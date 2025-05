Pubblicità in concessione a Google

Ecco tutte le offerte di lavoro attive nell’area della Provincia di Taranto, suddivise per settori.

Le offerte vengono diffuse dall’Arpal (Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro) che si propone di potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro nei territori, avvalendosi di strumenti informativi innovativi tra i quali il portale regionale LAVORO X TE e utilizzando le potenzialità offerte dai social media.

Le Offerte di Lavoro nella Provincia di Taranto

Nella fotografia restituita dal 20° report 2025 prodotto dall’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Taranto di Arpal Puglia si contano 112 annunci, relativi a 286 lavoratori ricercati, che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia”.

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 39 posizioni aperte. Nei settori dell’Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 16 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica sono presenti 25 posizioni. Si trovano inoltre 36 posizioni nel settore della Ristorazione e turismo e 4 posizioni nel settore dell’Agricoltura.

Quarantadue posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 124 posizioni di lavoro all’estero tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES. (Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi)

È possibile candidarsi alle offertedi Lavoro a Taranto e Provincia direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid, inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Taranto, Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra e Martina Franca.

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per tirocini formativi

Martina Franca (TA) – CAFFE’ LETTERARIO CERCA TIROCINANTE BANCONISTA

DI BAR – Rif. offerta /2025

Per prossima apertura di un caffè letterario all’interno di una cartolibreria già

esistente, si cerca una tirocinante banconista di bar.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Grottaglie (TA) – PIZZERIA FORMA TIROCINANTE AIUTO PIZZAIOLO – Rif.

offerta 7493/2025

Pizzeria con sede a Grottaglie (TA) forma un tirocinante aiuto pizzaiolo. La figura

professionale verrà adibita alle attività di supporto al pizzaiolo nella

preparazione degli impasti, degli ingredienti necessari alla farciture delle pizze,

del loro condimento e della loro cottura.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per persone con disabilità ART.1 L.68/99

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Entro la data di scadenza di ogni offerta, è indispensabile, ai fini dell’avviamento

lavorativo, che il candidato sia in possesso del verbale d’invalidità e della

diagnosi funzionale correlata al verbale emesso, entrambi in corso di

validità, non scaduti e privi di omissis.

Si invitano i candidati a presentare tale documentazione al Centro per l’impiego

territorialmente competente per residenza o domicilio.

In difetto, la candidatura non potrà essere trasmessa.

PROVINCIA DI TARANTO

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA MAGAZZINIERE – Rif. offerta 7643/2025

Azienda impegnata in attività di “vendita di mobili per la casa” cerca un

magazziniere iscritto nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato/indeterminato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Martina Franca (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 05.06.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CERCA PROGRAMMATORE INFORMATICO – Rif. offerta

7515/2025

Azienda impegnata in attività di “elettronica per la difesa” e “costruzioni

aeronautiche” cerca un programmatore informatico iscritto nelle liste speciali ex

art. 1, l. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato/indeterminato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Grottaglie (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione. Indispensabile la

conoscenza della lingua inglese. Preferibile (ma non indispensabile) il possesso

di laurea in discipline tecniche o informatiche.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 04.06.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CERCA TECNICI DI PRODUZIONE – Rif. offerta

7554/2025

Azienda impegnata in attività di “elettronica per la difesa” e “costruzioni

aeronautiche” cerca due tecnici di produzione iscritti nelle liste speciali ex art. 1,

l. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: somministrazione 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Grottaglie (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione. Indispensabile la

conoscenza della lingua inglese. Preferibile (ma non indispensabile) il possesso

di laurea in discipline tecniche o in economia.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 04.06.2025

PROVINCIA DI LECCE

Tuglie (LE) – AZIENDA DI ABBIGLIAMENTO CERCA ADDETTO MACCHINA DA

CUCIRE PROFESSIONALE – Rif. offerta 6405/2025

Azienda di confezionamento capi d’ abbigliamento cerca una risorsa iscritta nelle

liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da inserire in organico con la mansione di

addetto macchina da cucire professionale.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Tuglie.

La risorsa si occuperà di confezionare camicie di alta qualità. Indispensabile aver

maturato esperienza nella mansione. Preferibile aver assolto l’obbligo scolastico

e il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 31.05.2025

Gallipoli (LE) – PASTICCERIA CERCA CAMERIERI O LAVAPIATTI – Rif. offerta

7046/2025

Bar pasticceria cerca quattro risorse iscritte nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99

da inserire in organico con la mansione di camerieri o lavapiatti.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi.

● Orario di lavoro: part-time (turni diurni e festivi)

● Località di impiego: Lido Marini, T.S. Giovanni, Ugento contrada

Fontanelle, Torre Pali, Gallipoli.

Per la mansione di cameriere la risorsa si occuperà di servizio ai tavoli della

clientela; per la mansione di lavapiatti la risorsa si occuperà di lavaggio delle

stoviglie. Indispensabile aver adempiuto all’obbligo scolastico. E’ preferibile aver

maturato esperienza pregressa nella mansione, il possesso del diploma, essere

automunito e la conoscenza della lingua inglese. Sono altresì richiesti possesso

della patente B, capacità di utilizzo di internet e della posta elettronica, capacità

di lavorare in gruppo e a contatto con i clienti e la disponibilità ad eventuali

trasferte in altre sedi operative. E’ previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 10.06.2025

Lecce (LE) – STRUTTURA SANITARIA CERCA INFERMIERE – Rif. offerta

7469/2025

Struttura sanitaria cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99

da inserire in organico con la mansione di infermiere.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego:Lecce.

Preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione, il possesso della

patente B ed essere automunito per eventuali spostamenti. Indispensabile il

possesso della laurea in Infermieristica. Sono altresì richieste competenze in

ambito infermieristico per la cura del paziente psichiatrico. E’ previsto un

percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 02.06.2025

Lecce (LE) – STRUTTURA SANITARIA CERCA TECNICO DELLE RIABILITAZIONE

– Rif. offerta 7476/2025

Struttura sanitaria cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99

da inserire in organico con la mansione di tecnico della riabilitazione psichiatrica.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno, diurni e festivi.

● Località di impiego:Lecce.

Preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione, il possesso della

patente B ed essere automunito per eventuali spostamenti. Indispensabile il

possesso della laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica. E’ previsto un

percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 02.06.2025

Lecce (LE) – STRUTTURA SANITARIA CERCA OPERATORE SOCIO SANITARIO

– Rif. offerta 7495/2025

Struttura sanitaria cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99

da inserire in organico con la mansione di operatore socio sanitario.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 12 mesi.

● Orario di lavoro: tempo pieno, su turnazione.

● Località di impiego:Lecce.

Preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione, aver adempiuto

all’obbligo scolastico, il possesso della patente B ed essere automunito.

Indispensabile il possesso della qualifica in operatore socio – sanitario. Sono

altresì richieste competenze nella cura del paziente psichiatrico ed in particolare

sull’igiene dello stesso e dell’ambiente che lo circonda. E’ previsto un percorso

formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 02.06.2025

Lecce (LE) – RISTORANTE CERCA FIGURE PROFESSIONALI – Rif. offerta

7511/2025

Ristorante cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da

inserire in organico con la mansione di addetto all’accoglienza clienti, aiuto

cucina o lavapiatti.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi o

apprendistato.

● Orario di lavoro: part – time.

● Località di impiego:Lecce.

Addetto all’accoglienza clienti: la risorsa si occuperà di accoglienza clienti nel

locale, verifica prenotazione ed accompagnamento al tavolo. Cameriere: la

risorsa si occuperà di servizio al tavolo di cibi e bevande e sistemazione del

tavolo. Aiuto cucina: la risorsa si occuperà di preparazione delle portate in

cucina. Lavapiatti: la risorsa si occuperà di lavaggio piatti, stoviglie e bicchieri.

E’ preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione, aver assolto

all’obbligo scolastico, essere automunito e la conoscenza della lingua inglese

(livello A1).

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 02.06.2025

Galatina (LE) – AZIENDA DI SERVIZI LOGISTICI CERCA MAGAZZINIERE

CARRELLISTA – Rif. offerta 6050/2025

Azienda di servizi logistici cerca due risorse iscritte nelle liste speciali ex art. 1, l.

68/99 da inserire in organico con la mansione di magazziniere carrellista.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Galatina.

La risorsa si occuperà di: gestione scarichi con l’ausilio di carrelli elettrici,

picking della merce, controllo e spunta merce in arrivo, sistemazione merce su

pallet, stoccaggio merce con carrelli retrattili.

Indispensabile aver adempiuto all’obbligo scolastico, il possesso della patente B

e il possesso del patentino di carrellista. E’ preferibile aver maturato esperienza

pregressa nella mansione. Sono inoltre richieste le seguenti competenze:

flessibilità e capacità organizzative. E’ previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 20.05.2025

Soleto (LE) – AZIENDA DI IMPIANTI CERCA INSTALLATORE ELETTRICO – Rif.

offerta 6399/2025

Azienda di impianti cerca una risorsa iscritta nelle liste speciali ex art. 1, l.

68/99 da inserire in organico con la mansione di installatore elettrico.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 6 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Soleto.

La risorsa si occuperà di: installazione di impianti elettrici civili e industriali,

impianti fotovoltaici e impianti di pubblica illuminazione. Indispensabile il

possesso del diploma; preferibile il possesso della patente B, essere automunito

e l’aver maturato esperienza pregressa nella mansione. E’ altresì richiesta

capacità di utilizzo della posta elettronica e di internet e

attitudine/predisposizione alla flessibilità.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 31.05.2025

Ugento(LE) – SUPERMERCATO CERCA RISORSA – Rif. offerta 5262/2025

Azienda di commercio all’ingrosso di materiale elettrico cerca una risorsa iscritta

nelle liste speciali ex art. 1, L. 68/99 da inserire in organico con la mansione di

esperto di creazione di video pubblicitari.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Ugento.

Indispensabile il possesso del diploma in grafica e l’aver maturato esperienza

pregressa nella mansione; preferibile il possesso della patente B e la conoscenza

della lingua inglese.

E’ altresì richiesta capacità di utilizzo della posta elettronica, di internet e dei

seguenti programmi: software per montaggio di video pubblicitari per prodotti di

illuminazione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3),

email idocollocamentomirato.lecce@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 23.05.2025

PROVINCIA DI BRINDISI

Francavilla fontana (BR) – AZIENDA CERCA SOCIAL MEDIA MANAGER – Rif.

offerta 7389/2025

Emittente televisiva privata locale, ricerca un social media manager da inserire

nell’organico, iscritto nelle liste speciali di cui all’art. 1 co. 1 L. 68/99 (persone

con disabilità). Sede di Lavoro: Francavilla Fontana (Br). Tipologia contrattuale

prevista: tempo determinato con orario di lavoro part – time. La risorsa si

occuperà di redigere e pianificare strategie di social media marketing; redigere

piani editoriali per i canali social e blog; gestire i canali ufficiali dei social.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0831544117, email

collocamentomirato.brindisi@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 27.05.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte categorie protette ART.18 L.68/99

PROVINCIA DI TARANTO

Sava (TA) – AZIENDA CERCA ELETTROMECCANICO – Rif. offerta 7685/2025

Azienda Metalmeccanica impegnata in attività di Installazione e Manutenzione di

Impianti Elettrici Industriali ricerca elettromeccanico. La risorsa deve essere

iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L.

68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Sava (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 05.06.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CERCA PROGRAMMATORE INFORMATICO – Rif. offerta

7530/2025

Azienda impegnata in attività di “Elettronica per la difesa” e “Costruzioni

aeronautiche” cerca un programmatore informatico. La risorsa deve essere

iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L.

68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: somministrazione 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Grottaglie (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione e la conoscenza

della lingua inglese.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 04.06.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CERCA OPERATORI DI PRODUZIONE – Rif. offerta

7559/2025

Azienda impegnata in attività di “Elettronica per la difesa” e “Costruzioni

aeronautiche” cerca tre operatori di produzione. Le risorse deve essere iscritta

alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: somministrazione 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Grottaglie (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione e la conoscenza

della lingua inglese.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 04.06.2025

Grottaglie (TA) – AZIENDA CERCA INGEGNERI DI PRODUZIONE – Rif. offerta

7561/2025

Azienda impegnata in attività di “Elettronica per la difesa” e “Costruzioni

aeronautiche” cerca 4 ingegneri di produzione. Le risorse deve essere iscritta

alle liste speciali riservate alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: somministrazione 12 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Grottaglie (TA).

E’ gradita l’esperienza professionale pregressa nella mansione. Indispensabile la

conoscenza della lingua inglese e il possesso della laurea in ingegneria.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0992248122, email

collocamentomirato.taranto@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 04.06.2025

PROVINCIA DI LECCE

Surano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA CALZOLAIO – Rif. offerta

7768/2025

Per calzaturificio si cerca una persona da impiegare nella mansione di calzolaio.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta:apprendistato, tempo indeterminato o tempo

determinato di 6 mesi.

Orario di lavoro: tempo pieno

Località di impiego: Surano.

E’ preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 05.06.2025

Taurisano (LE) – PER AZIENDA DI RIPARAZIONE SI CERCA RISORSA – Rif.

offerta 5809/2025

Per casa di cura, si cerca una persona da impiegare nella mansione di infermiere

o oss. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato o tirocinio.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Prov.le Collepasso – Casarano

Preferibile aver acquisito esperienza per la mansione richiesta e il possesso della

patente B. Indispensabile il possesso della laurea in Scienze Infermieristiche o

qualifica di Oss.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 04.06.2025

Collepasso (LE) – PER CASA DI CURA SI CERCA INFERMIERE O OSS

– Rif. offerta 4604/2025

Per casa di cura, si cerca una persona da impiegare nella mansione di infermiere

o oss. La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato o tirocinio.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Prov.le Collepasso – Casarano

Preferibile aver acquisito esperienza per la mansione richiesta e il possesso della

patente B. Indispensabile il possesso della laurea in Scienze Infermieristiche o

qualifica di Oss.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 25.05.2025

Melpignano (LE) – PER FALEGNAMERIA SI CERCA RISORSA – Rif. offerta

7327/2025

Per falegnameria, si cerca una persona da impiegare in una delle seguenti

mansioni: falegname, impiegato tecnico o impiegato amministrativo.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate

alle categorie protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo indeterminato, apprendistato.

● Orario di lavoro: tempo pieno/part-time.

● Località di impiego: Melpignano.

Per la mansione di falegname, la risorsa si occuperà di: lavorazione del legno;

per la mansione di impiegato tecnico la risorsa si occuperà di progettazione e

realizzazione commesse clienti; per la mansione di impiegato amministrativo la

risorsa si occuperà di gestione della contabilità generale, scadenzari clienti e

fornitori, gestione del personale. Indispensabile il possesso del diploma in

ambito tecnico; preferibile il possesso della laurea in ambito commerciale. E’

altresì richiesta capacità di utilizzo di internet, della posta elettronica, la

conoscenza del pacchetto office e dei seguenti linguaggi di programmazione:

autocad – rhinoceros. E’ inoltre richiesta la capacità di lavorare in team. E’

previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 28.05.2025

Lecce (LE) – PER COOP. VA SOCIALE SI CERCA OPERATORE SOCIALE

– Rif. offerta 6249/2025

Per coop.va sociale, si cerca una persona da impiegare nella mansione di

operatore sociale.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6/9 mesi, tempo

indeterminato.

● Orario di lavoro: pieno o part time, su turni

● Località di impiego: sedi operative in prov. di Lecce

La risorsa si occuperà di prendere in carico i beneficiari accolti dal SAI in tutte le

fasi e attività del progetto, indirizzare i beneficiari nella tutela sociale, legale,

sanitaria, psicologica ed economica fornendo tutte le informazioni necessarie.

Indispensabile il possesso del diploma, della patente B ed essere automuniti. E’

preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione, la conoscenza

delle lingue inglese e francese. E’ altresì richiesta capacità di utilizzo di internet

e della posta elettronica. E’ previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 08.06.2025

Nardò (LE) – AZIENDA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO CERCA PERSONALE

– Rif. offerta 6031/2025

Azienda di commercio al dettaglio di materiale edile cerca una risorsa iscritta

nelle liste speciali ex art. 1, l. 68/99 da inserire in organico in una delle seguenti

mansioni: grafico, operatore servizio clienti o addetto ufficio acquisti.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi o

apprendistato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Nardò

Per la mansione di grafico la risorsa si occuperà di: sviluppo manuali e

post-produzione render; per la mansione di operatore servizio clienti la risorsa si

occuperà di: gestione del centralino inbound e delle attività di informazione e

assistenza; per la mansione di addetto ufficio acquisti la risorsa si occuperà di:

attività di collaborazione su gestione del traffico merci, di importazione merci

internazionali e della procedura di sdoganamento merci.

Indispensabile il possesso della laurea in Economia/Lingue/Graphic Design, la

conoscenza della lingua inglese (livello B2), il possesso della patente B. E’

preferibile aver

maturato esperienza pregressa nella mansione. E’ altresì richiesta capacità di

utilizzo di internet, della posta elettronica e dei seguenti programmi: pacchetto

Office e Pacchetto Adobe (Grafico).

Sono inoltre richieste le seguenti competenze: ordine, buona dialettica, ottime

capacità organizzative e proattività. E’ previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 04.06.2025

Aradeo (LE) – PER AZIENDA DI ARREDAMENTO SI CERCA MANOVALE GENERICO

– Rif. offerta 5756/2025

Per azienda di arredamento civile, si cerca una persona da impiegare nella

mansione di manovale generico.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Aradeo.

La risorsa si occuperà di supporto all’attività di produzione e/o di montaggio e

allestimento attività commerciali e navali; Preferibile aver assolto l’obbligo

scolastico.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 01.06.2025

Galatina (LE) – PER AZIENDA DI SERVIZI LOGISTICI SI CERCA MAGAZZINIERE

CARRELLISTA – Rif. offerta 6057/2025

Per azienda di servizi logistici, si cerca una persona da impiegare nella mansione

di magazziniere carrellista.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 7 mesi

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Galatina.

La risorsa si occuperà di: gestione scarichi con l’ausilio di carrelli elettrici,

picking della merce, controllo e spunta merce in arrivo, sistemazione merce su

pallet, stoccaggio merce con carrelli retrattili. Indispensabile aver adempiuto

all’obbligo scolastico, il possesso della patente B e il possesso del patentino di

carrellista. E’ preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione.

Sono inoltre richieste le seguenti competenze: flessibilità e capacità

organizzative. E’ previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 04.06.2025

Poggiardo (LE) – PER SUPERMERCATO SI CERCA ADDETTO ALLA VENDITA – Rif.

offerta 7528/2025

Per supermercato si cerca una persona da impiegare nella mansione di addetto

alla vendita.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi.

● Orario di lavoro:part time.

● Località di impiego: Poggiardo.

È preferibile aver maturato esperienza nella mansione richiesta e la conoscenza

della lingua inglese. E’ altresì richiesta capacità di utilizzo di internet e della

posta elettronica.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 04.06.2025

Matino (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA ADDETTO AMMINISTRATIVO

CONTABILE – Rif. offerta 4772/2025

Per calzaturificio, si cerca una persona da impiegare nella mansione di addetto

amministrativo contabile.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 6 mesi, apprendistato

● Orario di lavoro: part time

● Località di impiego: Matino

La risorsa si occuperà di inserimento prima nota (data entry) e mansioni di

segreteria e front office. Indispensabile il possesso del diploma, il possesso della

patente B; preferibile aver maturato esperienza lavorativa.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 09.06.2025

Casarano (LE) – PER AZIENDA DI TRASPORTO SI CERCA MAGAZZINIERE – Rif.

offerta 4476/2025

Per azienda di trasporto si cerca una persona da impiegare nella mansione di

magazziniere.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 7 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: territorio regionale

La risorsa sarà impiegata a svolgere la mansione su tutto il territorio regionale.

Requisiti richiesti: – preferibile il possesso del diploma o aver assolto l’obbligo

scolastico, esperienza pregressa nella mansione e il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 23.05.2025

Casarano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCANO OPERAI – Rif. offerta

7091/2025

Per calzaturificio si cercano tre risorse da impiegare nella mansione di operaio.

Le risorse devono essere iscritte alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi,

apprendistato.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Casarano

Le risorse si occuperanno di montaggio della pelletteria, attività di manovia,

modellistica di pelletteria. E’ preferibile aver maturato esperienza nella

mansione, il possesso del diploma in ambito commerciale/economia, la

conoscenza della lingua inglese. E’ altresì richiesta capacità di utilizzo di

internet, della posta elettronica e conoscenza del pacchetto office. E’ previsto un

percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 26.05.2025

Casarano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCANO OPERAI – Rif. offerta

7083/2025

Per calzaturificio si cercano tre risorse da impiegare nella mansione di operaio.

Le risorse devono essere iscritte alle liste speciali riservate alle categorie

protette ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi,

apprendistato.

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Casarano

Le risorse si occuperanno di montaggio della pelletteria, attività di manovia,

modellistica di pelletteria. E’ preferibile aver maturato esperienza nella

mansione, il possesso del diploma in ambito commerciale/economia, la

conoscenza della lingua inglese. E’ altresì richiesta capacità di utilizzo di

internet, della posta elettronica e conoscenza del pacchetto office. E’ previsto un

percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 26.05.2025

Gallipoli (LE) – PER PASTICCERIA SI CERCA CAMERIERE O LAVAPIATTI – Rif.

offerta 7139/2025

Per bar pasticceria si cerca una persona da impiegare nella mansione di

cameriere o lavapiatti.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi.

Orario di lavoro: part-time (turni diurni e festivi)

Località di impiego:Lido Marini, T.S. Giovanni, Ugento contrada Fontanelle, Torre

Pali, Gallipoli.

Per la mansione di cameriere, la risorsa si occuperà di servizio ai tavoli della

clientela; per la mansione di lavapiatti, la risorsa si occuperà di lavaggio delle

stoviglie. Indispensabile aver adempiuto all’obbligo scolastico. E’ preferibile aver

maturato esperienza pregressa nella mansione, il possesso del diploma, essere

automunito e la conoscenza della lingua inglese. Sono altresì richiesti il possesso

della patente B, capacità di utilizzo di internet e della posta elettronica, capacità

di lavorare in gruppo e a contatto con i clienti e la disponibilità ad eventuali

trasferte in altre sedi operative. E’ previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 26.05.2025

Ruffano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO –

Rif. offerta 4768/2025

Per calzaturificio si cerca una persona da impiegare nella mansione di impiegato

amministrativo.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato 6 mesi,

apprendistato, tempo indeterminato

● Orario di lavoro: tempo pieno

● Località di impiego: Ruffano

La risorsa sarà impiegata a svolgere la mansione su tutto il territorio regionale.

Requisiti richiesti: – preferibile il possesso del diploma o aver assolto l’obbligo

scolastico, esperienza pregressa nella mansione e il possesso della patente B.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 24.05.2025

Taurisano (LE) – PER PIZZERIA SI CERCA MAGAZZINIERE – Rif. offerta

7301/2025

Per pizzeria si cerca una persona da impiegare nella mansione di magazziniere.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 9 mesi

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego: Taurisano.

La risorsa si occuperà dello stoccaggio del prodotto finito. E’ indispensabile aver

maturato esperienza nella mansione, il possesso del diploma, aver assolto

all’obbligo scolastico, il possesso della patente B ed essere automunito;

preferibile la conoscenza della lingua inglese. E’ altresì richiesta capacità di

utilizzo di internet e flessibilità oraria.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 28.05.2025

Alessano (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA OPERAIO – Rif. offerta

7287/2025

Per calzaturificio si cercano due risorse da impiegare nella mansione di operaio.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

● Tipologia contrattuale proposta:tempo determinato di 6

mesi/apprendistato

● Orario di lavoro: tempo pieno.

● Località di impiego:Alessano.

La risorsa svolgerà le seguenti attività: montaggio di pelletteria, manovia,

modellistica in pelletteria. Preferibile possesso del diploma in ambito

commerciale/economico, l’esperienza pregressa nella mansione, la conoscenza

della lingua inglese (livello buono). E’ altresì richiesta la capacità di utilizzo di

internet, della posta elettronica e del seguente programma: pacchetto Office. E’

previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 27.05.2025

Specchia (LE) – PER CALZATURIFICIO SI CERCA OPERAIO – Rif. offerta

7284/2025

Per calzaturificio si cercano due risorse da impiegare nella mansione di operaio.

La risorsa deve essere iscritta alle liste speciali riservate alle categorie protette

ex art. 18, comma 2, L. 68/99.

Tipologia contrattuale proposta: tempo determinato di 6 mesi/apprendistato.

Orario di lavoro: tempo pieno.

Località di impiego: Specchia.

La risorsa svolgerà le seguenti attività: montaggio di calzature, manovia,

cucitura a macchina e a mano. Preferibile possesso del diploma in ambito

commerciale/economico, l’esperienza pregressa nella mansione, la conoscenza

della lingua inglese (livello buono). E’ altresì richiesta la capacità di utilizzo di

internet, della posta elettronica e del seguente programma: pacchetto Office. E’

previsto un percorso formativo.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0832/1566001(interno 3)

SCADENZA: 27.05.2025

PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi (BR) – AZIENDA CERCA ADDETTO AL CONTROLLO QUALITA’ – Rif. offerta

7442/2025

Azienda operante nel settore della logistica relativa alla distribuzione delle

merci, ricerca un addetto al controllo qualità da inserire nel proprio organico,

iscritto nelle liste speciali riservate alle CATEGORIE PROTETTE ex art. 18,

comma 2, L. 68/99.

Sede di Lavoro: Brindisi. Tipologia contrattuale prevista: tempo determinato full

time . Titolo di studio: Diploma Tecnico (preferibilmente diploma aeronautico).

La risorsa si occuperà del controllo della conformità delle certificazioni relative ai

materiali, gestire ed archiviare documentazione di propria competenza

conoscendo le normative aeronautiche.

Per info, Ufficio collocamento mirato disabili: tel 0831544117, email

collocamentomirato.brindisi@arpal.regione.puglia.it

SCADENZA: 28.05.2025

Lavoro Taranto e Provincia. Offerte per settore

Amministrativo – ICT – Servizi digitali

Taranto (TA) – SOCIETÀ DI CALL CENTER CERCA TELEFONISTI – Rif. offerta

7427/2025

Taranto società di telecomunicazioni cerca trenta addetti ai call center per la

vendita nei settori telco ed energy.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – SOCIETÀ COOPERATIVA CERCA SEGRETARIA D’UFFICIO – Rif.

offerta 7278/2025

Società cooperativa cerca segretaria d’ufficio che abbia conoscenze del settore

bancario.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – IMPIEGATO TECNICO – Rif. offerta 7045/2025

ll centro per l’impiego di Taranto ricerca per conto di Evoluzione ecologica srl n.2

impiegato tecnico . Si offre contratto con articolazione full time.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – PROGETTISTI DISEGNATORI CAD – Rif. offerta 7047/2025

Il Centro per l’impiego di Taranto ricerca per conto di FBM srl n.2 progettisti

disegnatori cad. si offre contratto con articolazione full time.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – ANALISTA PROGRAMMATORE – Rif. offerta 7134/2025

Il Centro per l’impiego di Taranto ricerca per conto di SINCON srl n.3 analista

programmatore. si offre contratto con articolazione full time a tempo

indeterminato.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Alberobello (BA) – ARTIGIANATO DEL LEGNO CERCA PROGETTISTA INTERIOR

DESIGNER – Rif. offerta 7585/2025

Azienda che si occupa di lavori di falegnameria in genere cerca un progettista

interior designer con conoscenza e formazione cad – disegno 2, in dettaglio

conoscenza di “arredo cad, puntocad, disegno 3d e rendering.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Lavoro Taranto e Provincia. Offerteper settore Artigianato – Commercio – Vendita

Castellaneta (TA) – SALONE DI PARRUCCHIERA RICERCA UNA PARRUCCHIERA –

Rif. offerta 7576/2025

Il CPI di Massafra ricerca per salone di parrucchiera , con sede in Marina di

Castellaneta, una risorsa da inserire nel proprio organico con contratto a

chiamata.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA TERMOIDRAULICA CERCA

TECNICO CALDAIE E CLIMATIZZATORI – Rif. offerta 7424/2025

Azienda operante nel settore della termoidraulica cerca tecnico caldaie e

climatizzatori; si richiede il possesso del Patentino F-GAS con esperienza di

almeno due anni. Si offre contratto a tempo determinato part-time.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCA UN COMMESSO DI VENDITA – Rif. offerta

7376/2025

Azienda attiva nel settore caseario, con sede di lavoro in San Pietro in Bevagna –

Manduria (Ta), ricerca un commesso di vendita. Si offre contratto di lavoro

full-time, tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Torricella (TA) – SI CERCANO DUE ENOLOGI – Rif. offerta 7277/2025

Azienda nel settore vinicolo con sede legale a Torricella (TA) cerca due enologi.

Si offre contratto di lavoro full time, tempo determinato, con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Manduria (TA) – SI CERCA UN COMMESSO DI VENDITA – Rif. offerta 7382/2025

Azienda attiva nel settore caseario, con sede di lavoro in Manduria (Ta), ricerca

un commesso di vendita. Si offre contratto di lavoro full-time, tempo

determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA)- BAR CERCA BARISTA – Rif. offerta 7370/2025

Bar cerca barista. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 6 mesi

con possibilità di trasformazione.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – CAFFE’ LETTERARIO CERCA TIROCINANTE BANCONISTA

DI BAR – Rif. offerta 7418/2025

Per prossima apertura di un caffè letterario all’interno di una cartolibreria già

esistente, si cerca una tirocinante banconista di bar.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – PRIVATO CERCA BABY SITTER – Rif. offerta 7247/2025

La famiglia cerca una Baby Sitter che si possa occupare dell’assistenza di 2

bambine rispettivamente di 6 e 3 anni. Si offre un contratto a tempo indeterminato part time da definire in fase di colloquio.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Locorotondo (BA) – GELATERIA CERCA BANCONIERE DI BAR – Rif. offerta

7279/2025

L’ azienda cerca n.4 banconieri di Bar che debbano gestire il banco e la

macchina per il gelato, devono avere esperienza nel servizio alla clientela e

utilizzo della cassa. L’azienda offre un contratto a tempo determinato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – IMPORTANTE PASTICCERIA BAR CERCA BARISTA – Rif.

offerta 7510/2025

La risorsa ricerca anche con un minimo di esperienza nella mansione si occuperà

del servizio al banco, accoglienza clienti, preparazione di colazione, caffè,

cappuccini e aperitivi. Si offre assunzione a tempo determinato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA FABBRIC. MATER. PLASTICO CERCA

ADD.ALL’IMBALLAGGIO – Rif. offerta 7536/2025

L’azienda operante nella fabbricazione di materiali in plastica per le confezioni di

abbigliamento ricerca una risorsa da inserire con la mansione di addetto

all’imballaggio di accessori settore confezioni abbigliamento che si occuperà

delle fasi di produzione e confezionamento di grucce/appendiabiti. L’azienda

offre un contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Costruzioni – Impianti – Logistica

Taranto (TA) – AZIENDA METALMECCANICA CERCA ELETTRICISTI- Rif. offerta

7601/2025

Taranto azienda metalmeccanica operante nel settore civile ed industriale cerca

elettricisti specializzati nell’impiantistica elettrica.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – CARPENTIERE – Rif. offerta 7140/2025

Il Centro per l’impiego di Taranto ricerca per conto di Gamit n.5 carpentieri. Si

offre contratto con articolazione full time a tempo determinato.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Taranto (TA) – MECCANICO – Rif. offerta 7141/2025

Il Centro per l’impiego di Taranto ricerca per conto di Gamit n.5 meccanici. Si

offre contratto con articolazione full time a tempo determinato.

Info, CPI Taranto: tel. 0992248141, email ido.taranto@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – AZIENDA CERCA UN MECCANICO ADDETTO A

RETTIFICA/MOTORI – Rif. offerta 7844/2025

Azienda sita in Massafra, attiva nel settore del commercio di ricambi per veicoli

e nella rettifica motori, cerca un meccanico da inserire in organico.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – AZIENDA RICERCA UN TECNICO OPERATORE AUTOCAD – Rif.

offerta 7217/2025

Massafra, azienda operante nel settore dell’edilizia ricerca un tecnico operatore

autocad (geometra /ingegnere /architetto).

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Torricella (TA) – SI CERCANO DIECI OPERAI CANTINIERI – Rif. offerta

7273/2025

Azienda operante nel settore vinicolo, con sede di lavoro a Torricella (TA),

ricerca dieci operai cantinieri. Le risorse dovranno occuparsi del presidio della

zona scarico uve e trasformazione delle stesse, riempimento silos, pressatura,

lavaggio vasche e condutture. Si offre contratto Full Time a Tempo Determinato,

a partire dall’uno agosto, fino a completamento della raccolta dell’uva.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA AUTOTRASPORTI CERCA AUTISTA PAT. CQC – CE

MERCI – Rif. offerta 7588/2025

L’azienda cerca autista con patente CE – CQC MERCI per autotreno (bilico) per

trasporto acqua per il periodo stagionale e carico e scarico della biomassa

presso centrali di raccolta in Calabria, disponibilità per la trasferta. L’azienda

offre un contratto iniziale a tempo determinato di 6 mesi con possibile

trasformazione a tempo indeterminato, orario di lavoro full time e riposo la

domenica.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA CERCA ELETTRICISTA ELETTROTECNICO – Rif.

offerta 7842/2025

Azienda di Martina Franca leader nel settore della progettazione e installazione

di impianti professionali cerca un elettricista/elettrotecnico. L’azienda offre un

contratto a tempo indeterminato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Ristorazione e turismo

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCANO DODICI CAMERIERI – Rif. offerta

7892/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (TA),

ricerca n. 12 camerieri da inserire nel proprio staff per la stagione estiva. Si

offre contratto di lavoro full-time, tempo determinato con possibilità di

trasformazione in tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCANO SEI ADDETTI ALLA PULIZIA CAMERE –

Rif. offerta 7894/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (TA),

ricerca n.6 addetti alla pulizia camere da inserire nel proprio organico. Si offre

contratto di lavoro full-time, tempo determinato con possibilità di

trasformazione in tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCA ADDETTO ALL’ ACCOGLIENZA DI

RISTORANTE – Rif. offerta 7907/2025

Attività ristorativa, con sede di lavoro a San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta),

ricerca, per la stagione estiva, un addetto all’accoglienza. Si offre contratto di

lavoro a tempo determinato, full-time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Torricella (TA) – SI CERCANO DUE CAMERIERI – Rif. offerta 7300/2025

Pub all’aperto, con sede di lavoro a Torricella – (TA), ricerca n. 2 camerieri da

inserire nel proprio staff per la stagione estiva. Si offre contratto di lavoro

full-time, tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

San Pietro in Bevagna (TA) – SI CERCA CUOCO ADDETTO ALLA PREPARAZIONE

DI CARNI ALLA GRIGLIA – Rif. offerta 7375/2025

Azienda con sede di lavoro in San Pietro in Bevagna – Manduria (Ta) ricerca n.1

cuoco addetto alla preparazione di carne alla griglia per la stagione estiva. Si

offre contratto di lavoro full-time, tempo determinato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCA UN AIUTO CUOCO – Rif. offerta 7369/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca un aiuto cuoco da

inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro full-time a tempo

determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Sava (TA) – SI CERCANO DUE CAMERIERI – Rif. offerta 7371/2025

Attività ristorativa con sede di lavoro a Sava (TA), ricerca due camerieri da

inserire nel proprio staff. Si offre contratto di lavoro full-time a tempo

determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Massafra (TA) – BAR RICERCA UN/A BARISTA – Rif. offerta 7372/2025

Noto bar con sede a Palagiano è alla ricerca di un/a barista da inserire nel

proprio organico.

Info, CPI Massafra: tel. 0992248002, email

ido.massafra@arpal.regione.puglia.it

Alberobello (BA) – AZIENDA ENOGASTRONOMICA CERCA COMMESSI ADD.ALLE

VENDITE – Rif. offerta 6062/2025

L’azienda enogastronomica cerca numero due commessi addetti alle vendite

senza esperienza o minima esperienza, di prodotti gastronomici locali, con

ottima predisposizione e relazione con il pubblico. L’azienda offre un contratto

inizialmente a tempo determinato full time di 6+6 mesi con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Grottaglie (TA) – AZIENDA NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE CERCA

CAMERIERI DI SALA – Rif. offerta 7737/2025

Azienda nel settore della ristorazione, con sede a Grottaglie (TA), ricerca due

camerieri di sala. Le figure professionali si occuperanno di assistere i clienti,

prendere le ordinazioni, comunicare con il reparto cucina, consigliare e

informare sui cibi, sui vini e sugli alcolici da abbinare; redigere e presentare il

conto, pulire gli ambienti e locali.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Grottaglie (TA) – PIZZERIA FORMA TIROCINANTE AIUTO PIZZAIOLO – Rif.

offerta 7493/2025

Pizzeria con sede a Grottaglie (TA) forma un tirocinante aiuto pizzaiolo. La figura

professionale verrà adibita alle attività di supporto al pizzaiolo nella

preparazione degli impasti, degli ingredienti necessari alla farciture delle pizze,

del loro condimento e della loro cottura.

Info, CPI Grottaglie: tel. 0992248025, email

ido.grottaglie@arpal.regione.puglia.it

Alberobello (BA) – IMPORTANTE HOTEL CERCA LAVAPIATTI – Rif. offerta

7490/2025

Importante hotel cerca lavapiatti. L’azienda offre un contratto a tempo

determinato di 7 mesi.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Alberobello (BA) – IMPORTANTE HOTEL CERCA ADDETTI AL RICEVIMENTO – Rif.

offerta 7494/2025

Importante hotel cerca addetti al ricevimento. Si offre assunzione a tempo

determinato full time. L’azienda offre un contratto a tempo determinato di 7

mesi fino al 10/01/2026, Part-time Lavoro su turni anche festivi.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – PIZZERIA CERCA PIZZAIOLO CON ESPERIENZA – Rif.

offerta 7562/2025

Pizzeria cerca pizzaiolo con esperienza. Si offre assunzione a tempo determinato

full time. Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – PIZZERIA CERCA CAMERIERE DI SALA – Rif. offerta

7577/2025

Pizzeria cerca cameriere di sala. Si offre assunzione a tempo determinato full

time. Si offre un contratto a tempo determinato di 12 mesi con possibilità di

trasformazione a tempo indeterminato, full time.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – RISTORANTE CERCA LAVAPIATTI – Rif. offerta 7696/2025

Ristorante cerca un Lavapiatti che effettui anche le pulizie della cucina e della

sala. Si offre contratto di categoria Part Time a tempo determinato (tre mesi)

con possibile trasformazione a tempo indeterminato (o di Apprendistato per

candidati con meno di 30 anni).

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it

Agricoltura

Sava (TA) – SI CERCANO TRE BRACCIANTI AGRICOLI – Rif. offerta 7385/2025

zienda agricola con sede a Sava (Ta), ricerca tre braccianti agricoli. Le figure

ricercate dovranno occuparsi della gestione di tutto il ciclo della vigna. Si offre

contratto di lavoro a tempo determinato, full time.

Info, CPI Manduria: tel. 0992248080, email

ido.manduria@arpal.regione.puglia.it

Martina Franca (TA) – AZIENDA AUTROTRASPORTI CERCA TAGLIALEGNA

BOSCAIOLO BRACCIANTE AGRICOLO – Rif. offerta 7617/2025

Azienda di trasporti di Martina Franca cerca una risorsa, anche senza

esperienza, che si occupi di lavori nei boschi come taglialegna e che abbia un

minimo di esperienza nell’utilizzo di strumenti e macchinari agricoli. L’azienda

offre un contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibile trasformazione a

tempo indeterminato full time con giorno di riposo la domenica.

Info, CPI Martina Franca: tel. 0992248056, email

ido.martinafranca@arpal.regione.puglia.it