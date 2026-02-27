Pubblicità in concessione a Google

I Centri per l’Impiego di Taranto e provincia organizzano una Recruiting Week dedicata al lavoro nel settore turistico.

Centri per l’Impiego di Taranto e provincia presentano la “Recruiting Week – Settore Turismo” dedicata alle attività turistiche che si apprestano a diventare sempre più strategiche per il territorio Jonico. L’iniziativa ha l’obiettivo di creare un canale diretto che metta in contatto i candidati e le aziende in vista dell’imminente stagione estiva, con l’assistenza degli operatori Arpal Puglia dei centri per l’impiego dell’intera provincia tarantina.

Gli incontri si terranno presso le sedi dei centri per l’impiego dell’ambito territoriale (Taranto, Castellaneta, Manduria, Grottaglie, Martina Franca).

Per l’intera settimana, dal 23 al 27 marzo 2026, imprese e candidati avranno modo di incontrarsi e confrontarsi al fine di consentire l’auspicato incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.

Le aziende che intendano aderire all’iniziativa “Recruiting Week – Settore Turismo” possono prenotare uno degli spazi riservati contattando il centro per l’impiego territorialmente competente entro il 6 marzo.