offre un contratto a tempo determinato e

reale opportunità di trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione e turismo

Ginosa (TA) – NEG0ZIO CERCA ADDETTO VENDITE – Rif. offerta 9603/2025

Attività commerciale con sede a Marina di Ginosa cerca, per la stagione estiva,

un addetto vendite anche senza esperienza.

Si offre contratto di lavoro a tempo pieno e determinato per i mesi di luglio e

agosto.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Ginosa (TA) – NEGOZIO CERCA ADDETTO AL BANDO SALUMI – Rif. offerta

9604/2025

Attività commerciale con sede a Marina di Ginosa cerca, per la stagione estiva,

un addetto al banco salumi anche senza esperienza. Si offre contratto di lavoro

a tempo pieno e determinato per i mesi di luglio e agosto.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Castellaneta (TA) – STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA CERCA LAVAPIATTI – Rif.

offerta 9609/2025

Struttura turistico ricettiva con sede a Castellaneta Marina cerca, per la stagione

estiva, un lavapiatti da inserire nel proprio organico. Si offre contratto di lavoro

a tempo pieno e determinato.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Ginosa (TA) – TURISMO&LAVORO-GINOSA&MARINA 2025 – CAMERIERE DI SALA

– Rif. offerta 9315/2025

Nota struttura turistico-ricettiva con sede a Marina di Ginosa ricerca n.15

camerieri di sala, con esperienza nella mansione, da inserire nel proprio

organico. Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Ginosa (TA) – TURISMO&LAVORO-GINOSA&MARINA 2025 – COMMIS DI CUCINA

– Rif. offerta 9317/2025

Nota struttura turistico-ricettiva con sede a Marina di Ginosa ricerca n.10

commis di cucina, anche senza esperienza, da inserire nel proprio organico.

Si offre contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Ginosa (TA) – TURISMO&LAVORO-GINOSA&MARINA 2025 – CUOCO CAPO

PARTITA – Rif. offerta 9321/2025

Nota struttura turistico-ricettiva con sede a Marina di Ginosa ricerca n.7 cuochi

capo partita, anche senza esperienza, da inserire nel proprio organico. Si offre

contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Ginosa (TA) – TURISMO&LAVORO-GINOSA&MARINA 2025 – CAMERIERE AI

PIANI – Rif. offerta 9324/2025

Nota struttura turistico-ricettiva con sede a Marina di Ginosa ricerca n.15

camerieri ai piani, anche senza esperienza, da inserire nel proprio organico. Si

offre contratto di lavoro full time a tempo determinato.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Ginosa (TA) – TURISMO&LAVORO-GINOSA&MARINA 2025 – MACELLAIO – Rif.

offerta 9325/2025

Macelleria – braceria con sede a Marina di Ginosa ricerca n.1 macellaio, anche

senza esperienza, da inserire nel proprio organico. Si offre contratto di lavoro

part time a tempo determinato.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Ginosa (TA) – TURISMO&LAVORO-GINOSA&MARINA 2025 – AIUTO CUOCO – Rif.

offerta 9326/2025

Macelleria – braceria con sede a Marina di Ginosa ricerca n.1 aiuto cuoco, anche

senza esperienza, da inserire nel proprio organico. Si offre contratto di lavoro

part time a tempo determinato.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Ginosa (TA) – TURISMO&LAVORO-GINOSA&MARINA 2025 – CAMERIERE – Rif.

offerta 9327/2025

Macelleria – braceria con sede a Marina di Ginosa ricerca n.3 camerieri, anche

senza esperienza, da inserire nel proprio organico. Si offre contratto di lavoro

part time a tempo determinato.

Info, CPI Castellaneta: tel. 0992248101, email

ido.castellaneta@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – RISTORANTE CERCA LAVAPIATTI – Rif. offerta 9568/2025

Importante ristorante di Martina Franca cerca uno/due lavapiatti che devono

occuparsi prevalentemente della pulizia sia della cucina (attrezzatura, piatti,

pentole, ecc …) che della sala e aiutare saltuariamente il personale per la

preparazione degli alimenti. Contratto full time a tempo determinato (3 mesi)

con possibile trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Sanità

Martina Franca (TA) – RSSA CERCA INFERMIERE – Rif. offerta 9372/2025

RSSA cerca infermiere. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 12

mesi full time, disponibilità su turni e anche festivi.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Pulizie e servizi alla persona

Avetrana (TA) – TURISMO&LAVORO-GINOSA&MARINA 2025 – CAMERIERE DI

SALA – Rif. offerta 9289/2025

Privato residente ad Avetrana (TA), ricerca badante per assistenza a persona

anziana autosufficiente.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it