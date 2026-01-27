Pubblicità in concessione a Google

Il 3° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Taranto di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://bit.ly/49Xvy2I attesta un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 87 annunci attivi, per un totale di 256 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio che fanno sintesi di quelli quotidianamente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e veicolati anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Taranto e provincia“.

Pubblicità in concessione a Google

Permangono le candidature per profili operanti nei settori Amministrativo – ICT – Servizi digitali con 3 posizioni aperte. Nei settori dell’ Artigianato – Commercio – Vendita sono presenti 46 posizioni e nei settori delle Costruzioni – Impianti – Logistica 16 posizioni. Si trova inoltre 8 posizione nel settore della Ristorazione e turismo , 5 posizioni nel settore Istruzione ed 5 posizioni nel settore della Sanità. Due posizioni sono rivolte esclusivamente a persone con disabilità ed a persone appartenenti alle categorie protette. A ciò si aggiungono 171 posizioni di lavoro in Europa tramite la rete europea dei servizi per l’impiego EURES.

È possibile candidarsi alle offerte direttamente sul portale “Lavoro per te” tramite Spid e chiedere assistenza presso gli sportelli dei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico.

Consulta tutte le offerte di lavoro online su lavoroperte.regione.puglia.it

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Taranto (Castellaneta, Grottaglie, Manduria, Massafra, Martina Franca, Taranto.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.