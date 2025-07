Pubblicità in concessione a Google

Tecnomec Engineering S.r.l., azienda che offre servizi nei settori del petrolio e del gas, dell’industria petrolchimica e della produzione di energia, in collaborazione con IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) e con ARPAL PUGLIA – Centro per l’Impiego di Massafra, è lieta di annunciare il Recruiting Day che si terrà giovedì 24 luglio 2025 presso il Centro Polivalente di Massafra TA in Via R. Livatino, n. 26.

L’evento rappresenta un’importante occasione per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative.

Si cercano 23 apprendisti per le figure di Saldatore (7 RISORSE), Carpentiere Meccanico (10 RISORSE), Capo Cantiere (6 RISORSE).

I candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 24 anni, essere disoccupati e in possesso di diploma di scuola media superiore (preferibilmente ad indirizzo industriale, meccanico o da geometra). I candidati selezionati saranno assunti con contratto di lavoro di apprendistato di primo livello e inseriti in un percorso IFTS di alternanza formazione e lavoro che permetterà loro di conseguire una specializzazione post diploma, spendibile su tutto il territorio europeo. Il percorso formativo avrà una durata di totale di 800 ore (300 teoria in aula + 500 di apprendimento in ambito lavorativo/training on the job). La sede di lavoro è Taranto.

Invitiamo tutti gli interessati in possesso dei requisiti richiesti a partecipare, portando con sé un curriculum aggiornato e una grande motivazione. Le candidature sono aperte e possono essere presentate, tramite il portale della Regione Puglia LAVOROXTE, ai seguenti link:

· Apprendista Saldatore (7 RISORSE) – Rif. Offerta 10355/2025 https://tinyurl.com/mv4c4ffw

· Apprendista Carpentiere Meccanico (10 RISORSE) – Rif. Offerta 10360/2025 https://tinyurl.com/mwcavbh7

· Apprendista Capocantiere (6 RISORSE)- Rif. Offerta 10361/2025 https://tinyurl.com/yc3r56a9

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Centro per l’Impiego di Massafra

Info: Centro per l’Impiego di Massafra Telefono: 099 2248002 E-mail: ido.massafra@arpal.regione.puglia.it